«Прецедент», который не должен повториться: книги о ядерных катастрофах

Фото: Максим Платонов

Осенью 1945 года, через несколько месяцев после того, как США сбросили две атомные бомбы на Японию, автор американского журнала The New Yorker Джон Херси отправился на обед со своими редактором Уильямом Шоном. Они хотели обсудить предстоящий репортаж из Хиросимы.

Херси и Шон предполагали, что пропагандистская машина правительства США, прикрываясь военным временем, скрыла от общественности реальное количество человеческих жертв и страдания людей, вызванные сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Военные предоставляли журналистам фотографии из Японии, на которых были изображены разрушенные здания и районы городов. Но они ничего не говорили о человеческих жертвах, особенно пострадавших от радиации.

Правительство США контролировало места взрывов, а также доступ туда журналистов. Американские новостные агентства получили настоятельную рекомендацию от министерства обороны об ограничении информации о ядерных взрывах в Японии. Когда же журналисты из других стран, а также официальные японские лица начали открыто говорить о жертвах радиации, сегодня бы это назвали «фейками», тогда же американское правительство охарактеризовало такую информацию, как «токийские сказки». А один из генералов, выступая в Конгрессе, сказал, что смерть от радиации — это на самом деле «очень приятный способ умереть».

Херси и Шон решили узнать правду. Американскому журналисту на тот момент было 32 года. Он только что получил Пулитцеровскую премию за роман о Второй мировой войне «Колокол Адано». Херси провел в Хиросиме только две недели, но успел взять многочисленные интервью, из которых выбрал шесть героев для своего репортажа. Он не хотел писать о разрушенных зданиях, он хотел написать о разрушенных жизнях.

В результате получился захватывающий и ужасающий рассказ на 31 тысячу слов. Большое количество деталей, субъективный взгляд героев на происходящее, публицистика со смесью приемов художественной прозы и отстраненное авторское повествование, которое убирает эмоции и дает слово героям. Таким получился репортаж Херси, который стал предвестником новой журналистики Трумана Капоте, Тома Вульфа, Гая Тализа и Нормана Мейлера.

Джон Херси рассказал историю шести человек, которые провели несколько дней в окружении огня, разрушений, с соседями, похожими на зомби, голодом и ядом, медленно отравляющим организм.

Изначально репортаж должен был выйти в четырех выпусках журнала The New Yorker. Но редактор Уильям Шон и основатель издания Гарольд Росс решили посвятить весь выпуск только этой статье. Такого в истории журнала раньше не было. Выпуск от 31 августа 1946 года визуально ничем не отличался от остальных. У него была яркая обложка, на которой изображен пикник, вначале традиционная афиша культурных событий, а внизу появилась небольшая пометка от редакции.

Нашим читателям. На этой неделе The New Yorker отдает все редакционное пространство статье, которая посвящена почти полному уничтожению целого города одной атомной бомбой — и тому, что случилось с жителями этого города. Журнал поступает так, поскольку убежден, что очень немногие из нас пока осознают разрушительную мощь этого оружия и всем нам следует подумать о том, к каким чудовищным последствиям приводит его использование. Редакция.

Выход специального номера до последнего держали в тайне не только от общественности, но и от сотрудников журнала и типографии. Репортаж Херси сам стал бомбой и прокатился волной возмущения по всему миру.

Национальная британская радиостанция в течение двух недель зачитывала репортаж Херси в прямом эфире. Газеты по всему миру перепечатывали статью или выпускали редакционные колонки с призывами прочитать ее. Ни политики, ни военные, ни любые официальные представители США никогда не рассказывали так точно, что произошло в Хиросиме. Джон Херси восстановил хронику событий и написал страшную историю, которая проникает в душу и заставляет любого здорового человека кричать о том, что это не должно повториться.

Позже репортаж Херси был опубликован в виде книги. Сначала в ней было пять глав, но в 1980-х добавилась шестая, когда Херси приехал в Хиросиму через сорок лет после ядерной бомбардировки и написал еще один репортаж с историями тех же героев. Критики отметили книгу как журналистский и документальный шедевр. Она заняла первое место в списке 100 лучших журналистских работ XX века. Многие историки и эксперты по внешней политике говорят, что воздействие репортажа было достаточно сильным и смогло предотвратить применение ядерного оружия в будущем.

В Японии книгу Джона Херси «Хиросима» опубликовали в 1949 году. А в России она вышла только в 2020-м в издательстве Individuum. Советское правительство наложило запрет на печать книги. Дело в том, что многие герои репортажа Херси обвиняют в случившемся не американцев, а собственное правительство, которое втянуло японцев в страшную войну и тем самым разрушило страну. Именно этот факт стал решающим для отказа в публикации.

А в этом году, тоже издательство Individuum, выпустило эссе японского врача и священника Такаси Нагаи «Колокол Нагасаки». Но в отличие от книги Херси здесь рассказана история от первого лица. Нагаи повествует о бомбардировке Нагасаки и последующих разрушениях так, как он их увидел. Конечно, в «Колоколе Нагасаки» тоже появляются другие персонажи, но акцент все-таки на личных впечатлениях автора.

Врач Такаси Нагаи был атеистом, который затем стал приверженцем католицизма. В результате американского нападения на Нагасаки 9 августа 1945 года он потерял жену Мидори. Бомба упала на католический район Ураками, убив тысячи католиков и десятки тысяч других гражданских лиц.

После удара Нагаи заботился о выживших и помогал разбирать завалы. Годы спустя он был прикован к постели раком, который развился еще до начала бомбардировки. Несмотря на тяжелое состояние, Такаси Нагаи оставался жизнерадостным и продолжал работать.

Сначала он оказывал медицинскую помощь выжившим. Но когда болезнь не позволила полноценно работать, Нагаи начал писать. Он хотел рассказать истории людей, которых постигла эта катастрофа. Самая известная его работа — «Колокол Нагасаки», которая стала бестселлером и была экранизирована в 1951 году.

Такаси Нагаи умер 1 мая 1951 года, будучи признан жителями Нагасаки как «святой Ураками». Последние годы жизни он провел среди атомной пустоши, где написал много книг и эссе, большая часть которых сосредоточена на атомной бомбардировке.

Самое поразительное в книге — это отношение Нагаи к самому факту бомбардировки. Он стремился понять, как же могло произойти столь ужасное событие. Но через три года после ударов сказал, что оно заставило испытать «истинное счастье». Многие выжившие католики чувствовали, что Бог оставил их или что бомбардировка была божьим наказанием. Представители других религий считали, что их боги так наказали католиков за отказ от синтоизма.

Однако Нагаи высказал мнение, что удары по Нагасаки были не наказанием, а проявлением божьей любви. Возможно, такой взгляд на вещи был обусловлен тем, что японский врач потерял жену и ему нужно было найти смысл в ее смерти, а также в страданиях выживших. Он воспринимал бомбардировку как последний акт войны. Для него существовала глубокая связь между ее окончанием и разрушением католического района Ураками. Церковь и территория храма стали словно агнцем для жертвоприношения. Нагасаки принесла себя в жертву для искупления человеческого греха, которым была война.

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Екатерина Петрова, фото Максима Платонова, иллюстрации Никиты Коновальцева