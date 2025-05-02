Что читать: расследования, критика, эссе, репортажи, исследования и интервью

«Реальное время» выбрало 30 книг, написанных журналистами

Фото: Реальное время

Журналисты — люди, которые умеют смотреть в самую суть, задавать неудобные вопросы и собирать мир по деталям. Ко Дню печати, который отмечают 3 мая, литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова собрала 30 книг, написанных журналистами. В этом списке — репортажи и расследования, критика и эссе, интервью и наблюдения, где голос автора не заглушает материал, но делает его живым. Эти книги родились из умения слышать других, видеть больше и фиксировать то, что ускользает. Журналистская оптика делает их особенными: они точны, плотны по фактуре и чаще всего написаны с опытом, накопленным в «полях» — в командировках, архивах, редакциях и разговорах.

Джордж Оруэлл. «1945. Руины. Военные репортажи», «Эксмо» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Сборник «Руины» объединяет статьи, репортажи и радиовыступления Джорджа Оруэлла, написанные в годы Второй мировой войны и сразу после ее завершения. Оруэлл раскрывает механизмы пропаганды, показывает цену человеческой слепоты и обмана, совершенного от имени справедливости. Журналист исследует моральные противоречия, связанные с местью, пацифизмом и самой идеей гуманной войны. Язык этих текстов точен и сдержан, с постоянным стремлением к честности и разбору причин происходящего. Особое место занимают эссе о нацистской идеологии, атомной бомбе и будущем Европы. Это не только свидетельства времени, но и попытка выстроить интеллектуальный мост между войной и послевоенным миром. Материалы собраны в новом переводе и впервые публикуются вместе. Книга раскрывает Оруэлла как аналитика, свидетеля и человека, который не отказывает себе в сомнениях. Чтение, которое требует размышлений — и не отпускает после последней страницы.

Рецензию на сборник репортажей Джорджа Оруэлла «Дорога на Уиган-Пирс» читайте здесь.

Лев Рубинштейн. «Бегущая строка», НЛО (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Бегущая строка» — книга Льва Рубинштейна, в которой новостные заголовки превращаются в поэтические миниатюры и зеркала эпохи. Это коллекция абсурдного, смешного и страшного, где каждая строка — отдельный мир, насыщенный смыслами и настроениями. Заголовки, взятые из медийного шума, обретают здесь автономную художественную ценность. Автор исследует их ритмы, интонации и внутреннюю драматургию, соединяя наблюдательность эссеиста с иронией концептуалиста. Комментарии к заголовкам напоминают живой разговор — с собой, с читателем, с ушедшим временем. Форма становится содержанием, случайность — точкой зрения. Книга — не только собрание культурных симптомов, но и размышление о природе языка, памяти и восприятия. Настоящая энциклопедия информационного века, составленная с теплотой, точностью и безошибочным слухом.

Рафаэль Обер, Урс Гфеллер. «Беседы с Димитрием Вячеславовичем Ивановым», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В этой книге — развернутое интервью с Димитрием Вячеславовичем Ивановым, сыном поэта Вячеслава Иванова, журналистом и писателем, работавшим под псевдонимом Жан Невсель. Через диалог с двумя швейцарскими собеседниками разворачивается рассказ о жизни семьи Ивановых, о русском Серебряном веке, о Ватикане и о трансформации личной идентичности в изгнании. Основной акцент сделан не на фактах, а на интонации — светлой, спокойной, не исповедующей, но любящей. Отец не заслоняет сына — напротив, становится источником нежного и глубокого чувства. Рассказы о культурной жизни Европы середины XX века, об общении с Бернаносом, Маритеном, о судьбе журналистики и религиозной образности Рима придают книге объем и насыщенность. Книга не стремится к сенсациям или эксклюзиву, скорее создает атмосферу доверия и мягкой меланхолии. Особая ценность — наблюдение за формированием личности, сохраняющей русское самосознание в эмигрантской реальности. Вопросы интервьюеров не всегда достаточно точны, но их нейтральность дает простор для свободного и искреннего высказывания. Текст становится не только документом эпохи, но и тонкой литературной прозой, наполненной памятью, вкусом и достоинством.

