Топ-30 самых популярных лор-врачей Казани
Рейтинг «Реального времени» составлен на основе данных о квалификации и стаже врача, отзывов пациентов и стоимости услуг
Согласно последним исследованиям, Приволжский федеральный округ, в который входит Татарстан, лидирует в России по заболеваемости болезнью Меньера, проявляющейся периодическими приступами системного головокружения, шумом в ушах, прогрессирующим снижением слуха. Патологии ЛОР-органов имеют важное медико-социальное значение, поскольку влияют на качество жизни, но к врачу, причем к специалисту в этой области, многие пациенты обращаются только когда, что называется, «совсем прижмет». «Реальное время» продолжает серию исследований о врачах разных специальностей, цель которых — помочь гражданам выбрать «своего» доктора. В этой публикации издание приводит рейтинг самых квалифицированных, опытных и популярных лор-врачей Казани.
Как составлялся рейтинг
Формируя собственный рейтинг лор-врачей, «Реальное время» использовало открытые сведения о докторах и отзывы пациентов более чем о 160 практикующих лор-врачах на различных специализированных ресурсах (prodoctorov.ru, vrachi-goroda.ru/kazan, doctu.ru и других). При этом из перечня были исключены доктора, которые приобрели эту специальность на различных курсах, а также те, кто не указывает ее как основную.
Первый критерий — квалификация: за условный ноль принято отсутствие указаний на нее, 1 балл соответствует второй врачебной категории, 2 балла — первой, 3 балла — высшей, 4 — званию кандидата медицинских наук, 5 — званию доктора медицинских наук, 6 — званию профессора.
Второй критерий — стаж врачей. «Реальное время» учитывало каждый полный год в профессии (менее 5 лет — 0 баллов, до 10 лет — 1 балл, далее за каждые 5 лет добавляется еще 1 балл). Третий критерий — количество отзывов: в топе лидируют доктора, о которых оставлено больше отзывов (при условии высокой общей оценки пациентов). Четвертый — стоимость консультации у врача (доступность медицинской услуги у данного специалиста).
Стаж — большой, стоимость приема — доступная
На первом месте в рейтинге «Реального времени» оказалась кандидат медицинских наук с полувековым стажем Александра Тихонова, консультация которой стоит всего 2000 рублей. На втором — врач высшей категории Валентина Салмина, отдавшая профессии 45 лет жизни (стоимость консультации — от 900 рублей). На третьем — кандидат медицинских наук Леонид Кузьмин с рекордным стажем работы в 59 лет.
Топ-30 популярных лор-врачей Казани
|Рейтинг «Реального времени»
|ФИО
|Ученая степень, звание категория
|Стаж/опыт работы по специальности
|Отзывы
|Стоимость приема
|Баллы «Реального времени»
|Наличие
|Баллы
|Полных лет
|Баллы
|Коли-чество
|Баллы
|Руб.
|Баллы
|1
|Тихонова Александра Георгиевна
|к.м.н.
|4
|50
|9
|51
|1
|2000
|4
|18
|2
|Салмина Валентина Сергеевна
|высшая
|3
|45
|8
|18
|0
|900
|5
|16
|3
|Кузьмин Леонид Иванович
|высшая, к.м.н.
|4
|59
|11
|18
|0
|нет информации
|0
|15
|4
|Гарайшина Аниса Асхатовна
|высшая
|3
|37
|7
|6
|0
|1300
|4
|14
|5
|Киреев Сергей Владимирович
|высшая
|3
|38
|7
|43
|0
|1650
|4
|14
|6
|Красножен Владимир Николаевич
|д.м.н., профессор
|6
|44
|8
|35
|0
|нет информации
|0
|14
|7
|Торшин Сергей Иванович
|высшая
|3
|37
|7
|25
|0
|1300
|4
|14
|8
|Винтер Валентина Викторовна
|первая
|2
|33
|6
|16
|0
|900
|5
|13
|9
|Золотенин Константин Игоревич
|высшая
|3
|27
|5
|49
|1
|2000
|4
|13
|10
|Красильников Дмитрий Викторович
|высшая
|3
|27
|5
|20
|0
|810
|5
|13
|11
|Сокольский Виталий Андреевич
|высшая
|3
|35
|6
|2
|0
|2000
|4
|13
|12
|Алиметов Азим Халидович
|высшая, к.м.н.
