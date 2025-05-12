Около 100 предстоящих соглашений и 103 страны-участницы: как KazanForum стал преемником БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В этом году форум «Россия — Исламский мир» пройдет в 16-й раз. На данный момент зарегистрировались гости из 103 стран, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Уже более 10 тыс. участников прошли проверку безопасности и готовы к работе на площадке форума. Основная тема этого года — цифровизация, которая будет обсуждаться на центральном пленарном заседании 16 мая, а за все время форума на «Казань Экспо» состоится 141 деловая конференция, охватывающая 20 ключевых направлений работы для формирования деловой программы. Подробнее — в материале «Реального времени».

От футбольного матча до заключения соглашений: что ждет гостей на KazanForum?

В Казани с 13 по 18 мая состоится XVI экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Основные мероприятия пройдут на площадках городской ратуши и выставочного центра «Казань Экспо». Участники обсудят вопросы сохранения культурной идентичности. На заседание зарегистрировались представители Министерства культуры России и делегаты из стран ОИС.

Перед началом заседания будет работать выставка «Свет ислама сквозь столетия». В экспозиции представят рукописные Кораны XIV века и традиционные шамаили. Выставку организует Национальный музей Татарстана.

— На форуме планируется подписать не менее 99 соглашений. В мероприятии примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Отдельная конференция будет посвящена исламскому банкингу, — заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Также 16 мая запланированы четыре тематические сессии. Первая посвящена исламской моде в странах Юго-Восточной Азии и СНГ. Вторая сессия коснется разработки культурных туристических программ.

В рамках форума также пройдут съезд генпрокуроров исламских стран и День принятия ислама в Болгаре.

Вдобавок с 13 по 18 мая в агропромышленном парке пройдет выставка халяльной продукции. В ней примут участие 150 компаний из 10 стран. Будут представлены продукты питания из Турции, Ирана, Индии и других государств.

— Количество мероприятий растет, что создает новые возможности для сотрудничества, — подчеркнула Минуллина.

Казань готовится стать эпицентром культуры исламского мира

В этом году в Казани пройдет встреча министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках экономического форума. Ожидается участие представителей 17 стран и международных организаций.

Главным событием станет пленарное заседание, посвященное культуре стран ОИС и диалогу культур. Оно пройдет 15 мая в казанской ратуше в 11:00.

— Основная тема — сохранение идентичности и разнообразия в многополярном мире, — уточнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

В этот же день в выставочном центре «Казань Экспо» пройдет насыщенная культурная программа. 16 мая запланированы четыре деловые сессии. Одна из них — «Исламская высокая мода», где обсудят функционирование исламской модной индустрии в Юго-Восточной Азии и СНГ. Также пройдет сессия по разработке культурных туристических программ, где будут представлены лучшие отечественные и зарубежные практики.

Другие сессии будут посвящены искусству каллиграфии и его интеграции в современный мир, а также кинематографу в исламском контексте. Ведущие продюсеры и сценаристы обсудят финансовые модели создания фильмов и возможности сотрудничества, включая перспективы развития Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».

После завершения сессий гостей форума ожидает насыщенная экскурсионная программа. Они смогут посетить такие значимые объекты, как Казанский кремль и мечеть «Кул Шариф», а также ознакомиться с культурными достопримечательностями, включая Национальную художественную галерею «Хазинэ» и училище имени Н.И. Фешина. Также в программе — посещение собора Казанской иконы Божией Матери и пещерного храма мечети «Аль-Марджани».

— Министерство культуры республики подготовило более 30 мероприятий на время проведения форума. В числе их — экскурсии по объектам ЮНЕСКО, таким как Свияжск и Пулковский музей, а также астрономическая обсерватория Казанского федерального университета, — сказала Аюпова.

С полным планом культурных мероприятий можно ознакомиться на сайте Минкульта республики.

International Property Market станет крупнейшей площадкой для инвестиций и развития недвижимости

В рамках KazanForum пройдет международная выставка International Property Market (IPM), которая станет площадкой для взаимодействия инвесторов, девелоперов и экспертов рынка недвижимости из 74 стран мира, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.

IPM объединит на одной площадке 54 компании-участницы, демонстрируя растущий интерес к Татарстану как к центру инвестиционной и девелоперской активности. В выставке примут участие ведущие российские и международные застройщики, девелоперы, а также представители профильных организаций и ассоциаций.