Ник Кейв, Шон О’Хаган. «Вера, надежда, резня», «КоЛибри» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Вера, надежда, резня» — это беспрецедентно откровенный разговор Ника Кейва о жизни, боли, любви и искусстве. Основанная на длительных интервью с журналистом Шоном О’Хаганом, она раскрывает внутренний мир музыканта через призму утрат, духовных поисков и творческих прозрений. Диалог охватывает десятилетия — от детства до сегодняшнего дня, от трагедии до надежды. Особое внимание уделяется трансформации Кейва после личных потерь и его размышлениям о вере, свободе и смысле. Текст пронизан философской глубиной и эмоциональной силой, сопоставимой с его музыкой. Это не просто биография, а документ живого опыта, в котором страдание становится основой переосмысления. Книга предлагает утешение, честность и редкую форму доверия между автором и читателем.

Михаил Зыгарь*. «Все свободны», «Альпина Паблишер» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Это документально-публицистическое исследование о выборах 1996 года в России. История здесь обретает форму захватывающего романа. На фоне борьбы за власть раскрываются механизмы, изменившие политический ландшафт страны на десятилетия вперед. Журналист описывает события, действия и мотивации ключевых участников — от политиков до олигархов и журналистов. Через интервью, воспоминания и динамику общественных настроений раскрывается атмосфера эпохи. Кроме этого, внимание уделено роли медиа и политтехнологий, впервые примененных в масштабах всей страны. Книга, в которой история подана с иронией и пристрастностью, но без морализаторства. Чтение этой книги позволяет осмыслить прошлое и яснее увидеть истоки настоящего.

* Признан Минюстом России иностранным агентом

Никита Смагин*. «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями», Individuum (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Всем Иран» — живое, насыщенное исследование современной жизни в Иране, написанное на стыке репортажа, истории и культурной антропологии. Сквозь повседневные сцены — от чая в самоваре до подпольных рейвов — раскрывается сложный и противоречивый портрет страны, разрываемой между государственным контролем и жаждой свободы. Автор показывает Иран не только как геополитическую силу, но и как пространство, где люди лавируют между запретами и привычной жизнью. Книга обращает внимание на то, как политические запреты и экономические санкции проникают в быт, отношения и культуру. Отдельное место занимает молодежная субкультура, искусство, уличная мода и внутренний протест в самых неожиданных формах. Обостренное внимание к деталям сочетается с юмором и наблюдательностью. Материал основан на личном опыте проживания в стране, многочисленных интервью и «полевых заметках». Смагин* предлагает не «туристический» взгляд, а внимательный анализ системы, в которой парадокс становится нормой. «Всем Иран» читается как рассказ очевидца, способного без клише описать сложную и глубокую реальность. Это книга о границах — внешних, внутренних и воображаемых, которые каждый день приходится преодолевать.

* Признан Минюстом России иностранным агентом

Зара Абдуллаева, Олег Зинцов, Евгений Гусятинский. «Жанр вне себя», «Подписные издания» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга исследует трансформации жанров в авторском кино, где привычные жанровые формы теряют свои границы и переосмысливаются в неожиданном ключе. Жанр здесь не задан изначально, а рождается в движении, в столкновении с контекстом, личным жестом и культурной ситуацией. В центре повествования — как авторское кино отзывается на жанровые коды, перерабатывает их и наделяет новым смыслом. Исследование строится не на догмах киноведения, а на поэтике Михаила Бахтина и методологии открытого взгляда. Анализ сопровождается живыми диалогами о кино, театре и искусстве, которые возникли во время локдауна. Примеры включают фильмы, в которых вестерн становится антиутопией, хоррор — романом воспитания, а мюзикл — эссе о любви. Книга показывает, как жанры могут «выйти из себя», вступив в полилог с другими формами и превращаясь в нечто третье. В тексте звучит не только критическая, но и художественная интонация, близкая к эссеистике. Это не просто теоретическое исследование, а попытка нащупать жанровое сознание современного кино. Жанр предстает как форма мышления, как способ чтения мира и отражения личного опыта в художественном высказывании.