|4
|21
|4
|10
|0
|2500
|3
|11
|13
|Гайнутдинов Ильдар Шаукатович
|высшая
|3
|27
|5
|23
|0
|1190
|4
|12
|14
|Гилязиева Наиля Азатовна
|первая
|2
|32
|6
|32
|0
|1500
|4
|12
|15
|Губкина Ольга Ильинична
|высшая
|3
|25
|4
|2
|0
|900
|5
|12
|16
|Емакова Гельшат Рауфовна
|высшая
|3
|28
|5
|44
|0
|1150
|4
|12
|17
|Калимуллина Зухра Хайдаровна
|к.м.н.
|4
|24
|4
|2
|0
|1100
|4
|12
|18
|Касумова Сакинат Ильясовна
|высшая
|3
|50
|9
|7
|0
|нет информации
|0
|12
|19
|Мышенцева Светлана Евгеньевна
|высшая
|3
|25
|4
|14
|0
|900
|5
|12
|20
|Наумова Елена Юрьевна
|высшая
|3
|28
|5
|43
|0
|1600
|4
|12
|21
|Покровская Елена Михайловна
|высшая, д.м.н.
|5
|27
|5
|39
|0
|3200
|2
|12
|22
|Решетников Николай Николаевич
|высшая, к.м.н.
|4
|22
|4
|44
|0
|1500
|4
|12
|23
|Рожков Лев Николаевич
|высшая
|3
|40
|7
|23
|0
|3200
|2
|12
|24
|Васильев Алексей Евгеньевич
|высшая
|3
|26
|5
|2
|0
|2400
|3
|11
|25
|Вахитова Ирина Анатольевна
|высшая
|3
|27
|5
|34
|0
|2200
|3
|11
|26
|Голикова Елена Германовна
|высшая
|3
|42
|8
|12
|0
|нет информации
|0
|11
|27
|Калинина Светлана Германовна
|высшая
|3
|27
|5
|19
|0
|4000
|3
|11
|28
|Котников Дмитрий Валерьевич
|высшая
|3
|20
|3
|67
|1
|2000
|4
|11
|29
|Мосихин Сергей Борисович
|высшая, д.м.н.
|5
|31
|6
|19
|0
|нет информации
|0
|11
|30
|Никитина Елена Федоровна
|первая
|2
|26
|5
|31
|0
|1700
|4
|11
На четвертом месте в рейтинге издания — врач высшей категории Аниса Гарайшина (37 лет стажа, 1 300 рублей за консультацию). На пятом — врач высшей категории Сергей Киреев 38 лет стажа, 1 650 рублей). На шестом — доктор медицинских наук, профессор Владимир Красножен (44 года стажа).
На седьмом месте — врач высшей категории Сергей Торшин (37 лет, 1 300 рублей), на восьмом — врач первой категории Валентина Винтер (33 года, 900 рублей), на девятом — врач высшей категории Константин Золотенин (27 лет; 2 000 рублей), на десятом — врач высшей категории Дмитрий Красильников (27 лет, 810 рублей).
Самый дорогой лор-врач Казани — Ирина Саруханова, имеющая высшую категорию и обладающая 20-летним стажем. Прием у нее стоит 5 000 рублей. Согласно исследованию «Реального времени» она оказалась на 41-м месте — за пределами топ-30.
«Просто встреча с врачом будет ошибкой»
Спикер считает, что к первому визиту к узкому специалисту надо готовиться — важно понимать, насколько хорошо этот врач обеспечит правильную маршрутизацию пациента — даст правильные рекомендации о том, какие анализы, исследования надо сделать, к каким специалистам сходить дополнительно. «Просто встреча с врачом будет ошибкой», — подчеркнул он.
Также, по мнению собеседника «Реального времени», выбирая для себя узкого специалиста, надо учитывать не только его квалификацию и опыт, но и состояние клиники, где он принимает — в частности, наличие в ней хорошей диагностической аппаратуры.
— Поэтому, на мой взгляд, лучше всего пользоваться не агрегаторами, которые собирают информацию из разных источников, а информацией на сайте самой организации. А еще лучше выбрать несколько врачей из разных организаций, которые вас в какой-то степени устраивают, а уж из этих двух-трех докторов сделать окончательный выбор. И, конечно, надо понимать, что первый контакт с врачом — пробный, а дальше у вас может появиться «химия» в отношениях, а может — нет. Во втором случае первое посещение может стать и последним.
И еще Калистратов добавил, что большое значение имеют рекомендации людей, которые уже побывали у этого врача и остались им довольны — разумеется, если они исходят от тех, кому вы доверяете.
