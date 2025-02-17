Топ-30 самых популярных эндокринологов Казани

Рейтинг «Реального времени» составлен на основе данных о квалификации и стаже врача, отзывов пациентов и стоимости услуг

Фото: Коллаж Реального времени

В России наметился резкий рост заболеваемости сахарным диабетом. В Татарстане, по данным медиков, почти у 20% девушек-подростков выявляют проблемы с функциями щитовидной железы. В среднем, по данным исследований, каждая 10-я жительница республики нуждается в помощи эндокринологов. «Реальное время» продолжает серию исследований о врачах разных специальностей, цель которых — помочь гражданам выбрать «своего» доктора. В этой публикации издание приводит рейтинг самых квалифицированных, опытных и популярных эндокринологов Казани.

Как составлен рейтинг

В исследовании использованы открытые сведения о докторах и отзывы пациентов на различных специализированных ресурсах (prodoctorov.ru, vrachi-goroda.ru/kazan, doctu.ru и других). Редакция рассматривала не всех практикующих в области эндокринологии казанских врачей, а выбирала из первой сотни специалистов с наиболее высоким количеством положительных рекомендаций, оставленных пациентами. При этом из перечня были исключены эндокринологи, которые приобрели эту специальность на различных курсах, а также те, кто указывает ее как основную.

Рейтинг «Реального времени» составлен исходя из критериев, по которым казанцы обычно выбирают узких специалистов. Первый критерий — квалификация: за условный ноль принято отсутствие указаний на нее, 1 балл соответствует второй врачебной категории, 2 балла — первой, 3 балла — высшей, 4 — званию кандидата медицинских наук, 5 — званию доктора медицинских наук, 6 — званию профессора.

Редакция рассматривала не всех практикующих в области эндокринологии казанских врачей, а выбирала из первой сотни специалистов с наиболее высоким количеством положительных рекомендаций, оставленных пациентами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй критерий — стаж врачей. «Реальное время» учитывало каждый полный год в профессии (до 10 лет — 1 балл, далее за каждые 5 лет добавляется еще 1 балл). Третий критерий — количество отзывов: в топе лидируют доктора, о которых оставлено больше отзывов (при условии высокой общей оценки пациентов). Четвертый — стоимость консультации у врача (доступность медицинской услуги у данного специалиста).

«Темперамент врача и пациента должен совпасть»

Верхнюю строчку в рейтинге «Реального времени» заняла профессор медицины с 33-летним стажем Гузель Амирова, прием у нее стоит всего 1100 рублей. На втором месте — профессор Александр Поздняк, стаж которого составляет 38 лет. Прием у него обходится в 2200 рублей. Третье место — у кандидата медицинских наук Дины Ахметовой (стаж — 38 лет, стоимость приема — 1600 рублей).



