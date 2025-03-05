Топ-30 самых популярных лор-врачей Казани

Рейтинг «Реального времени» составлен на основе данных о квалификации и стаже врача, отзывов пациентов и стоимости услуг

Фото: Реальное время

Согласно последним исследованиям, Приволжский федеральный округ, в который входит Татарстан, лидирует в России по заболеваемости болезнью Меньера, проявляющейся периодическими приступами системного головокружения, шумом в ушах, прогрессирующим снижением слуха. Патологии ЛОР-органов имеют важное медико-социальное значение, поскольку влияют на качество жизни, но к врачу, причем к специалисту в этой области, многие пациенты обращаются только когда, что называется, «совсем прижмет». «Реальное время» продолжает серию исследований о врачах разных специальностей, цель которых — помочь гражданам выбрать «своего» доктора. В этой публикации издание приводит рейтинг самых квалифицированных, опытных и популярных лор-врачей Казани.

Как составлялся рейтинг

Формируя собственный рейтинг лор-врачей, «Реальное время» использовало открытые сведения о докторах и отзывы пациентов более чем о 160 практикующих лор-врачах на различных специализированных ресурсах (prodoctorov.ru, vrachi-goroda.ru/kazan, doctu.ru и других). При этом из перечня были исключены доктора, которые приобрели эту специальность на различных курсах, а также те, кто не указывает ее как основную.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый критерий — квалификация: за условный ноль принято отсутствие указаний на нее, 1 балл соответствует второй врачебной категории, 2 балла — первой, 3 балла — высшей, 4 — званию кандидата медицинских наук, 5 — званию доктора медицинских наук, 6 — званию профессора.

Второй критерий — стаж врачей. «Реальное время» учитывало каждый полный год в профессии (менее 5 лет — 0 баллов, до 10 лет — 1 балл, далее за каждые 5 лет добавляется еще 1 балл). Третий критерий — количество отзывов: в топе лидируют доктора, о которых оставлено больше отзывов (при условии высокой общей оценки пациентов). Четвертый — стоимость консультации у врача (доступность медицинской услуги у данного специалиста).

Стаж — большой, стоимость приема — доступная

На первом месте в рейтинге «Реального времени» оказалась кандидат медицинских наук с полувековым стажем Александра Тихонова, консультация которой стоит всего 2000 рублей. На втором — врач высшей категории Валентина Салмина, отдавшая профессии 45 лет жизни (стоимость консультации — от 900 рублей). На третьем — кандидат медицинских наук Леонид Кузьмин с рекордным стажем работы в 59 лет.

Топ-30 популярных лор-врачей Казани

Рейтинг «Реального времени» ФИО Ученая степень, звание категория Стаж/опыт работы по специальности Отзывы Стоимость приема Баллы «Реального времени» Наличие Баллы Полных лет Баллы Коли-чество Баллы Руб. Баллы 1 Тихонова Александра Георгиевна к.м.н. 4 50 9 51 1 2000 4 18 2 Салмина Валентина Сергеевна высшая 3 45 8 18 0 900 5 16 3 Кузьмин Леонид Иванович высшая, к.м.н. 4 59 11 18 0 нет информации 0 15 4 Гарайшина Аниса Асхатовна высшая 3 37 7 6 0 1300 4 14 5 Киреев Сергей Владимирович высшая 3 38 7 43 0 1650 4 14 6 Красножен Владимир Николаевич д.м.н., профессор 6 44 8 35 0 нет информации 0 14 7 Торшин Сергей Иванович высшая 3 37 7 25 0 1300 4 14 8 Винтер Валентина Викторовна первая 2 33 6 16 0 900 5 13 9 Золотенин Константин Игоревич высшая 3 27 5 49 1 2000 4 13 10 Красильников Дмитрий Викторович высшая 3 27 5 20 0 810 5 13 11 Сокольский Виталий Андреевич высшая 3 35 6 2 0 2000 4 13 12 Алиметов Азим Халидович высшая, к.м.н. 4 21 4 10 0 2500 3 11 13 Гайнутдинов Ильдар Шаукатович высшая 3 27 5 23 0 1190 4 12 14 Гилязиева Наиля Азатовна первая 2 32 6 32 0 1500 4 12 15 Губкина Ольга Ильинична высшая 3 25 4 2 0 900 5 12 16 Емакова Гельшат Рауфовна высшая 3 28 5 44 0 1150 4 12 17 Калимуллина Зухра Хайдаровна к.м.н. 4 24 4 2 0 1100 4 12 18 Касумова Сакинат Ильясовна высшая 3 50 9 7 0 нет информации 0 12 19 Мышенцева Светлана Евгеньевна высшая 3 25 4 14 0 900 5 12 20 Наумова Елена Юрьевна высшая 3 28 5 43 0 1600 4 12 21 Покровская Елена Михайловна высшая, д.м.н. 5 27 5 39 0 3200 2 12 22 Решетников Николай Николаевич высшая, к.м.н. 4 22 4 44 0 1500 4 12 23 Рожков Лев Николаевич высшая 3 40 7 23 0 3200 2 12 24 Васильев Алексей Евгеньевич высшая 3 26 5 2 0 2400 3 11 25 Вахитова Ирина Анатольевна высшая 3 27 5 34 0 2200 3 11 26 Голикова Елена Германовна высшая 3 42 8 12 0 нет информации 0 11 27 Калинина Светлана Германовна высшая 3 27 5 19 0 4000 3 11 28 Котников Дмитрий Валерьевич высшая 3 20 3 67 1 2000 4 11 29 Мосихин Сергей Борисович высшая, д.м.н. 5 31 6 19 0 нет информации 0 11 30 Никитина Елена Федоровна первая 2 26 5 31 0 1700 4 11

