Новый весенний призыв: что нужно знать о нововведениях 2025 года

Кого до июля будут ждать в армии России и что ждет уклонистов

Фото: Олег Тихонов

Уже 31 марта 2025 года президент России Владимир Путин подпишет указ, определяющий параметры весеннего призыва на военную службу. Он стартует 1 апреля. Призывная кампания коснется молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В прошлом году в рамках весеннего призыва было задействовано 150 тыс. граждан, осенью на службу отправились 133 тыс. человек. О том, как призывники смогут узнать о своем статусе и какие последствия ждут тех, кто проигнорирует повестку, — в материале «Реального времени».

Призыв пройдет с электронными и бумажными повестками

Весенний призыв 2025 года пройдет с использованием электронной системы уведомлений, которая будет работать в тестовом режиме наряду с традиционными бумажными повестками. Напомним, что в 2023 году Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета, а в сентябре прошлого года в России заработал соответствующий реестр.

Во время осеннего призыва 2024 года электронные уведомления в тестовом режиме получали только жители республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. Пока неизвестно, в каких именно регионах будет продолжено тестирование электронной рассылки повесток этой весной. На сайте реестра сообщается о проверке Единого реестра воинского учета в тех же регионах.

Реальное время / realnoevremya.ru

После полноценного запуска системы электронные повестки будут рассылаться через портал «Госуслуги» по всей стране, однако традиционные способы уведомлений — в бумажном виде и через работодателя — сохранятся.

Что будет, если не увидел повестку?

Даже если призывник случайно не заметил электронную повестку, то его посчитают уклонистом. Это грозит серьезными ограничениями и штрафными санкциями. Уже через 20 дней после неявки в военкомат мужчина лишится права:

регистрировать ИП и самозанятость;

регистрировать недвижимость и ставить ее на кадастровый учет;

регистрировать транспортные средства и управлять ими;

получать кредиты и займы.

Кроме того, после размещения повестки в реестре призывнику будет запрещен выезд за границу. Неявка в военкомат также влечет за собой административный штраф в размере до 30 тыс. рублей.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В случае признания призывника уклонистом, ему грозит уголовная ответственность, предусматривающая штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.



Библиотекарь, почтальон и охотник — на альтернативе

Минтруд России опубликовал обновленный список профессий, по которым граждане смогут проходить альтернативную службу в 2025 году. Перечень, утверждаемый ежегодно, значительно расширился и включает 266 специальностей, по сравнению с 238 в прошлом году.

В новом списке появились машинист по стирке спецодежды, оператор видеозаписи, охотник, подсобный рабочий на лесозаготовках, почтальон, пробоотборщик, рыбовод, садовод, сборщик обуви, стропальщик и швея.

Ряд специальностей стал более детализированным: к электромонтеру по обслуживанию электроустановок добавили электромонтера по эксплуатации распределительных сетей и электромеханика по ремонту медоборудования.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Список должностей служащих также расширился с 148 до 157 и включает агента по снабжению, библиотекаря, врача по спортивной медицине, гидрометеонаблюдателя и главного тренера.

При этом некоторые профессии из прежних списков были исключены. Больше нельзя пройти АГС в качестве сборщика свинцовых аккумуляторов или архивиста.

Какие инициативы еще рассматривают

Сейчас в России обсуждают еще несколько законодательных инициатив, которые могут оказать влияние на осенний призыв 2025 года.

Одним из таких предложений является проект закона, предусматривающий перенос неисполненного решения о призыве на военную службу на следующие призывные периоды в течение одного года. Это означает, что если решение о призыве не было реализовано в текущем призывном периоде, оно будет оставаться действительным и подлежать исполнению в течение следующих призывных кампаний в течение года с момента его принятия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, депутаты Госдумы работают над поправками в законодательство, предусматривающими освобождение от призыва на срочную военную службу граждан, добровольно заключивших контракт с Минобороны и прослуживших не менее шести месяцев в зоне проведения СВО.

Рената Валеева