Топ-30 эндокринологов Казани

Рейтинг

«Реального времени» ФИО Ученая степень, звание категория Стаж Отзывы Стоимость приема Баллы «Реального времени» Наличие Баллы Лет Баллы Коли-чество Баллы Руб. Баллы 1 Амирова Гузель Фагизовна профессор 6 33 6 21 1 1100 6 19 2 Поздняк Александр Олегович профессор 6 38 7 16 1 2200 5 19 3 Ахметова Дина Камилевна к.м.н. 4 38 7 9 0 1600 6 17 4 Билалова Венера Рамзиловна высшая 3 33 6 9 0 850 7 16 5 Аминева Эльвира Галимьяновна высшая, профессор 6 16 3 26 1 2800 5 15 6 Белоног Светлана Ибрагимовна высшая 3 24 4 52 2 1800 6 15 7 Бимерская Эльвира Рустемовна высшая 3 26 5 36 1 2000 6 15 8 Лысачева Инна Анатольевна первая, к.м.н. 4 29 5 6 0 2000 6 15 9 Бушуйкина Ольга Борисовна высшая 3 28 5 9 0 2000 6 14 10 Вакилова Светлана Анваровна высшая 3 30 5 7 0 1200 6 14 11 Воротникова Мария Леонидовна высшая, к.м.н. 4 20 3 14 1 1200 6 14 12 Кириллова Татьяна Вячеславовна первая 2 27 5 32 1 2000 6 14 13 Подшивалина Елена Юрьевна к.м.н. 4 20 3 59 2 2500 5 14 14 Сорокина Наталья Викторовна нет информации 0 40 7 3 0 600 7 14 15 Алиметова Зульфия Раисовна высшая, к.м.н. 5 18 3 2 0 3000 5 13 16 Афанасьева Зинаида Александровна высшая, к.м.н. 4 27 5 29 1 4500 3 13 17 Батталова Светлана Ахатовна высшая 3 20 3 5 0 950 7 13 18 Вагапова Гульнара Рифатовна высшая 3 31 6 7 0 4000 4 13 19 Гетманец Ольга Азеровна высшая 3 4 1 143 6 5000 3 13 20 Гилязева Лилия Хамисовна высшая 3 20 3 34 1 2000 6 13 21 Гребнева Оксана Павловна высшая 3 24 4 31 1 2200 5 13 22 Анисимова Лилия Амировна высшая, д.м.н. 5 4 1 4 0 2000 6 12 23 Ахатова Айсылу Фаридовна высшая, к.м.н. 4 4 1 22 1 2000 6 12 24 Ахмадеева Гульназ Алимжановна первая, к.м.н. 4 8 1 13 1 2000 6 12 25 Бахтегараева Лилия Инсафовна высшая 3 24 4 24 1 3400 4 12 26 Габдулганиева Гульсина Ильдаровна высшая 3 29 5 8 0 3200 4 12 27 Казадаева Ирина Борисовна первая 2 18 3 20 1 1800 6 12 28 Казакова Ильсияр Асхатовна первая 2 17 3 14 1 1400 6 12 29 Латыпова Айсылу Рияновна вторая 1 14 2 92 4 2500 5 12 30 Ахмедуллова Алсу Рафиковна к.м.н. 4 6 1 8 0 1800 6 11

У врача высшей категории с 33-летним стажем Венеры Билаловой 4-е место. Побывать у нее на приеме можно всего за 850 рублей. Профессор, врач высшей категории Эльвира Аминева — на 5-м месте рейтинга, ее консультация стоит 2800 рублей. На 6-м месте врач высшей категории Светлана Белоног (1800 рублей), на 7-м — Эльвира Бимерская (высшая категория, 2000 рублей), на 8-м — кандидат медицинских наук Инна Лысачева (2000 рублей), на 9-м — врач высшей категории Ольга Бушуйкина (2000 рублей). Замыкает первую десятку врач высшей категории Светлана Вакилова (1200 рублей).

Врач высшей категории, один из самых дорогих эндокринологов Казани Ольга Гетманец, консультация у которой обходится в 5 тысяч рублей, и о которой пациенты оставили больше всего восторженных отзывов, оказалась на 19-м месте.

— Наш коллектив создавала основатель клиники, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РТ, врач-эндокринолог Лидия Ивановна Анчикова, — говорит директор клиники «Авиценна — Эндокринология» Ольга Коновалова. — Восемь наших эндокринологов — большинство ее ученики или те специалисты, с которыми она раньше работала. Очень многие пациенты выбирают врача исходя из его научного звания, но надо понимать, что иногда думающий молодой врач, который имеет практический опыт работы после окончания вуза, например, в течение пяти или более лет, который учится, повышает квалификацию, освоил УЗИ, знает азы терапии, не чужд интегративной медицины может оказаться не хуже, чем даже врач с огромным стажем и опытом. Хотя это не факт — бывает по-разному. У нас есть врачи с очень большим стажем.