На четвертом месте в рейтинге издания — врач высшей категории Аниса Гарайшина (37 лет стажа, 1 300 рублей за консультацию). На пятом — врач высшей категории Сергей Киреев 38 лет стажа, 1 650 рублей). На шестом — доктор медицинских наук, профессор Владимир Красножен (44 года стажа).

На седьмом месте — врач высшей категории Сергей Торшин (37 лет, 1 300 рублей), на восьмом — врач первой категории Валентина Винтер (33 года, 900 рублей), на девятом — врач высшей категории Константин Золотенин (27 лет; 2 000 рублей), на десятом — врач высшей категории Дмитрий Красильников (27 лет, 810 рублей).

Самый дорогой лор-врач Казани — Ирина Саруханова, имеющая высшую категорию и обладающая 20-летним стажем. Прием у нее стоит 5 000 рублей. Согласно исследованию «Реального времени» она оказалась на 41-м месте — за пределами топ-30.

«Просто встреча с врачом будет ошибкой»

— При выборе врача очень важно посмотреть на его стаж работы не вообще, а именно по этой специальности, это очень важно, — говорит директор Республиканского объединения частных медицинских клиник «Естественный отбор» Владимир Калистратов. — Второй важный фактор — категория, которой обладает врач, и если есть выбор, надо идти к врачу первой или высшей категории. Третий фактор — возраст. На мой взгляд, было бы предпочтительнее идти к доктору не моложе 30 лет, поскольку за 5—7 лет после окончания вуза он приобретает пусть и небольшой, но опыт.

Спикер считает, что к первому визиту к узкому специалисту надо готовиться — важно понимать, насколько хорошо этот врач обеспечит правильную маршрутизацию пациента — даст правильные рекомендации о том, какие анализы, исследования надо сделать, к каким специалистам сходить дополнительно. «Просто встреча с врачом будет ошибкой», — подчеркнул он.

К первому визиту к узкому специалисту надо готовиться — важно понимать, насколько хорошо этот врач обеспечит правильную маршрутизацию пациент. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также, по мнению собеседника «Реального времени», выбирая для себя узкого специалиста, надо учитывать не только его квалификацию и опыт, но и состояние клиники, где он принимает — в частности, наличие в ней хорошей диагностической аппаратуры.

— Поэтому, на мой взгляд, лучше всего пользоваться не агрегаторами, которые собирают информацию из разных источников, а информацией на сайте самой организации. А еще лучше выбрать несколько врачей из разных организаций, которые вас в какой-то степени устраивают, а уж из этих двух-трех докторов сделать окончательный выбор. И, конечно, надо понимать, что первый контакт с врачом — пробный, а дальше у вас может появиться «химия» в отношениях, а может — нет. Во втором случае первое посещение может стать и последним.

И еще Калистратов добавил, что большое значение имеют рекомендации людей, которые уже побывали у этого врача и остались им довольны — разумеется, если они исходят от тех, кому вы доверяете.

