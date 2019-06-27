Калистратов Владимир Александрович

Общая информация

Председатель Комитета ТПП РТ по внебюджетной медицине

Образование:

Казанский мед. институт (лечебное дело). 1976-1983 гг. ; Институт политической культуры. 1989-1991 гг.

Трудовая деятельность:

После окончания лечебного факультета КГМИ работал главным врачом ЧувБродской участковой больницы Алькеевского района РТ (1984-1987). Ординатура и очная аспирантура по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» в Казанской мед.академии на кафедре организации здравоохранения. Кандидатская диссертация по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» (1993). Старший преподаватель, доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской мед. академии (1987-2014). Председатель Комитета ТПП РТ по внебюджетной медицине (2004 — по наст.время), директор Союза «Республиканское объединение частных медицинских клиник «Естественный отбор»; член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия по РТ.

Государственные и ведомственные награды: почётная грамота Казанской мед. академии; почётные грамоты МЗ РТ; знак «Отличник здравоохранения»; медаль «1000-летия Казани».

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