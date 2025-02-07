Активы в Сочи и Porsche: прокурор Татарстана удвоил размер иска к мэру Бугульмы — до 121 млн рублей

С 60 до 121 млн рублей выросли исковые требования к главе Бугульминского района и членам его семьи. Сенсационная информация прозвучала сегодня на заседании Высокогорского райсуда Татарстана, — передает журналист «Реального времени».

Сегодня в суд на Высокую Гору приехали три свидетеля защиты — бывший помощник главы района Александр Кириллов, поучаствовавший в паре сделок с имуществом, родной дядя Линара Закирова — брат его матери Хайдар Гилязов и друг детства ВИП-чиновника Григорий Гусев, он же продавец одного из объектов недвижимости, фигурирующих в иске.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Пенсионер Гилязов сообщил — после смерти отца и матери наследниками их квартиры на улице Урицкого стали трое — он, а также и его брат и сестра. Но брат уезжал в Казань, сестре — эта жилплощадь не была нужна, и они договорились, что она останется ему. «Я выплатил им по 400 тысяч рублей», — сообщил свидетель, уточнив, что выплаты прошли в 2010-2011 годах, и расписки не составлялись. По версии защиты, слова Гилязова подтверждают позицию, что у матери Закирова были накопления для крупных покупок.

Свидетель Гусев, в свою очередь, рассказал, что в 2015-м купил за 3 млн рублей дом с участком в деревне Берлек Бугульминского района у предприятия «Геофизика», а спустя три года продал за ту же сумму своему другу — двоюродному брату мэра Альберту Газизову. Расписку о получении средств не составлял.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Объяснил, что именно Газизов, а совсем не Линар Закиров (как полагают прокуроры) является покупателем, и вот уже седьмой год планирует вернуться в родной район. При этом Гусев сообщил, что в доме до продажи неоднократно бывали оба брата — приезжали по его приглашению попариться.

Бывший помощник мэра Бугульмы свидетельствовал, что по просьбе Фатымы Закировой помогал ей с выбором квартиры в доме по улице Герцена в Бугульме. Говорит, выезжал дважды — посмотреть мужским взглядом, все ли в порядке, потом сопровождал в отдел продаж компании-застройщика, причем утверждает — расплачивалась женщина сама, из личных сбережений, а его непосредственный начальник участия в этом не принимал. Кириллов также подтвердил, что помогал в оформлении сделки по казанской квартире в «Доме на Кремлевской». С его слов, приобретали ее мать и сын Закировы, но оформляли на Фатыму Нурлагатовну.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также в процессе от прокурора прозвучало, что за четыре года работы в исполкоме с карты главы района на счет его помощника было переведено 7 млн рублей. Кириллов сообщил — из этих средств оплачивались коммунальные услуги по трем объектам недвижимости — квартирам в Бугульме и Казани, дому в Берлеке, также заметил — были покупки продуктов. Более детально припомнить не смог.

Далее до суда довели информацию — надзорное ведомство провело дополнительные мероприятия по изучению активов семьи.

В ходе проверки были получены сведения, что часть недвижимости и транспортных средств Линар Закиров с целью сокрытия приобретал на родителей своей супруги, — обосновала позицию надзорного ведомства прокурор Лилия Фаттахова. И попросила обратить взыскание на квартиру и коттедж с участком в Сочи, оформленные на отца жены мэра, а также два автомобиля Porsche Cayenne, которые регистрировались на мать первой леди Бугульмы.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии прокуратуры, сочинские активы приобретались с существенным занижением цены. Так, представитель истца отметила: в январе 2021 года на улице Перелетной в городе-курорте была приобретена квартира в 130 квадратов. По договору ее стоимость составила 5,6 млн рублей, однако сам застройщик предлагал данную недвижимость к продаже за 22 млн рублей, а рыночная стоимость оценивалась в 21,6 млн рублей.

Указанная квартира расположена в ЖК «Golden Palace». Также прокуратура просит обратить взыскание на дом с участком в коттеджном поселке «Рич&Рич» в Сочи, считая заведомо заниженной покупки в 7 млн рублей, указанную в договоре по сделке с отцом Индиры Закировой в ноябре 2022 года. На заседании Фаттахова назвала установленную экспертами цену свыше 32 млн рублей и заявила, что у тестя и тещи действующего главы района просто не было средств для таких приобретений.

В новой редакции иска поминаются и две иномарки Porsche Cayenne за 5 и 6,65 млн рублей, которые приобретались в 2017-м и 2020-м на имя матери жены мэра. По данным надзорного ведомства, во время первой сделки главный ответчик лично находился в автосалоне и оплачивал дополнительные покупки 260 тысяч рублей. После продажи первого Porsche был куплен второй. Со ссылкой на данные ГАИ и камеры фотовидеофиксации Фаттахова сообщила — данным автомобилем неоднократно управляли Индира Закирова и ее муж.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Новый, казанский, адвокат Закировых Ленар Шакиров был возмущен. По его мнению, речь идет не об увеличении требований, а об изменении предмета иска и оснований, и такой обновленный иск в данном процессе не подлежит рассмотрению. Адвокат Нияз Халитов, действуя в интересах ответчика Газизова, выступил даже против приобщения такой позиции прокуратуры. Тогда как представитель антикоррупционного управления при главе республики оставил вопрос на усмотрение суда.

Председательствующий по делу судья Раис Гаязов сообщил — вопрос о приобщении вдвое выросшего иска будет решаться на следующем заседании, после изучения. Кроме того, проинформировал собравшихся — из ПАО «Сбербанк» был получен ответ, что договор хранения по банковской ячейке с Линаром Закировым вообще не заключался. Хотя ранее московские адвокаты мэра обещали предоставить суду копию данного договора, а в ходе проверки борцов с коррупцией сам Закиров сообщал — именно там хранились 8 млн рублей, которые пошли на приобретение «кремлевской квартиры».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, ранее в перечень объектов, которые прокурор Татарстана Альберт Закиров просил обратить в доход государства, сочинские активы не входили. По версии истца, реальным покупателем выступал сам Линар Закиров, однако его доходы не позволяли подобные покупки.