Вячеслав Курицын. «Журналистика. 1993–1997 гг.», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Это сборник журналистских и литературных текстов Вячеслава Курицына, опубликованных с начала 1990-х в ведущих российских изданиях. Материалы охватывают широкий спектр тем — от искусства до повседневной жизни, от мемуарных зарисовок до гротескных фантазий. Стиль Вячеслава Курицына соединяет элементы репортажа, критики и художественного вымысла, создавая жанр, в котором прошлое и настоящее сосуществуют в ироничной и подвижной форме. Внимание сосредоточено не столько на фактах, сколько на ощущении времени и нелинейной логике культурных процессов. Автор отказывается от традиционной критической дистанции, заменяя ее потоками наблюдений, слухов и откровенного вранья. Реальность у Курицына теряет очертания, превращаясь в медиативную игру, где важно не что произошло, а как это можно рассказать. В тексты проникают абсурд, юмор, случайные бытовые детали, превращенные в философские маркеры эпохи. В книге легко соседствуют кастрированные коты, смерть Бродского и виртуальные сны о Чернышевском. Центральная тема — попытка уловить дух времени в его самой зыбкой, неуловимой форме. Это не просто сборник статей, а хроника культурной мутации, оформленная в формате радикальной прозы.

Патрик Радден Киф. «Империя боли», «Бомбора» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Документальная хроника падения одной влиятельной американской династии, которая оставила за собой след не богатства, а боли. История семьи Саклеров, стоящей за созданием и агрессивным продвижением обезболивающего ОксиКонтин, оборачивается масштабным медицинским кризисом и судебными скандалами. Книга охватывает почти век: от ранней карьеры Артура Саклера, изобретательного маркетолога и врача, до опиоидной эпидемии, которая охватила США. Подробно показано, как реклама и связи с государством превратили фарму в опасный бизнес. Приведены шокирующие факты о том, как таблетка, задуманная как лекарство, стала наркотиком. Расследование основано на множестве источников и иллюстрирует, как корпоративная жадность способна разрушать жизни. Книга сочетает в себе семейную сагу, экономическую драму и судебный триллер. Вызывает недоверие к рецептам, к фармацевтам и ко всей системе здравоохранения. Заставляет усомниться в том, где проходит грань между лечением и наркоторговлей.

Андрей Левкин. «Искусство прозы, а заодно и поэзии», НЛО (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Искусство прозы, а заодно и поэзии» впервые представляет Андрея Левкина как тонкого теоретика и практика литературного письма. В нее вошли эссе, рецензии, статьи и очерки, написанные за более чем тридцать лет и ранее не издававшиеся в виде отдельного сборника. Собранные тексты раскрывают авторский метод, который сочетает ироничную наблюдательность с аналитической строгостью. Внимание к деталям, интерес к жанровым границам и особый ритм мышления превращают книгу в карту интеллектуальной жизни позднесоветской и постсоветской культуры. Два раздела — о прозе и о поэзии — показывают, как литературное мышление Левкина свободно движется между формами и эпохами. Особое место занимают тексты о поэтах, с которыми он находился в творческом диалоге. Проза, по мысли Левкина, подобна ремеслу — сродни искусству тачать сапоги. Это издание позволяет рассмотреть не только художественные, но и мыслительные практики одного из самых ярких модернистов конца XX — начала XXI века.

Джули Сэтоу. «Когда женщины правили Пятой авеню», «КоЛибри» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Когда женщины правили Пятой авеню» рассказывает о судьбах и достижениях женщин, стоявших у руля крупнейших нью-йоркских универмагов в XX веке. Через биографии трех выдающихся героинь известная журналистка Джули Сэтоу прослеживает, как женское лидерство формировало облик американской модной индустрии и расширяло возможности для карьерного роста женщин в обществе. Журналистка уделяет внимание влиянию этих фигур не только на стиль, но и на культуру потребления, эстетику и самосознание покупателей. Автор описывает, как магазины превращались в пространства мечты, где каждая клиентка могла почувствовать себя особенной. Сэтоу не уходит от сложных тем — от гендерных стереотипов до личных трагедий своих героинь. В книге сочетаются деловая хроника, мода, история и социальные трансформации. Это взгляд на эпоху, в которой торговля стала ареной женской силы, противоречий и влияния.