Звание, опыт, цена
Профессор Владимир Красножен, согласно исследованию «Реального времени», — самый квалифицированный лор-врач Казани. За ним следуют доктора медицинских наук Сергей Мосихин и Елена Покровская, далее идут — кандидаты медицинских наук Азим Алиметов, Тимур Батыршин, Владимир Кузьмин, Анастасия Бырина, Юлия Гарскова, Зухра Калимуллина и замыкает первую десятку Тимур Литовец.
Топ-30 самых квалифицированных лор-врачей Казани
|Рейтинг «Реального времени»
|ФИО
|Ученая степень, звание категория
|Наличие
|Баллы
|1
|Красножен Владимир Николаевич
|д.м.н., профессор
|6
|2
|Мосихин Сергей Борисович
|высшая, д.м.н.
|5
|3
|Покровская Елена Михайловна
|высшая, д.м.н.
|5
|4
|Алиметов Азим Халидович
|высшая, к.м.н.
|4
|5
|Батыршин Тимур Рунарович
|высшая, к.м.н.
|4
|6
|Кузьмин Леонид Иванович
|высшая, к.м.н.
|4
|7
|Бырина Анастасия Александровна
|к.м.н.
|4
|8
|Гарскова Юлия Александровна
|к.м.н.
|4
|9
|Калимуллина Зухра Хайдаровна
|к.м.н.
|4
|10
|Литовец Тимур Сергеевич
|первая, к.м.н.
|4
|11
|Нагуманова Эндже Альбертовна
|высшая, к.м.н.
|4
|12
|Нугуманов Айрат Азатович
|высшая, к.м.н.
|4
|13
|Нугуманова Лейсан Рамилевна
|высшая к.м.н.
|4
|14
|Раупов Миннеанфас Габдельиксанович
|высшая, к.м.н.
|4
|15
|Решетников Николай Николаевич
|высшая, к.м.н.
|4
|16
|Тихонова Александра Георгиевна
|к.м.н.
|4
|17
|Ягудин Рамиль Камилевич
|высшая, к.м.н.
|4
|18
|Благодарова Татьяна Михайловна
|высшая
|3
|19
|Васильев Алексей Евгеньевич
|высшая
|3
|20
|Вахитова Ирина Анатольевна
|высшая
|3
|21
|Газизова Алсу Анваровна
|высшая
|3
|22
|Гайнутдинов Ильдар Шаукатович
|высшая
|3
|23
|Гайсина Альфия Наилевна
|высшая
|3
|24
|Гарайшина Аниса Асхатовна
|высшая
|3
|25
|Гилялов Марат Наилевич
|высшая
|3
|26
|Голикова Елена Германовна
|высшая
|3
|27
|Гришаева Елена Геннадьевна
|высшая
|3
|28
|Губкина Ольга Ильинична
|высшая
|3
|29
|Данская Гюзяль Алиевна
|высшая
|3
|30
|Дулесов Александр Геннадьевич
|высшая
|3
Самый опытный лор-врач Казани Леонид Кузьмин, его стаж составляет 59 полных лет. Стаж Сакинат Касумовой и Александры Тихоновой — полвека, а Валентины Салминой — 45 лет. В первую десятку вошли также Владимир Красножен, Елена Голикова, Лев Рожков, Сергей Киреев, Аниса Гарайшина и Сергей Торшин.
Топ-30 самых опытных лор-врачей Казани
|Рейтинг «Реального времени»
|ФИО
|Стаж/опыт работы по специальности
|Полных лет
|Баллы
|1
|Кузьмин Леонид Иванович
|59
|11
|2
|Касумова Сакинат Ильясовна
|50
|9
|3
|Тихонова Александра Георгиевна
|50
|9
|4
|Салмина Валентина Сергеевна
|45
|8
|5
|Красножен Владимир Николаевич
|44
|8
|6
|Голикова Елена Германовна
|42
|8
|7
|Рожков Лев Николаевич
|40
|7
|8
|Киреев Сергей Владимирович
|38
|7
|9
|Гарайшина Аниса Асхатовна
|37
|7
|10
|Торшин Сергей Иванович
|37
|7
|11
|Газизова Алсу Анваровна
|36
|7
|12
|Благодарова Татьяна Михайловна
|35
|6
|13
|Решль Людмила Ивановна
|35
|6
|14
|Сокольский Виталий Андреевич
|35
|6
|15
|Нагимова Фания Юнусовна
|34
|6
|16
|Винтер Валентина Викторовна
|33
|6
|17
|Гилязиева Наиля Азатовна
|32
|6
|18
|Мосихин Сергей Борисович
|31
|6
|19
|Данская Гюзяль Алиевна
|29
|5
|20
|Рыжакова Ирина Николаевна
|29
|5
|21
|Батыршин Тимур Рунарович
|28
|5
|22
|Галявин Наиль Радикович
|28
|5
|23
|Дулесов Александр Геннадьевич
|28
|5
|24
|Емакова Гельшат Рауфовна
|28
|5
|25
|Маликова Резеда Даниловна
|28
|5
|26
|Наумова Елена Юрьевна
|28
|5
|27
|Вахитова Ирина Анатольевна
|27
|5
|28
|Гайнутдинов Ильдар Шаукатович
|27
|5
|29
|Гайсина Альфия Наилевна
|27
|5
|30
|Золотенин Константин Игоревич
|27
|5
Самые доступные с точки зрения стоимости приема лор-врачи Казани — врач второй категории Марат Хамитов (800 рублей) и врач высшей категории Дмитрий Красильников (810 рублей). За 900 рублей можно проконсультироваться у Динары Аитовой (нет информации о категории), Валентины Винтер (первая категория), Алины Гребеник (нет информации о категории), Елены Гришаевой (высшая категория), Ольги Губкиной (высшая категория), Светланы Мышенцевой (высшая категория), Валентины Салминой (высшая категория), Владлены Тимирясовой (нет информации о категории).
