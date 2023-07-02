Любовь к «рыбе, которая изменила мир»

Героическая сага Марка Курлански о треске и еще 14 гастрономических книг

Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из-за нее развязывали войны, начинали революции, были открыты острова и заселены большие части Северной Америки. Портовые города и некоторые отрасли промышленности в Европе, Новой Англии и Канаде обязаны своим существованием тоже ей. Речь идет о gadus morhua, атлантической треске.

Под простым названием книги «Треска» американского журналиста Марка Курлански скрывается одновременно занимательная и познавательная история. Автор вырос в Новой Англии и сам много лет работал рыбаком на глубоководных суднах. К его личному опыту добавляется мастерство писателя-биографа, отличающегося легкостью изложения. В своей книге «Треска» Курлански охватывает века и континенты, разбавляя повествование средневековыми и современными рецептами блюд из трески и способами ее приготовления. В итоге получилось одно из великих признаний в любви к «рыбе, которая изменила мир».

В 1895 году жители Бостона стали свидетелями необычной процессии. Несколько депутатов Законодательного собрания торжественно несли вырезанную из дерева треску на носилках из старого парламентского здания в новое. Ранее привратник опустил скульптуру с ее привычного места и торжественно обернул американским флагом. Когда рыба вошла в новую палату, парламентарии встали со своих мест и зааплодировали. Треска была повешена на стену и с тех пор своими рыбьими глазами следила за политикой. Почитание деревянной рыбы выражало признательность Бостона, обязанного этому чешуйчатому обитателю моря. Ловля трески у берегов Новой Англии способствовала экономическому подъему их предков, пуританских пилигримов.

Но не только поселенцы Новой Англии смогли достичь благосостояния благодаря охоте на треску. Во времена, когда треска все еще массово обитала в Северной Атлантике, викинги уже питались этой вкусной рыбой. Когда в конце X века Эрик Рыжий отправился из Исландии осваивать Гренландию, ему нужен был долго хранящийся провиант. Задолго до путешествий Эрика исландцы разработали метод сушки трески. Они держали рыбу на морозе до тех пор, пока она не теряла четыре пятых своего веса. С запасом сушеной трески под палубой Лейфур, сын Эрика, и его команда позднее могли плыть, закусывая рыбой, аж до Северной Америки.

Фото Максима Платонова / realnoevremya.ru

Избыток сушеной рыбы викинги продавали. Но они были не единственными, кто обратил внимание на этот промысел. Треска стала значимым фактором в развитии экономики северной Испании у басков. Последние обладали преимуществом перед викингами: в их родной стране было достаточно солнечного света, чтобы получать соль из морской воды. Соленая и высушенная треска сохранялась дольше, чем просто высушенная. А у правильно размоченной рыбы вкус был лучше, чем пища викингов.

Баски начали торговать «полуфабрикатом» и не жаловались на недостаток спроса. Этому они обязаны прежде всего католической церкви. В Средние века из-за постов христиане шесть месяцев в году не ели мясо, а рыбу религия одобряла. В результате употребление трески стало символом христианского образа жизни.

В то время как баски становились все богаче и богаче, мир задавался вопросом, откуда они берут такие огромные запасы рыбы. Она не обитала в испанских водах, и никогда баскские суда не были замечены возле Исландии и в Северном море, традиционных местах обитания трески. Баски хранили тайну веками. Она была раскрыта, когда исследователь Джон Кабот в 1497 году по поручению английской короны отправился на поиски морского пути в Азию. Азию он не нашел, зато обнаружил Ньюфаундленд. В это время у берегов уже собрались тысячи баскских рыболовецких судов. В огромных, богатых пищей мелководных зонах у побережья Ньюфаундленда плавали миллионы рыб — бесконечный источник баскского богатства.

Фото Максима Платонова / realnoevremya.ru

Атлантическая треска принадлежит к семейству тресковых. Она крепкая и малочувствительна к холоду и болезням, почти всеядна и готова съесть все, что попадает ей в открытую пасть. И ее легко ловить. У мяса трески почти ярко-белый цвет, что обусловлено низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Когда треска попадает в сеть или на крючок, она не борется за жизнь. Ее мышцы не предназначены для быстрого и сильного движения.

Взрослая самка трески может отложить до девяти миллионов икринок во время одного икромета. Икринки свободно плывут в воде, пока через несколько недель не вылупятся мальки. Однако до этого они под угрозой быть съеденными другими видами. Но впечатляющее количество икры гарантирует выживание вида.

Если на свете и существует рыба, специально созданная для выживания, то это атлантическая треска. Однако среди хищников, для которых треска служит добычей, есть человек — вид еще более жадный и ненасытный, чем она сама.

Рыбные запасы у побережья Ньюфаундленда казались рыбакам неисчерпаемыми. В XVI веке прибыльная торговля треской превратила ранее незначительные портовые европейские города в процветающие. В XVII веке небольшая группа религиозных диссидентов из Голландии отправилась в Новую Англию, чтобы начать там жизнь, свободную от вмешательства англиканской церкви. Они решили, что основой этой жизни должна стать рыбная ловля. Пилигримы рыбачили на банках перед Новой Англией и вскоре стали международной торговой державой.

Фото Максима Платонова / realnoevremya.ru

В течение веков казалось, что всегда будут появляться новые рынки, всегда будут открываться более богатые места для ловли трески. Однако в начале XX века, когда парусные суда были заменены механическими траулерами, которые волокли за собой огромные сети, ловля рыбы приобрела гигантский масштаб. Впервые за всю историю рыболовства треску можно было преследовать вместо того, чтобы ждать ее. Местообитания рыб стали систематически опустошаться.

В 70-х годах прошлого века Исландия в ответ на снижение квот вылова ввела двухсотмильную зону. Это привело к противостоянию с британским правительством. Этот конфликт известен как «Тресковая война». Всего их было три, в процессе которых Исландия настаивала на расширении своих территориальных вод.

В 1992 году человек, используя самые современные методы ловли, сделал то, что тысячу лет казалось невозможным. Запасы трески у побережья Ньюфаундленда снизились настолько резко, что канадское правительство вынуждено было запретить вылов. В одночасье 20 тысяч рыбаков остались без работы.

Фото Максима Платонова / realnoevremya.ru

Это была последняя глава тысячелетней традиции рыболовства, начавшейся еще в X веке с исследовательских походов викингов. Сегодня из долговечного и доступного продукта питания треска превратилась в дорогой деликатес, который канадские жители прибрежных районов вынуждены импортировать замороженным.

Было подсчитано, что если вылуплению мальков из этих икринок ничто не помешает и каждая молодая треска вырастет, то понадобится не более трех лет для того, чтобы море заполнилось этими рыбами, а Атлантический океан можно будет перейти пешком по спинам рыб.

Это сказал еще в 1873 году Александр Дюма, восхищаясь плодовитостью трески. Уже тогда его утверждение было сложно реализуемо, а сегодня оно совсем нереально.

Издательство: «Синдбад»

Перевод: Юрий Гольдберг

Количество страниц: 304

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

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Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» за помощь в проведении съемок.