Ева Меркачева. «Кому на Руси сидеть хорошо?», «Альпина Паблишер» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Документальное исследование современной пенитенциарной системы России, основанное на реальных наблюдениях и проверках, проведенных правозащитником и журналисткой Евой Меркачевой. В книге подробно описаны условия содержания в следственных изоляторах и колониях — от питания и медицинской помощи до режима, этапирования и бытовых реалий. Представлены судьбы заключенных, сотрудников ФСИН, правозащитников, а также жертв преступлений. Меркачева затрагивает вопросы нарушений закона, а также случаи, когда людям приходится годами ждать суда в тяжелых условиях. Отдельное внимание уделено женским учреждениям, «красным зонам» и громким уголовным делам. Издание содержит уникальный путеводитель по московским СИЗО и официальную переписку автора с президентом РФ. Книга фиксирует атмосферу времени и поднимает тему достоинства человека вне зависимости от его статуса.

Репортаж о дискуссии на тему тру-крайма с участием Евы Меркачевой читайте здесь.

Марта Геллхорн. «Лицо войны. Военная хроника 1936–1988», Individuum (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Сборник «Лицо войны» объединяет военные репортажи Марты Геллхорн, которые охватывают крупнейшие конфликты XX века — от Гражданской войны в Испании до интервенций США в Латинской Америке. Книга показывает войну глазами тех, кто не принимает решений, но платит за них самую высокую цену: солдат, женщин, стариков и детей. На страницах сборника — не фронтовые сводки, а одиночество разрушенных жизней, горечь утрат и мужество повседневного выживания. Тексты Геллхорн лишены риторики и пафоса, но пронизаны гневом и состраданием. Писать о войне позволили не громкие победы, а простые человеческие сцены, в которых скрыто подлинное лицо насилия. Особенность книги — последовательное разоблачение официальной пропаганды, подменяющей живых людей цифрами потерь. Репортажи отмечены точностью наблюдения, ясностью языка и бескомпромиссной позицией автора. Среди героев — военнопленные, жертвы бомбежек, узники концлагерей, забытые всеми дети. Отчеты с передовой становятся свидетельствами не только истории, но и этики. «Лицо войны» — это протест, облеченный в слова, и взгляд на ХХ век без розовых очков.

Рецензию на сборник Марты Геллхорн «Лицо войны» читайте здесь.

Жюдит Дюпортей. «Любовь по алгоритму», Individuum (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Приложения для знакомств стали неотъемлемой частью цифровой повседневности, подменяя личный выбор алгоритмической совместимостью. Книга французской журналистки Жюдит Дюпортей исследует, как Tinder меняет восприятие любви, отношений и самого себя. Через личный опыт и попытки докопаться до принципов работы алгоритма автор раскрывает скрытые механизмы цифровой оценки, рейтингования и сортировки пользователей. В центре внимания — не только устройство приложения, но и его взаимодействие с социальными ролями, особенно гендерными. Tinder оказывается не просто платформой для знакомств, а зеркалом современного общества, в котором патриархальные установки легко встраиваются в цифровой код. Поверхностность взаимодействий, иллюзия бесконечного выбора и зависимость от лайков обостряют чувство одиночества и тревожности. Технологии, которые обещали свободу, стали инструментом контроля и навязывания стандартов. Алгоритм не предлагает равенства — он усиливает уже существующие дисбалансы. Эта книга — не технический разбор, а социально-психологическое исследование эпохи свайпов. Чтение, способное вызвать тревогу, но и необходимое для осмысления цифровой интимности.

Николай Модестов. «Москва бандитская», «РИПОЛ Классик» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Москва бандитская» — документальная хроника криминальной столицы 1980–1990-х годов, собранная журналистом Николаем Модестовым. На страницах книги — реальные истории самых одиозных фигур преступного мира: от лидеров ОПГ до киллеров, чьи имена стали частью народной мифологии. Тексты сопровождаются уникальными фотографиями, которые воссоздают атмосферу тревожного времени. В книге рассматриваются резонансные дела Отари Квантришвили и Александра Солоника, которые стали символами эпохи и поворотными точками в истории криминальной России. Автор анализирует структуру криминальных связей, пересечение интересов мафии, бизнеса и спецслужб. В расследованиях показаны особенности двойной игры, внедрения под прикрытием и взаимопроникновения преступности и власти. Книга объединяет факты, байки, версии и догадки, формируя живую и противоречивую картину десятилетия, в котором насилие и капитал шли рука об руку.

