Россияне решили узнать про Гренаду после матча со сборной России

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы россиян за минувшие 7 дней

Фото: Реальное время

Прошедший 19 марта футбольный матч между сборными России и Гренады вызвал рост поисковых запросов жителей нашей страны об этом островном государстве. Кроме того, в топе самых популярных запросов оказались умершие Бедрос Киркоров и Федор Малыхин. Что еще интересовало татарстанцев и всех россиян — в материале «Реального времени».

Гренада

Футбольный матч между сборными России и Гренады ожидаемо попал в топ самых популярных поисковых запросов россиян на минувшей неделе. Но вместе с этим возник и большой интерес жителей нашей страны к самому островному государству на Карибах.



РЕГИОН ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ Россия Гренада 1 250 Москва Гренада 750 Санкт-Петербург — — Казань Гренада 1 150 Екатеринбург — — Красноярск — —

Гренада привлекает туристов со всего мира благодаря своим уникальным природным красотам. Здесь можно насладиться кристально чистыми водами Карибского моря, отдохнуть на песчаных пляжах и исследовать живописные горные ландшафты. Кроме того, Гренада предлагает разнообразные возможности для активного отдыха, включая дайвинг, сноркелинг и пешие прогулки.



Столица Гренады — Сент-Джорджес. Это небольшой город, который сочетает в себе колониальную архитектуру и современные здания. В городе можно посетить музеи, галереи и исторические достопримечательности, а также попробовать местную кухню.



Одной из главных достопримечательностей Гренады является ее природа. На острове можно увидеть множество видов растений и животных, которые не встречаются больше нигде в мире. Также здесь есть несколько национальных парков и заповедников, где можно познакомиться с уникальной флорой и фауной.

Бедрос Киркоров

Другим популярным запросом жителей России стал отец Филиппа Киркорова Бедрос, который скончался 18 марта. Певцу было 92 года, о смерти артиста в соцсетях сообщил его сын.

РЕГИОН ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ Россия Бедрос Киркоров 3 250 Москва Бедрос Киркоров 3 000 Санкт-Петербург Бедрос Киркоров 2 550 Казань Бедрос Киркоров 3 150 Екатеринбург Бедрос Киркоров 3 100 Красноярск Бедрос Киркоров 3 500

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. В начале 1960-х он переехал в Москву и поступил в ГИТИС, где начал свою музыкальную карьеру. В СССР он выступал с различными оркестрами и завоевал признание публики. В 1992 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2012 году он стал народным артистом.

За свою карьеру Бедрос Киркоров получил множество наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден «За честь и достоинство». Его музыкальный вклад в культуру останется в памяти многих.



Федор Малыхин

Другой «смертельный» запрос в Google связан с хоккеистом, обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Федором Малыхиным. Его тело обнаружили в день смерти Бедроса Киркорова — 18 марта.

РЕГИОН ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ Россия — — Москва — — Санкт-Петербург — — Казань Федор Малыхин 2 550 Екатеринбург Федор Малыхин 2 050 Красноярск — —

Федор Малыхин известен по выступлениям за такие команды Континентальной

хоккейной лиги (КХЛ), как «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор»,

«Витязь», «Спартак» и «Авангард». В 497 матчах регулярных чемпионатов

КХЛ он набрал 98 очков за результативность при 104 голевых передачах. За

«Ак Барс» он провел 193 игры.

Федор Малыхин родился и вырос в Екатеринбурге, играл за местный клуб «Автомобилист». Он был одним из самых перспективных игроков местной школы и стал четвертым бомбардиром Молодежной хоккейной лиги в первом сезоне.

Однако удерживать Малыхина «Автомобилист» не мог — не было ресурсов, да и нападающий хотел играть за команду, где мог бы взять Кубок Гагарина. Так он оказался в «Ак Барсе», где провел четыре сезона. За пять лет в Казани Малыхин набрал 74 очка. После этого карьера Малыхина ушла в тень: он немало поиграл в «Витязе» и «Авангарде», а в 32 года ушел из хоккея.