Звание, опыт, цена

Профессор Владимир Красножен, согласно исследованию «Реального времени», — самый квалифицированный лор-врач Казани. За ним следуют доктора медицинских наук Сергей Мосихин и Елена Покровская, далее идут — кандидаты медицинских наук Азим Алиметов, Тимур Батыршин, Владимир Кузьмин, Анастасия Бырина, Юлия Гарскова, Зухра Калимуллина и замыкает первую десятку Тимур Литовец.

Топ-30 самых квалифицированных лор-врачей Казани

Рейтинг «Реального времени» ФИО Ученая степень, звание категория Наличие Баллы 1 Красножен Владимир Николаевич д.м.н., профессор 6 2 Мосихин Сергей Борисович высшая, д.м.н. 5 3 Покровская Елена Михайловна высшая, д.м.н. 5 4 Алиметов Азим Халидович высшая, к.м.н. 4 5 Батыршин Тимур Рунарович высшая, к.м.н. 4 6 Кузьмин Леонид Иванович высшая, к.м.н. 4 7 Бырина Анастасия Александровна к.м.н. 4 8 Гарскова Юлия Александровна к.м.н. 4 9 Калимуллина Зухра Хайдаровна к.м.н. 4 10 Литовец Тимур Сергеевич первая, к.м.н. 4 11 Нагуманова Эндже Альбертовна высшая, к.м.н. 4 12 Нугуманов Айрат Азатович высшая, к.м.н. 4 13 Нугуманова Лейсан Рамилевна высшая к.м.н. 4 14 Раупов Миннеанфас Габдельиксанович высшая, к.м.н. 4 15 Решетников Николай Николаевич высшая, к.м.н. 4 16 Тихонова Александра Георгиевна к.м.н. 4 17 Ягудин Рамиль Камилевич высшая, к.м.н. 4 18 Благодарова Татьяна Михайловна высшая 3 19 Васильев Алексей Евгеньевич высшая 3 20 Вахитова Ирина Анатольевна высшая 3 21 Газизова Алсу Анваровна высшая 3 22 Гайнутдинов Ильдар Шаукатович высшая 3 23 Гайсина Альфия Наилевна высшая 3 24 Гарайшина Аниса Асхатовна высшая 3 25 Гилялов Марат Наилевич высшая 3 26 Голикова Елена Германовна высшая 3 27 Гришаева Елена Геннадьевна высшая 3 28 Губкина Ольга Ильинична высшая 3 29 Данская Гюзяль Алиевна высшая 3 30 Дулесов Александр Геннадьевич высшая 3

Самый опытный лор-врач Казани Леонид Кузьмин, его стаж составляет 59 полных лет. Стаж Сакинат Касумовой и Александры Тихоновой — полвека, а Валентины Салминой — 45 лет. В первую десятку вошли также Владимир Красножен, Елена Голикова, Лев Рожков, Сергей Киреев, Аниса Гарайшина и Сергей Торшин.

Топ-30 самых опытных лор-врачей Казани

Рейтинг «Реального времени» ФИО Стаж/опыт работы по специальности Полных лет Баллы 1 Кузьмин Леонид Иванович 59 11 2 Касумова Сакинат Ильясовна 50 9 3 Тихонова Александра Георгиевна 50 9 4 Салмина Валентина Сергеевна 45 8 5 Красножен Владимир Николаевич 44 8 6 Голикова Елена Германовна 42 8 7 Рожков Лев Николаевич 40 7 8 Киреев Сергей Владимирович 38 7 9 Гарайшина Аниса Асхатовна 37 7 10 Торшин Сергей Иванович 37 7 11 Газизова Алсу Анваровна 36 7 12 Благодарова Татьяна Михайловна 35 6 13 Решль Людмила Ивановна 35 6 14 Сокольский Виталий Андреевич 35 6 15 Нагимова Фания Юнусовна 34 6 16 Винтер Валентина Викторовна 33 6 17 Гилязиева Наиля Азатовна 32 6 18 Мосихин Сергей Борисович 31 6 19 Данская Гюзяль Алиевна 29 5 20 Рыжакова Ирина Николаевна 29 5 21 Батыршин Тимур Рунарович 28 5 22 Галявин Наиль Радикович 28 5 23 Дулесов Александр Геннадьевич 28 5 24 Емакова Гельшат Рауфовна 28 5 25 Маликова Резеда Даниловна 28 5 26 Наумова Елена Юрьевна 28 5 27 Вахитова Ирина Анатольевна 27 5 28 Гайнутдинов Ильдар Шаукатович 27 5 29 Гайсина Альфия Наилевна 27 5 30 Золотенин Константин Игоревич 27 5