Алексей Алехин. «Мясорубка. Как Россия полюбила кровавый спорт», Individuum (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Мясорубка» — исследование современного феномена уличных боев, поп-MMA и полулегальных поединков, захвативших внимание миллионов. Книга описывает, как жажда зрелища, хайпа и денег породила целую индустрию кулачных шоу на YouTube и сделала звездами блогеров, фриков и отставных спортсменов. Через судьбы бойцов и организаторов раскрывается внутренняя логика этого кровавого цирка, где успех зависит не столько от силы, сколько от умения продавать конфликт. Под уличным мордобоем выстраивается сложная система — с медийными войнами, ставками, новостными каналами и своими правилами. Автор исследует истоки и эволюцию жанра — от дворовых драк до глянцевых октагонов и тюремных турниров. Отдельное внимание уделяется субкультуре насилия как инструменту социального лифта. Автор показывает, что поп-MMA — это не просто развлечение, а зеркало тревожной реальности, где агрессия становится валютой. Хроника разбавлена анекдотами и живыми наблюдениями очевидца. Книга не гламуризирует насилие, но и не морализирует — она фиксирует факт. Это документ своей эпохи, в которой каждый может выйти на ринг, но не каждый с него вернется.

Под ред. Александра Горбачева*. «Не надо стесняться», «Институт музыкальных инициатив» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Не надо стесняться» — масштабная хроника российской поп-музыки, которая охватывает тридцать лет — от 1991 до 2020 года. Через 169 песен, ставших хитами и фоном повседневности, авторы реконструируют культурную ткань постсоветской эпохи. Каждая глава — это лаконичная рецензия и откровенное интервью с авторами успеха: исполнителями, композиторами, продюсерами, клипмейкерами. Из фрагментов личных историй складывается целостная картина времени, в котором музыка была не просто саундтреком, а эмоциональной матрицей поколения. Поп-песни здесь рассматриваются как точки эмоциональной памяти, вызывающие узнавание или недоумение. В книге зафиксированы и курьезы, и стратегии хитмейкерства, и эволюция индустрии в условиях медиатрансформации. Обостренное внимание к деталям превращает «попсу» в документ эпохи — с ее утюгами, гастролями, ротациями, амбициями. Авторы показывают, как массовая музыка проникает в самое интимное, невидимо формируя коллективный опыт. Разоблачая механизм популярности, книга не осуждает, а дает понять: стесняться нечего — музыка у всех одна, просто воспоминания разные. Редкий пример глубокого разговора о легком жанре без снисходительности и снобизма.

* Признан Минюстом России иностранным агентом

Стиг Дагерман. «Немецкая осень», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Немецкая осень» — пронзительная хроника разрушенной послевоенной Германии, увиденная глазами молодого шведского писателя и журналиста Стига Дагермана. В основу издания легли его журналистские репортажи, написанные по итогам двухмесячного путешествия по немецким городам в 1946 году. Факты зафиксированы с беспристрастной точностью, но за лаконичностью стиля чувствуется тихое сочувствие. Автор свободно перемещался по стране и беседовал с очевидцами без посредников, что позволило ему передать подлинные голоса времени. Центральной темой становится парадокс: народ одновременно виновен и опустошен, преступник и жертва. В отчетах оживают затопленные подвалы, прокуренные казармы, судебные залы, превращенные в театр денацификации. Повседневное выживание вытесняет вину, голод оказывается сильнее идеологии. Суды, на которых покупаются показания, предстают в духе кафкианского абсурда. Жестокая реальность не скрыта за пафосом или клише, а показана как есть — сырой, грязной, отчаянной. «Немецкая осень» — это не только документ своей эпохи, но и образец честной журналистики.

Рецензию на книгу Стига Дагермана «Немецкая осень» читайте здесь.