По убеждению Коноваловой, между врачом и пациентом прежде всего должны установиться доверительные отношения, и это надо учитывать, кроме опыта, стажа и регалий врача — надо, говорит, она, чтобы к врачу возникло доверие. Иногда, считает руководитель клиники, имеет смысл даже посмотреть на сайте фото врача — и идти к тому, к кому почувствовал расположение.

— Темперамент врача и пациента должен совпасть, они должны психологически друг другу подойти, — добавила Коновалова. — Нужно выбирать своего врача, поэтому одного приема часто бывает недостаточно. Недостаточно судить по отзывам в интернете и даже рекомендациям знакомых, которым вы доверяете.

Опыт дорогого стоит, прием — не обязательно дорого

Самым опытным казанским эндокринологом, согласно рейтингу «Реального времени», оказалась врач высшей категории Наталья Сорокина — она отдала профессии ровно 40 лет. Ее консультация стоит всего 600 рублей.

Топ-30 самых опытных эндокринологов Казани

рейтинг «Реального времени» ФИО стаж, лет баллы 1 Сорокина Наталья Викторовна 40 7 2 Ахметова Дина Камилевна 38 7 3 Поздняк Александр Олегович 38 7 4 Рощина Елена Борисовна 37 7 5 Амирова Гузель Фагизовна 33 6 6 Ахунова Альфия Мансуровна 33 6 7 Билалова Венера Рамзиловна 33 6 8 Мухина Лилия Кирамовна 33 6 9 Вагапова Гульнара Рифатовна 31 6 10 Вакилова Светлана Анваровна 30 5 11 Никонорова Марина Дмитриевна 30 5 12 Габдулганиева Гульсина Ильдаровна 29 5 13 Лысачева Инна Анатольевна 29 5 14 Бушуйкина Ольга Борисовна 28 5 15 Тагирова Альфия Ильдаровна 28 5 16 Филиппова Юлия Валерьевна 28 5 17 Афанасьева Зинаида Александровна 27 5 18 Кириллова Татьяна Вячеславовна 27 5 19 Бимерская Эльвира Рустемовна 26 5 20 Бахтегараева Лилия Инсафовна 24 4 21 Белоног Светлана Ибрагимовна 24 4 22 Гребнева Оксана Павловна 24 4 23 Саяхова Лилия Джаудатовна 24 4 24 Батталова Светлана Ахатовна 20 3 25 Воротникова Мария Леонидовна 20 3 26 Гилязева Лилия Хамисовна 20 3 27 Подшивалина Елена Юрьевна 20 3 28 Шарипова Юлия Урановна 19 3 29 Алиметова Зульфия Раисовна 18 3 30 Игнарина Ольга Сергеевна 18 3

Стаж кандидата медицинских наук Дины Ахметовой и профессора Александра Поздняка немногим меньше — 38 лет. Далее идет Елена Рощина со стажем 37 лет, проконсультироваться у которой можно за 3500 рублей. Сведений о квалификации этого врача «Реальному времени» найти не удалось.

В число самых опытных эндокринологов Казани также вошли профессор Гузель Амирова: стаж — 33 года, стоимость приема 1100 рублей. Такой же стаж — у Альфии Ахуновой, Венеры Билаловой (850 руб.), Лилии Мухиной. У Гульнары Вагаповой стаж 31 год, стоимость приема — 4000 руб. Десятку замыкает Светлана Вакилова (стаж 30 лет, стоимость приема — 1200 руб.).

