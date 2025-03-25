Министров Татарстана подгонят под федеральные стандарты?

Реорганизация органов исполнительной власти в Татарстане может пройти по аналогии с российской

Фото: коллаж "Реального времени"

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане могут провести реорганизацию органов исполнительной власти: переформатировать министерства и ведомства республики по модели федеральных. Как вариант обсуждается идея объединения нескольких учреждений и кадровая ротация. Информированный источник подтвердил, что предложение уже изучают власти Татарстана, но о конкретных действиях и сроках говорить пока рано. Подробности — в материале издания.

Татарстанских министров ждет реорганизация?

Информированный источник «Реального времени» сообщил, что в органах власти Татарстана обсуждают идею реорганизации министерств и ведомств республики. По словам собеседника издания, сформировать их могут по аналогии с федеральными органами исполнительной власти.

Сейчас в состав правительства страны входит 21 министерство, пять из них (МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст) подчинены напрямую президенту Владимиру Путину. Остальные 16 — Минздрав, Минкультуры, Минприроды, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго и Минвостокразвития — подчиняются председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В состав правительства страны входит 21 министерство, пять из них подчинены напрямую президенту Владимиру Путину, остальные 16 — премьеру Михаилу Мишустину. взято с сайта kremlin.ru

В Татарстане 18 министерств, причем некоторые только на региональном уровне имеют этот статус. К примеру, в республике есть Минлесхоз и Минмолодежи, а на уровне федерации работают федеральные агентства Рослесхоз и Росмолодежь.

Кстати, что касается Минмола РТ, по информации источника, в республике изучают предложение передать ему дополнительные функции — по развитию туризма. В свое время татарстанское министерство уже работало в этой сфере, пока ее не выделили в отдельную деятельность, создав Госкомитет РТ по туризму.

«У нас есть возможности для сокращения госслужащих»

Официально возможные изменения в структуре министерств Татарстана в правительстве республики не подтверждают. «У меня нет такой информации», — сообщила «Реальному времени» заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В последний раз изменения в системе и структуре органов исполнительной власти Татарстана раис республики своим указом утверждал осенью 2023 года. В нее вошли раис, Кабмин, министерства, государственные комитеты и иные органы исполнительной власти. Тогда же Рустам Минниханов исключил из структуры власти 12 представительств республики за рубежом и в других регионах России, они утратили статус госорганов.



Депутаты Госдумы от Татарстана, с которыми «Реальному времени» удалось связаться, заявили, что нет информации о возможной реорганизации министерств РТ, но не все в этой инициативе их устраивает.

— Ничего не знаю об этом. Пока трудно сказать, какие могут быть плюсы от этих изменений. На самом деле, конечно, надо стремиться к эффективной модели структуры органов власти. Я в принципе всегда считал, что у нас есть возможности для сокращения государственных служащих и повышения им заработной платы. По вопросу объединения министерств не готов сказать. Мы все-таки федеративная республика, и федеральный центр не может нам говорить, как выстраивать свои полномочия, — считает депутат ГД, член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Сокращение армии чиновников в масштабах России вполне реальная инициатива. С 1 июля 2025 года начнется оптимизация территориальных органов федеральных ведомств в рамках второго этапа административной реформы. Согласно указу президента РФ от октября 2024 года, планируется сократить число госслужащих минимум на 10%. Высвободившиеся средства направят как раз на повышение оплаты труда сотрудников. Оптимизация должна стимулировать внедрение цифровых технологий в работу ведомств, повысить эффективность использования ресурсов и общей результативности работы. До конца марта будут изданы соответствующие нормативные акты правительства, а до конца июня — приказы федеральных органов исполнительной власти.

Сокращение армии чиновников в масштабах России вполне реальная инициатива. С 1 июля 2025 года начнется оптимизация территориальных органов федеральных ведомств. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ну как можно передать туризм Министерству молодежи?»