Ася Казанцева*. «Откуда берутся дети?», Corpus (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Научно-популярная книга «Откуда берутся дети?» исследует репродукцию человека с позиций современной биологии, медицины и социальных реалий. Автор подробно рассматривает этапы зачатия, беременности и родов, включая влияние гормонов, стресса и возраста на здоровье матери и ребенка. Значительное внимание уделено экстракорпоральному оплодотворению, заморозке яйцеклеток и эмбрионов, а также репродуктивной генетике. Казанцева* анализирует распространенные мифы о родительстве и научные данные, которые их опровергают или подтверждают. Экономические, карьерные и психологические аспекты материнства разобраны с фактами и примерами. В книге представлен целостный взгляд на осознанное решение о деторождении в современном мире, приведены исследования о социальной поддержке, влиянии грудного вскармливания, а также генетических и средовых факторах развития ребенка. Стиль книги сочетает доступное изложение научных данных с живым повествованием. Присутствует личный опыт автора, встроенный в исследовательский контекст, что делает чтение эмоционально вовлекающим. Книга адресована не только будущим родителям, но и всем, кто интересуется биологией человека и устройством общества.

* Признана Минюстом России иностранным агентом

Джейсон Дель Рей. «Победитель продает все», «Азбука-Бизнес», (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Журналистское расследование о масштабном противостоянии двух гигантов — Walmart и Amazon, которые вступили в ожесточенную борьбу за контроль над мировой розничной торговлей. История начинается с момента, когда офлайн-империя Walmart вторгается в цифровое пространство, а онлайн-лидер Amazon выходит в физический ретейл. На фоне корпоративных интриг, стратегических ошибок и дерзких покупок разворачивается схватка за право стать универсальным продавцом будущего. Автор опирается на уникальные свидетельства топ-менеджеров, внутренние документы и экономические тренды. Книга показывает не только логику решений корпораций, но и их последствия — для конкурентов, работников и потребителей. Кроме этого, внимание уделено влиянию монополизации на рынок труда и исчезновение независимого бизнеса. В центре — вопрос, кто будет диктовать правила в мире, где покупка стала главной социальной практикой. Захватывающее и беспристрастное исследование современного капитализма и его главных игроков.

Михаил Фишман*. «Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом», Corpus (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Михаила Фишмана* «Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом» — это масштабное исследование о судьбе политика и трансформации российской государственности. Через биографию Немцова прослеживается путь страны от перестройки до политического отката начала XXI века. Основанный на интервью, архивных данных и личных наблюдениях автора, текст представляет собой не только рассказ о человеке, но и хронику эпохи. Несмотря на документальный характер, повествование драматично, эмоционально и субъективно. Политика показана не как система, а как сцена, где действуют люди со страстями, амбициями и страхами. Читателю предлагается не столько сухая фактология, сколько попытка осмысления автором истории.

* Признан Минюстом России иностранным агентом

Нелли Блай. «Профессия: репортерка», Individuum (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Нелли Блай — пионерка журналистских расследований, чьи тексты изменили американскую прессу и общественные институты. В конце XIX века Блай погружалась в самые мрачные и несправедливые уголки городской жизни, используя метод «смены профессии»: устраивалась на работу или притворялась пациенткой, чтобы стать частью системы и вскрыть ее изнутри. Центральным материалом сборника стал репортаж о принудительном психиатрическом лечении на острове Блэкуэлл, где журналистке удалось под видом душевнобольной попасть в лечебницу и провести там десять дней. Опубликованная статья вызвала широкий общественный резонанс и привела к реформам в психиатрической медицине. Наряду с ним в сборник вошли тексты о женщинах — фабричных работницах, ложных гипнотизерах, торговцах младенцами и харассменте в городских парках. Блай писала дерзко, точно и живо, фокусируясь на уязвимых, бедных и невидимых для большинства. Язык ее репортажей простой, насыщенный деталями, он вызывает не только сочувствие, но и гнев. Истории Блай документируют не только городскую реальность столетней давности, но и актуальные механизмы насилия, исключения и контроля. Это важное свидетельство того, как одна смелая женщина смогла изменить общество — силой текста.

Рецензию на сборник Нелли Блай «Профессия: репортерка» читайте здесь.

