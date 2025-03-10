«Суяргулов дал добро»: за что в СИЗО Казани упекли сотрудника райпрокуратуры

По версии ФСБ и СК, гособвинитель запросил взятку за отказ от обжалования «штрафного» приговора

Ильнур Мухаметзянов на процессе по делу Станислава Мишенькина. Фото: Ирина Плотникова

Завтра в Верховном суде Татарстана намечено заседание по жалобе на арест по делу о взятке в 20 тысяч рублей. В камере оказался помощник районного прокурора Ильнур Мухаметзянов, ранее выступавший гособвинителем по делам криминального лидера бригады «Казаевские» и племянника экс-главы МВД Татарстана. Его задержание с поличным проводили у здания прокуратуры Кировского района Казани сотрудники ФСБ, причем, по данным «Реального времени», согласие на разработку подчиненного дал прокурор республики Альберт Суяргулов, который ранее публично предупреждал коррупционеров всех мастей: «Вцепимся — мало не покажется».

Взятка в размере штрафа

Эта история началась с покупки в Сети 0,85 г мефедрона. Казанец Иван Никишин, ранее не привлекавшийся даже к административной ответственности, оплатил незаконную покупку, пошел по координатам «закладки» и на обратном пути попался сотрудникам полиции. Вину в незаконном приобретении «для личного потребления» полностью признал и 18 февраля этого года предстал перед Кировским райсудом Казани.

В прениях представитель прокуратуры просил для покупателя «дури» условный срок лишения свободы, суд с учетом обстоятельств посчитал возможным ограничиться штрафом в 20 тысяч рублей.

Суд отправил Ильнура Мухаметзянова в СИЗО до 27 апреля. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Приговор был оглашен 25 февраля. А уже 27-го в наручниках оказался гособвинитель по данному делу Ильнур Мухаметзянов — в качестве подозреваемого в получении взятки.



Как полагают силовики, после приговора помощник прокурора Кировского района сообщил осужденному, что может обжаловать решение суда по части наказания, а может и не делать этого — если получит такую же сумму, которая подлежит взысканию в доход государства.

Вину признал не сразу

Информация о коррупционном предложении дошла до сотрудников УФСБ по Татарстану и руководства прокуратуры республики. С учетом особого статуса Мухаметзянова для оперативной разработки требовалось согласие главы надзорного ведомства. «Суяргулов дал добро», — комментирует ситуацию один из источников «Реального времени». И отмечает — подобная принципиальность лишь поднимает авторитет надзорного ведомства, одним из приоритетов которого является борьба с коррупцией, невзирая на чины и заслуги.

В итоге оперативники провели задержание прямо у здания Кировской райпрокуратуры 27 февраля после того, как осужденный отдал гособвинителю 20 тысяч. Уже на следующий день сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ обратились в Советский суд Казани с ходатайством о заключении «смежника» под стражу. Причем уже после поступления материалов в суд Мухаметзянов, посоветовавшись с адвокатом, заявил о признании вины. Хотя ранее коррупцию отрицал, утверждая, что полученные деньги были всего лишь «материальной помощью».

Решение Советского суда Казани по аресту Мухаметзянова уже обжаловано. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании суда обвиняемый и его адвокат просили о домашнем аресте, тогда как представитель прокуратуры Татарстана поддержал позицию следствия.

Судья Марат Хаертдинов отправил помощника прокурора в СИЗО до 27 апреля. На сайте суда указано — это решение уже обжаловано, и 7 марта жалобу защиты отправили на рассмотрение в Верховный суд республики. Ожидается, что она будет рассмотрена завтра, 11 марта.

Адвокат обвиняемого от комментариев «Реальному времени» пока воздерживается.

На счету 39-летнего Ильнура Мухаметзянова немало резонансных дел. В июле 2024-го он выступал одним из гособвинителей по делу о наркотиках в отношении Станислава Мишенькина, троюродного племянника экс-главы МВД Татарстана, и его приятеля. Оба отделались условными сроками, однако в процессе засветили показания против бывшего министра и бывшего начальника УВД Казани.

Ильнур Мухаметзянов выступал гособвинителем на процессе с присяжными в отношении Николая Казаева. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Именно Мухаметзянов прошлым летом запрашивал у суда 13 лет и 3 месяца строгого режима за умышленное убийство в составе организованной группы, сопряженное с похищением, для Николая Казаева, который провел девять лет в федеральном розыске.

Еще по двум тяжким преступлениям в том процессе Казаева оправдали присяжные, однако позже этот приговор был отменен, а новый процесс в Кировском суде закончился возвратом дела в прокуратуру.

Также ныне обвиняемый участвовал в процессе по делу о трагедии на бывшей площадке КВЗ, где на пожаре погибли пять человек, а под суд отдали директора ЧОПа.