Топ-30 наиболее доступных (по стоимости услуг) эндокринологов Казани

Рейтинг «Реального времени» ФИО Стоимость приема, руб. 1 Батталова Светлана Ахатовна 950 2 Билалова Венера Рамзиловна 850 3 Иванова Анастасия Николаевна 450 4 Кривоногова Оксана Анатольевна 1000 5 Медведева Мария Сергеевна 900 6 Николаева Резеда Назиповна 1000 7 Попова Анна Владимировна 900 8 Сабирова Резеда Азатовна 1000 9 Сорокина Наталья Викторовна 600 10 Амирова Гузель Фагизовна 1100 11 Анисимова Лилия Амировна 2000 12 Ахатова Айсылу Фаридовна 2000 13 Ахмадеева Гульназ Алимжановна 2000 14 Ахмедуллова Алсу Рафиковна 1800 15 Ахметова Дина Камилевна 1600 16 Баширова Алия Дамировна 1700 17 Белоног Светлана Ибрагимовна 1800 18 Бескончина Елизавета Сергеевна 1200 19 Бимерская Эльвира Рустемовна 2000 20 Бушуйкина Ольга Борисовна 2000 21 Вакилова Светлана Анваровна 1200 22 Воротникова Мария Леонидовна 1200 23 Гареева Регина Рустамовна 1500 24 Гилязева Лилия Хамисовна 2000 25 Глебова Кристина Сергеевна 1500 26 Дружкова Наталья Борисовна 2000 27 Ибатуллина Луиза Маратовна 1500 28 Казадаева Ирина Борисовна 1800 29 Казакова Ильсияр Асхатовна 1400 30 Камалеева Ляля Гумеровна 1800

Квалификация и отзывы

Самыми высококвалифицированными эндокринологами Казани можно признать врача высшей категории, профессора Зинаиду Афанасьеву (27 лет стажа, стоимость консультации — 4500 рублей), врача высшей категории, профессора Гульнару Вагапову (стаж — 31 год, стоимость консультации — 4000 руб.) и профессора Александра Поздняка (стаж 38 лет, стоимость консультации — 2200 руб.).

Топ-30 наиболее квалифицированных эндокринологов Казани

рейтинг «Реального времени» ФИО ученая степень, категория баллы 1 Афанасьева Зинаида Александровна высшая, профессор 6 2 Вагапова Гульнара Рифатовна высшая, профессор 6 3 Поздняк Александр Олегович профессор 6 4 Казакова Ильсияр Асхатовна высшая, д.м.н. 5 5 Алиметова Зульфия Раисовна высшая, к.м.н. 4 6 Воротникова Мария Леонидовна высшая, к.м.н. 4 7 Гребнева Оксана Павловна первая, к.м.н. 4 8 Йылмаз Татьяна Сергеевна к.м.н. 4 9 Куфелкина Татьяна Юрьевна к.м.н. 4 10 Лысачева Инна Анатольевна высшая, к.м.н. 4 11 Подшивалина Елена Юрьевна первая, к.м.н. 4 12 Шарипова Юлия Урановна высшая, к.м.н. 4 13 Амирова Гузель Фагизовна высшая 3 14 Анисимова Лилия Амировна высшая 3 15 Ахмадеева Гульназ Алимжановна высшая 3 16 Ахметова Дина Камилевна высшая 3 17 Ахунова Альфия Мансуровна высшая 3 18 Барахтина Лайсан Анасовна высшая 3 19 Бареева Луиза Талгатовна высшая 3 20 Белоног Светлана Ибрагимовна высшая 3 21 Билалова Венера Рамзиловна высшая 3 22 Бимерская Эльвира Рустемовна высшая 3 23 Бушуйкина Ольга Борисовна высшая 3 24 Вакилова Светлана Анваровна высшая 3 25 Габдулганиева Гульсина Ильдаровна высшая 3 26 Гетманец Ольга Азеровна высшая 3 27 Гилязева Лилия Хамисовна высшая 3 28 Зянгирова Светлана Талгатовна высшая 3 29 Исаенкова Светлана Вячеславовна высшая 3 30 Камалеева Ляля Гумеровна высшая 3

Следующие три позиции рейтинга занимают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук Ильсияр Казакова (стаж — 17 лет, прием — 1400 рублей), Зульфия Алиметова (стаж — 17 лет, прием — 3000 рублей) и Мария Воротникова (стаж — 20 лет, прием — 1200 рублей).