Любовь Агеева. «Стенка на стенку», АСТ (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Документальное исследование о становлении и влиянии подростковых группировок в Казани, которые стали символом целой эпохи. Основанная на полувековом наблюдении и журналистских расследованиях, книга раскрывает, как улицы города превратились в арену для бандитских «разборок». Журналистка рассматривает феномен романтизации уличного насилия и его влияние на молодежную культуру. Подробно показано, как преступники становились кумирами, а страх — нормой городской жизни. Автор прослеживает, как общество игнорировало сигналы опасности и позволило криминалу укорениться в повседневности. Книга выходит за рамки хроники преступлений и становится исследованием социальной трансформации. Через судьбы конкретных людей раскрывается широкая картина упущенных возможностей и общественного бездействия. «Стенка на стенку» — это попытка понять, как ошибки прошлого продолжают влиять на настоящее.

Репортаж о презентации в Казани книги Любови Агеевой «Стенка на стенку» читайте здесь.

Андрей Яковлев. «Страна отходов», Individuum (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Это масштабное журналистское исследование, посвященное мусорной проблеме в России. Автор описывает реальные свалки, мусоросортировочные станции и перерабатывающие заводы, приводит интервью с экологами, активистами, чиновниками и бизнесменами. Яковлев досконально изучает путь отходов от мусорного бака до дымовых труб и поднимает острые вопросы экологии, коррупции и неэффективности реформы. Журналист освещает международные практики — от восточной жесткости до европейского лицемерия, раскрывает противоречие между индивидуальными усилиями и системной безысходностью. В книге рассматриваются технологические и социальные аспекты переработки, в том числе новые разработки и экзотические решения. Андрей Яковлев разоблачает мифы о биоразлагаемом пластике, шоперах и «добрых крышечках». Это не просто репортаж, а тревожное зеркало современного общества потребления.

Марк Курлански. «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир», «Синдбад» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Марка Курлански — это хроника мировой истории, рассказанная через судьбу одной рыбы. Атлантическая треска становится не только источником пищи, но и двигателем географических открытий, торговых империй и религиозных практик. Ради нее открывались новые земли и велись войны, от нее зависели целые экономики и кулинарные традиции. Через судьбы рыбаков, купцов, политиков и поваров раскрывается масштаб влияния трески на цивилизацию. Повествование охватывает тысячу лет — от сушеной рыбы викингов до экологической катастрофы XX века. Исторические эпизоды чередуются с гастрономическими рецептами и этнографическими зарисовками. Детально показаны эволюция промысла, поведение рыбы и причины истощения ее популяции. Некогда неисчерпаемый ресурс стал жертвой технического прогресса и человеческой жадности. Сквозь увлекательный стиль просвечивает тревожный экологический манифест. Книга становится напоминанием о хрупкости баланса между природой и цивилизацией.

Рецензию на книгу Марка Курлански «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир» читайте здесь.

Ольга Алленова. «Форпост. Беслан и его заложники», Individuum (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Форпост. Беслан и его заложники» — это документальное свидетельство одной из самых трагических страниц современной российской истории. Книга рассказывает о теракте в школе №1 города Беслан, где в сентябре 2004 года были захвачены более тысячи заложников, преимущественно детей. Репортер ИД «Коммерсантъ» Ольга Алленова возвращается к событиям спустя годы, чтобы встретиться с выжившими, родными погибших и жителями города. Через их воспоминания открывается не только картина трагедии, но и история о том, как сообщество научилось жить с болью. Автор исследует не только события штурма и провала спецоперации, но и более глубокие процессы — коллективную память, общественное молчание, ответственность государства. Северная Осетия предстает как незащищенный форпост, оставленный на краю внимания. Алленова рассказывает о «Матерях Беслана» — женщинах, для которых борьба за правду стала формой выживания. Книга сочетает точность репортажной прозы и эмоциональную силу личных историй. Здесь трагедия не превращается в сенсацию, а становится поводом для честного разговора о боли и памяти. Это повествование о выживании, человечности и попытке не дать истории раствориться в забвении.

Рецензию на книгу Ольги Алленовой «Форпост. Беслан и его заложники» читайте здесь.

