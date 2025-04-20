Гид по улице Николая Ершова: конные трамваи и мечтательные швейцарцы

Прогулка по Арской улице. Часть 2-я

На месте гостиницы когда-то выезжали трамваи.. Фото: Мария Зверева

«Реальное время» продолжает прогулки по историческим местам в центре Казани. В прошлой публикации мы начали рассказ о районе современной улицы Николая Ершова. При расширении улицы Вишневского и с появлением транспортной развязки, казалось бы, количество объектов на перекрестке с Ершова должно было уменьшиться. Но мы здесь задержимся достаточно надолго, чтобы поговорить об истории казанского трамвая, советском монументализме и столичных девелоперах.

«Корстон» (Ершова, 1а)

В конце XIX века это была конюшня для лошадей городской конки. Ее третий маршрут завершался в районе Арского поля, с заездом в парк «Русская Швейцария» (позже ветка на зеленую территорию была разобрана). Вскоре здесь работало уже трамвайное депо, одно из старейших в России после Киева и Нижнего Новгорода. Трамваи выезжали из трех больших ворот, а владело предприятием Бельгийское акционерное общество (то есть еще тогда проблемы транспорта решали частники).



Трамвайные пути на Пушкина, Карла Маркса, Ершова разобрали в 2008-м. Депо сгорело в 1997-м, вскоре его закрыли, а потом здание снесли в 2002 году. В 2006-м здесь появился построенный по проекту творческой мастерской «ВЕЛП» гостиничный торгово-развлекательный комплекс «Корстон».

Фонтан в парке имени Горького. взято с сайта kzn.ru

ЦПКиО им. Горького

Считается, что название «Русская Швейцария» месту, где до Октябрьской революции располагались загородные дома состоятельных граждан, дал профессор физики Ксаверий Иванович Броннер, родившийся в бедной швейцарской семье кирпичника. Говорят, что эти зеленые холмы напоминали ему что-то родное.

Начало автобиографии Броннера занимает три тома, заметим, что в Казань он прибыл после преподавания математики в кантональной школе города Аарау, получив приглашение на кафедру физики в Казанский университет. От этой работы он поначалу отказался, поскольку еще не окончил своей диссертации. Но потом написал письмо с просьбой все-таки дать ему кафедру. Здесь он пытался оборудовать физический кабинет, занимался организацией учебного процесса, не выучив русский язык, а в 1820-м был уволен и вернулся в кантональную школу Аарау.

До революции здесь также проводили гуляния на Троицу — с балаганами, цирками и полицией.

В 1936-м это место назвали Парком культуры и отдыха имени Максима Горького. Здесь работала летняя эстрада, база отдыха, аттракционы, велодом, деревянный кинотеатр, а до пляжа на Казанке можно было добраться по канатной дороге, демонтированной в 1990-е. В связи с постройкой в 2004—2010 годах моста «Миллениум» и развязки часть зеленой территории парка была вырублена. В 2014-м ЦПКиО реконструировали, построив светомузыкальный контактный фонтан и восстановив аллеи.

Памятник погибшему солдату. Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Памятник погибшему солдату

На гранитных плитах монумента есть надпись на двух языках: «Слава героев бессмертна. Свет их сердец доходит до нас сквозь землю, сквозь камни, сквозь годы». Деньги на его установку собирали комсомольцы города. Его архитекторы — Василий Нагорный, Геннадий Пичуев, Алексей Спориус. Памятник стоит на гранитной площадке, а рядом — стела-обелиск высотой 39 метров. Монументальная скульптурная композиция носит название «Завет». Памятник открыли 31 октября 1967 года в Казани. Скульптуру раненного бойца изготовил Васил Маликов. Модель он лепил из пластилина, а нужный образ нашел на казанском пляже. Фигуру отливали на Казанской авиационном заводе.

Маликов был предпоследним ребенком в семье, 13-м. Отец, объявленный кулаком, спешил со строительства Беломорканала домой и попал под поезд. Васила воспитывала сестра. Во время Великой Отечественной войны Маликов получил медаль «За отвагу», ордена Славы II и III степени и два ордена Красной Звезды. А по возвращении с фронта выучился в художественном училище у Садри Ахуна и в Высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной.

Вероятно, самые его известные работы, помимо памятника у ЦПКиО, — оформление гостиницы «Волга» с Сергеем Бубенновым и Рустемом Кильдибековым и ныне закрытое панно «Большая химия» на здании КХТИ, которое Маликов делал с Кильдибековым.

Стадион принимает и крупные события. Это фестиваль спорта «Мегаспорт». предоставлено АО «Казэнерго»

Стадион «Трудовые резервы» (Ершова, 7а)

В 1912 году на этом месте летал на самолете Александр Васильев, выпускник школы Луи Блерио, первого французского пилота. Также здесь проводили промышленные и сельскохозяйственные выставки.

Проект стадиона придумал в 1935 году Петр Сперанский. Он более известен, как сценограф, художник театра имени Качалова, оперного, Камаловского. Театральные режиссеры, в виду отсутствия больших площадок, не могли ставить что-то масштабное. Сперанский начал посещать высшие художественно-технические мастерские и стал архитектором. Среди его проектов — стадион «Динамо» и приспособление Ксенинской гимназии для Казанского филиала Академии наук СССР.

В результате, стадион «Трудовые резервы» построили по проекту Сперанского в 1962 году.