Топ-30 самых доступных по стоимости приема лор-врачей Казани
|Рейтинг «Реального времени»
|ФИО
|Стоимость приема
|Руб.
|Баллы
|1
|Хамитов Марат Равилевич
|800
|5
|2
|Красильников Дмитрий Викторович
|810
|5
|3
|Аитова Динара Айдаровна
|900
|5
|4
|Винтер Валентина Викторовна
|900
|5
|5
|Гребеник Алина Витальевна
|900
|5
|6
|Гришаева Елена Геннадьевна
|900
|5
|7
|Губкина Ольга Ильинична
|900
|5
|8
|Мышенцева Светлана Евгеньевна
|900
|5
|9
|Салмина Валентина Сергеевна
|900
|5
|10
|Тимирясова Владлена Дмитриевна
|900
|5
|11
|Чечкова Гульнара Рашидовна
|900
|5
|12
|Ольгина Елена Владиленовна
|960
|5
|13
|Алиев Рамазан Гаджиевич
|1100
|4
|14
|Бирюков Дмитрий Алексеевич
|1100
|4
|15
|Голубев Александр Борисович
|1100
|4
|16
|Егоров Роман Анатольевич
|1100
|4
|17
|Ермолина Елена Анатольевна
|1100
|4
|18
|Калимуллина Зухра Хайдаровна
|1100
|4
|19
|Максоров Георгий Владиславович
|1100
|4
|20
|Маннанова Эльмира Фарходовна
|1100
|4
|21
|Нугуманова Лейсан Рамилевна
|1100
|4
|22
|Сабирова Алсу Ильдусовна
|1100
|4
|23
|Емакова Гельшат Рауфовна
|1150
|4
|24
|Гайнутдинов Ильдар Шаукатович
|1190
|4
|25
|Канафьев Денис Михайлович
|1200
|4
|26
|Гарайшина Аниса Асхатовна
|1300
|4
|27
|Маликова Резеда Даниловна
|1300
|4
|28
|Торшин Сергей Иванович
|1300
|4
|29
|Мустафина Эльвира Ренатовна
|1400
|4
|30
|Асадуллина Регина Маратовна
|1425
|4
«Мы даем шанс всем»
Рамиль Ахметов подчеркнул, что профессия врача такова, что и его достижения, и его ошибки всегда, что называется, на виду — и у коллег, и у пациентов, и это облегчает пациентам выбор врача. Однако он предостерег от излишней доверчивости в отношении отзывов о докторах, которые сейчас легко найти в интернете:
— Как правило, наиболее объективны отзывы о докторах их коллег и руководства. А вот отзывы пациентов могут быть написаны и под влиянием эмоций, и по просьбе самого доктора — молодые коллеги быстро усвоили, что с их помощью можно заработать определенный имидж, и сами просят больных оставить хороший отзыв. Один из самых надежных источников информации — «сарафанное радио». Если речь идет о плановой операции или манипуляции, надо расспросить врачей — кого они рекомендуют, собрать информацию о нескольких докторах.
На вопрос, насколько важен при выборе врача его стаж, руководитель 12-й горбольницы заметил, что бывают, конечно, молодые талантливые врачи, однако опыт, который также очень важен, появляется через 5—7 лет.
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