Самые доступные с точки зрения стоимости приема лор-врачи Казани — врач второй категории Марат Хамитов (800 рублей) и врач высшей категории Дмитрий Красильников (810 рублей). За 900 рублей можно проконсультироваться у Динары Аитовой (нет информации о категории), Валентины Винтер (первая категория), Алины Гребеник (нет информации о категории), Елены Гришаевой (высшая категория), Ольги Губкиной (высшая категория), Светланы Мышенцевой (высшая категория), Валентины Салминой (высшая категория), Владлены Тимирясовой (нет информации о категории).

Топ-30 самых доступных по стоимости приема лор-врачей Казани

Рейтинг «Реального времени» ФИО Стоимость приема Руб. Баллы 1 Хамитов Марат Равилевич 800 5 2 Красильников Дмитрий Викторович 810 5 3 Аитова Динара Айдаровна 900 5 4 Винтер Валентина Викторовна 900 5 5 Гребеник Алина Витальевна 900 5 6 Гришаева Елена Геннадьевна 900 5 7 Губкина Ольга Ильинична 900 5 8 Мышенцева Светлана Евгеньевна 900 5 9 Салмина Валентина Сергеевна 900 5 10 Тимирясова Владлена Дмитриевна 900 5 11 Чечкова Гульнара Рашидовна 900 5 12 Ольгина Елена Владиленовна 960 5 13 Алиев Рамазан Гаджиевич 1100 4 14 Бирюков Дмитрий Алексеевич 1100 4 15 Голубев Александр Борисович 1100 4 16 Егоров Роман Анатольевич 1100 4 17 Ермолина Елена Анатольевна 1100 4 18 Калимуллина Зухра Хайдаровна 1100 4 19 Максоров Георгий Владиславович 1100 4 20 Маннанова Эльмира Фарходовна 1100 4 21 Нугуманова Лейсан Рамилевна 1100 4 22 Сабирова Алсу Ильдусовна 1100 4 23 Емакова Гельшат Рауфовна 1150 4 24 Гайнутдинов Ильдар Шаукатович 1190 4 25 Канафьев Денис Михайлович 1200 4 26 Гарайшина Аниса Асхатовна 1300 4 27 Маликова Резеда Даниловна 1300 4 28 Торшин Сергей Иванович 1300 4 29 Мустафина Эльвира Ренатовна 1400 4 30 Асадуллина Регина Маратовна 1425 4

«Мы даем шанс всем»

— Медицинские учреждения, испытывающие колоссальный кадровый дефицит, принимают на работу всех врачей, исключая, разумеется, тех, кто реально плохо себя зарекомендовал на прежнем месте работы, — говорит главный врач казанской ГКБ №12 Рамиль Ахметов. — Никому неизвестный доктор, приехавший из другого региона, молодой доктор-ординатор, который еще нигде не работал, будут приняты на работу. Мы даем шанс всем, а потом уже оцениваем отношение врача к пациентам, профессиональные навыки, коммуникацию с коллегами — и делаем выводы. Бывает и так, что объясняем доктору, что ему с нами не по пути.

Рамиль Ахметов подчеркнул, что профессия врача такова, что и его достижения, и его ошибки всегда, что называется, на виду — и у коллег, и у пациентов, и это облегчает пациентам выбор врача. Однако он предостерег от излишней доверчивости в отношении отзывов о докторах, которые сейчас легко найти в интернете:

— Как правило, наиболее объективны отзывы о докторах их коллег и руководства. А вот отзывы пациентов могут быть написаны и под влиянием эмоций, и по просьбе самого доктора — молодые коллеги быстро усвоили, что с их помощью можно заработать определенный имидж, и сами просят больных оставить хороший отзыв. Один из самых надежных источников информации — «сарафанное радио». Если речь идет о плановой операции или манипуляции, надо расспросить врачей — кого они рекомендуют, собрать информацию о нескольких докторах.



На вопрос, насколько важен при выборе врача его стаж, руководитель 12-й горбольницы заметил, что бывают, конечно, молодые талантливые врачи, однако опыт, который также очень важен, появляется через 5—7 лет.