Среди участников — 29 застройщиков и девелоперов, включая 13 федеральных компаний из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, и девять застройщиков от Татарстана. Кроме того, свое участие подтвердили семь компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Грузии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо экспозиции, IPM предложит насыщенную деловую программу, включающую 20 сессий с участием федеральных и региональных руководителей, зарубежных гостей, представителей строительных компаний и ведущих архитекторов. В ходе сессий будут обсуждаться актуальные тренды и тенденции в сфере строительства, архитектуры, инвестиционной деятельности, создания современных общественных пространств и реализации международных проектов.

В рамках деловой программы Минстрой республики примет участие в двух сессиях, посвященных комплексному развитию территорий (градостроительные, экологические и социальные аспекты), а также перспективам использования цифровых технологий в строительстве и городской инфраструктуре.

предоставлено Минстроем Татарстана

— К проведению выставки все готово, получены подтверждения от всех участников, и застройка кластеров находится на завершающем этапе. IPM станет ключевым событием для специалистов отрасли, позволяющим обменяться опытом, презентовать передовые проекты и тенденции, а также повысить узнаваемость и присутствие бренда на местном и мировом уровнях, — заключил Марат Айзатуллин.

Усиление транспортного сообщения и сокращенная спортивная программа

В этом году KazanForum усилил транспортное сообщение и привлек более 600 волонтеров, заявил гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Напомним, что доступ на площадку форума будет возможен только при наличии аккредитации.

— Сегодня финальный день, когда можно зарегистрироваться, и поэтому всем желающим будет уже тяжело попасть на площадку, — заявил Денисов.

Ожидается, что на форум приедет на 30% больше участников, чем в прошлом году. Это увеличит нагрузку на транспортную систему города. Для решения этой проблемы Минтранс Татарстана совместно с компанией «Содружество» организует дополнительные поезда от вокзала Казань-1 до площадки «Казань Экспо». Поезда будут ходить в два раза чаще — каждый час, а проезд для аккредитованных участников будет бесплатным.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, для удобства участников будут организованы шаттлы от официальных гостиниц до места проведения форума. Отдельные маршруты также предусмотрены для представителей СМИ.

В этом году для помощи в организации форума выбрано 625 волонтеров из более чем 1 200 заявок. Из них 555 человек — местные жители, а 70 — иногородние волонтеры из ведущих экономических вузов страны.

Спортивная программа форума в этом году сокращена до минимума, сообщил Максим Денисов. Будет проведен единственный турнир — Кубок Востока, организованный футбольным клубом «Рубин». Сессия, посвященная подготовке спортсменов в период Рамадана, также пройдет в рамках форума.

«Это все заслуги БРИКС. Это наследие»

В этом году ожидается значительное увеличение числа участников, особенно из стран БРИКС и Африки. Одним из главных событий форума станет участие министра культуры России Ольги Любимовой, которая посетит это мероприятие впервые.

— У нас есть коллеги из федеральных органов власти, которые в этом году примут участие впервые, — подчеркнула Талия Минуллина.

Вновь примет участие в форуме Сергей Горьков, возглавляющий российско-эмиратский деловой совет, который проведет сессию на тему сотрудничества между Россией и ОАЭ и подпишет соглашение.

В этом году значительно увеличилось количество делегаций из африканских стран.

— Мы видим больше делегаций из африканских стран, которые раньше не приезжали в таком количестве, — сказала Минуллина.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Это связано с активной PR-кампанией форума и саммитом БРИКС, который проходил в Татарстане.

— Это все заслуги БРИКС. Это наследие. После БРИКС к нам прибыло несколько делегаций африканских стран, которые открыли для себя Татарстан как важную точку на карте, — добавила руководитель Агентства инвестиционного развития.



Все меры приняты для успешного проведения мероприятия. Участники смогут обсудить деловые вопросы и наладить новые контакты в рамках расширяющегося международного сотрудничества, заявили организаторы.

Напомним, что в Казани в октябре 2024 года прошел XVI саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства России в объединении. «Реальное время» публикует ключевые выводы и договоренности, достигнутые в ходе этого масштабного события на международной арене.

