Скончался отец артиста Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров

Фото: Динар Фатыхов

Бедрос Киркоров, отец известного эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил сам Филипп в своих соцсетях. В последние годы Бедрос неоднократно попадал в больницу.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. В начале 1960-х он переехал в Москву и поступил в ГИТИС, где начал свою музыкальную карьеру. В СССР он выступал с различными оркестрами и завоевал признание публики. В 1992 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2012 году он стал народным артистом.

За свою карьеру Бедрос Киркоров получил множество наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден «За честь и достоинство». Его музыкальный вклад в культуру останется в памяти многих.