На 7-м месте — врач первой категории, кандидат медицинских наук Оксана Гребнева (стаж — 24 года, стоимость приема — 2200 рублей), на 8-м — кандидат медицинских наук Татьяна Йылмаз (первая категория, стаж — 11 лет, стоимость приема — 4000 рублей). На 9-м — к.м.н. Татьяна Куфелкина (вторая категория, 17 лет, 2000 рублей). Замыкает десятку врач первой категории, к.м.н. Инна Лысачева (29 лет, 2000 рублей).

Максимальное число отзывов, преимущественно положительных, набрали Ольга Гетманец, Айсылу Латыпова, Татьяна Йылмаз, Елена Подшивалина и Светлана Белоног.

Топ-30 наиболее популярных эндокринологов Казани (по отзывам пациентов)



Рейтинг «Реального времени» ФИО отзывы, кол. 1 Гетманец Ольга Азеровна 143 2 Латыпова Айсылу Рияновна 92 3 Йылмаз Татьяна Сергеевна 66 4 Подшивалина Елена Юрьевна 59 5 Белоног Светлана Ибрагимовна 52 6 Рамазанова Роза Булатовна 46 7 Подольская Татьяна Борисовна 42 8 Бимерская Эльвира Рустемовна 36 9 Хачатурян Виктория Александровна 35 10 Гилязева Лилия Хамисовна 34 11 Бобровская Анна Валерьевна 32 12 Шарафиева Лилия Юрьевна 32 13 Кириллова Татьяна Вячеславовна 32 14 Гребнева Оксана Павловна 31 15 Ларионова Анна Сергеевна 30 16 Афанасьева Зинаида Александровна 29 17 Назарова Мяхри Юрьевна 28 18 Аминева Эльвира Галимьяновна 26 19 Игнарина Ольга Сергеевна 25 20 Турцева Татьяна Сергеевна 24 21 Бахтегараева Лилия Инсафовна 24 22 Попова Анна Владимировна 23 23 Ахатова Айсылу Фаридовна 22 24 Зянгирова Светлана Талгатовна 21 25 Амирова Гузель Фагизовна 21 26 Казадаева Ирина Борисовна 20 27 Дружкова Наталья Борисовна 20 28 Павлова Татьяна Сергеевна 19 29 Куфелкина Татьяна Юрьевна 18 30 Головко Оксана Александровна 18

Психологическая нестабильность населения приводит к росту отрицательных отзывов о врачах

— На сервисе «Врачи города» представлена информация о медицинских услугах и врачах всей России и регулярно формируются рейтинги врачей, — рассказал «Реальному времени» руководитель сообщества «Врачи России», федерального сервиса «Врачи города», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Медел» Ленар Салахутдинов. — И нам часто приходится сталкиваться с необъективностью отзывов. Приходится проверять, разбираться. И в последние два-три года, психоэмоциональное состояние пациентов и вообще населения заметно стало похуже, что приводит к психологической нестабильности и чрезмерной агрессии. Это и приводит к тому, что о врачах чаще оставляют отрицательные отзывы.

Ленар Салахутдинов считает, что выбирая «своего» врача, надо начинать с рекомендаций людей, которым доверяешь, а потом уже смотреть информацию в интернете и изучать рейтинги.

Ленар Салахутдинов считает, что выбирая «своего» врача, надо начинать с рекомендаций людей, которым доверяешь. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— А мы, подбирая сотрудников для своих клиник, исходим, прежде всего, из знаний специалиста — проводим тестирование, задаем ему вопросы по специальности и исходя из его ответов, формируем представление о его уровне, — добавил он. — Особое значение мы придаем его знаниям в области новых технологий, поскольку важно, чтобы у врача была мотивация к развитию. Если он постоянно изучает что-то новое, значит, он профессионально растет, значит непременно будет профессионалом высокого уровня.

Ленар Салахутдинов подчеркнул важность наличия у врача познаний в сопредельных с его специальностью областях медицины, указав, что «большая ошибка современной медицины состоит в том, чтобы рассматривать каждый симптом только в узком направлении, тогда как как организм человека — это единая система».