Джон Херси. «Хиросима», Individuum (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Хиросима» — документальный репортаж Джона Херси, впервые опубликованный в 1946 году и перевернувший представление мира о ядерной войне. На основе интервью с шестью выжившими журналист воссоздает картину атомной бомбардировки Хиросимы глазами обычных жителей. Автор сознательно отказывается от публицистических оценок и эмоционального давления, передавая слово пострадавшим. Подробности, факты и сдержанный стиль делают текст еще страшнее — он документирует не разрушение города, а крушение человеческой жизни. Статья Херси вышла целым выпуском в The New Yorker, вызвав международный резонанс и протесты против ядерного оружия. В США публикация стала первым публичным признанием масштабов катастрофы, которую замалчивали власти. Через сорок лет автор вернулся в Японию и добавил шестую главу — о том, как сложились судьбы героев. Книга признана одной из важнейших журналистских работ XX века. В Японии она вышла в 1949 году, а в России — только в 2020-м. «Хиросима» остается хладнокровным свидетельством ужаса, который нельзя забыть.

Рецензию на книгу Джона Херси «Хиросима» читайте здесь.

Адам Хиггинботам. «Чернобыль: История катастрофы», «Альпина нон-фикшн» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Документальная книга Адама Хиггинботама — расследование причин, хода и последствий чернобыльской катастрофы, основанное на многолетней работе с архивами, интервью, мемуарами и засекреченными материалами. События разворачиваются с момента основания атомной станции и детально прослеживаются вплоть до трагической ночи 26 апреля 1986 года и последующих месяцев. Автор предлагает реконструкцию катастрофы с точностью до минут, включая локализацию каждого участника событий и их действия. Автор уделяет внимание техническим особенностям реактора РБМК-1000, сыгравшим ключевую роль в аварии. История подана через судьбы людей — инженеров, операторов, пожарных и ликвидаторов. Хиггинботам сохраняет дистанцию, избегая идеологических штампов и упрощений, предоставляя читателю возможность самостоятельно оценить трагедию. Несмотря на обилие научных и технических деталей, изложение остается доступным и увлекательным. Эта книга разрушает мифы, заменяя их реальной и многослойной картиной катастрофы, укорененной в политике, науке и человеческом выборе. Получившееся произведение — не просто хроника катастрофы, но и памятник тем, кто пытался противостоять ее масштабам.

Александр Эткинд*. «Non-fiction по-русски правда», НЛО (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Сборник публицистических текстов, который объединяет рецензии, эссе, обзоры и фельетоны, созданные в разные годы по самым разным поводам — от повседневных до острых и резонансных. Тематика охватывает русскую литературу, историю, философию, психологию, отражая интеллектуальный ландшафт последних лет. Тексты не образуют единого повествования, но придают ретроспективную логику пути, пройденному автором в публичной сфере. Через разнообразие жанров и тонов прослеживаются сквозные темы и повторяющиеся мотивы. Книга фиксирует важные повороты культурной и общественной мысли, становясь своеобразной летописью эпохи.

* Признан Минюстом России иностранным агентом

«V–A–С Sreda 2: Кругозор», V–A–С Press (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«V–A–C Sreda 2: Кругозор» — это медиаэксперимент на стыке архивной реконструкции, современного искусства и издательского авантюризма. Проект вдохновлен советским журналом с гибкими пластинками, формат которого удалось не просто воспроизвести, но переосмыслить. В книге пересекаются звук, слово и изображение, формируя единый ритм повествования. Внутри — три уникальные пластинки, созданные современной музыкой в стилистике ушедших эпох, от перестройки до начала 2000-х. Книга собрана вручную, тираж ограничен, каждый экземпляр — нумерованный артефакт. Структура издания построена на интервью со свидетелями музыкальной индустрии и культурными критиками, чьи реплики превращаются в цельный нарратив. Визуальный ряд разработан художником Ромой Уваровым, вдохновившимся советским коллажем и ритмами поп-культуры. «Кругозор» балансирует между ностальгией и экспериментом, между аналоговой памятью и цифровой реальностью. Это не просто книга, а физический медианоситель, где каждое решение — художественный жест.

Репортаж о презентации книги «V–A–C Sreda 2: Кругозор» в Казани читайте здесь.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».