Относительно преобразования татарстанских министерств информации пока мало. Тем более об объединении двух структур, занятых молодежной политикой и развитием туризма. Дело в том, что Ростуризм был упразднен в 2022 году, его функции передали Минэкономразвития, где для этих целей были созданы два департамента. Один из них отвечает за развитие туристического потенциала страны, а другой — за реализацию проектов в сфере туризма.

В Татарстане еще в 2014 году решили преобразовать Министерство по делам молодежи, спорту и туризму в Министерство по делам молодежи и спорту, а Агентство по туризму — в Государственный комитет РТ по туризму. Возможное возвращение функций по развитию туристической сферы Минмолу многие собеседники издания встретили скептически.

— Я не думаю, что произойдет — это такие разные отрасли. У Татарстана большой туристический потенциал. Передавать функции по его развитию какому-либо министерству, тем более Минмолодежи, когда в России развитием туризма занимается Минэкономразвития, — это, мне кажется, что-то нереальное и невозможное, — убеждена депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

Солидарен с ней в этом мнении и другой депутат Думы — Ильдар Гильмутдинов: «Ну как можно передать туризм Министерству молодежи, когда он у нас уже был в этом министерстве, и мы уже отделили его и придали статус отдельного Госкомитета? Этого точно не может быть. Тем более на федеральном уровне он не находится в ведении федерального агентства — туризм при Министерстве экономики. Поэтому я сомневаюсь, что такое будет».

В последний раз изменения в системе и структуре органов исполнительной власти Татарстана раис республики своим указом утверждал осенью 2023 года. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Возможно, это связано с выборами, кто-то уже сегодня прикидывает варианты»

Между тем в России уже давно обсуждают появление нового федерального министерства по молодежной политике и воспитанию. Еще прошлой весной «Ведомостям» сообщили об этом четыре источника, близких к администрации президента. По словам одного из них, министерство могли создать «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.

Но о развитии туристической сферы речи не шло, к тому же в республике считают, что Госкомитет РТ по туризму работает вполне успешно.

— Какой смысл отдавать туризм туда, где он уже был, и выводили его с той целью, чтобы более широкие полномочия и самостоятельность придать. Это же не молодежная составляющая, она ближе к экономике. Если у кого-то есть такие соображения, это еще не значит, что так будет. Возможно, это связано с выборной кампанией, потому что после выборов раиса РТ будет формироваться новый состав правительства. И кто-то уже сегодня прикидывает возможные варианты формирования структуры правительства, не более того, — считает Ильдар Гильмутдинов.

Парламентарий считает, что изменения в структуру органов исполнительной власти республики будут не столь кардинальными. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстанский парламентарий Эдуард Шарафиев в целом поддержал предложение преобразовать структуру органов исполнительной власти в республике, но считает, что изменения не будут кардинальными.

— Идея реорганизовать структуру министерств и ведомств РТ в соответствии с федеральной моделью оправдана в текущих реалиях. Дело в том, что сейчас развитие регионов, и Татарстана в том числе, очень сильно зависит от федерального центра. Именно Москва является главным источником финансирования различных проектов в регионах. Очень много средств идет по линии различных национальных и федеральных проектов. Регионы встраиваются в эти проекты. И естественно, для более слаженной работы необходимо выстраивать структуру региональных министерств по федеральному образцу.

По его словам, таким образом в стране происходит унификация системы управления. Хорошо это или плохо? С точки зрения текущих задач, по его мнению, это хорошо. Правда, депутат сомневается, что в Татарстане вся структура министерств и ведомств будет выстроена под федеральные стандарты.

— Хотя бы потому, что у республики есть свои специфические интересы, достижения и свой функционал, отличный от многих регионов. Например, у нас есть Агентство инвестиционного развития РТ, которое было создано под определенные задачи и, на мой взгляд, вполне эффективно их выполняет, в том числе в рамках взаимодействия с иностранными инвесторами. То же самое можно сказать и по некоторым другим направлениям работы. Так что унификация структуры если и будет, то не абсолютная. Все равно у Татарстана останутся свои административные институты для выполнения специфических задач, — заключил он.