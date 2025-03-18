Скончался обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Федор Малыхин

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» и экс-капитан «Автомобилиста» Федор Малыхин был найден мертвым в своей квартире. Хоккеисту было 34 года.

Федор Малыхин известен по выступлениям за такие команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), как «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Витязь», «Спартак» и «Авангард». В 497 матчах регулярных чемпионатов КХЛ он набрал 98 очков за результативность при 104 голевых передачах. За «Ак Барс» он провел 193 игры.

Матвей Гавриков