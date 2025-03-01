Непобедимый для УНИКСа чемпион: ЦСКА уничтожил казанцев под щитом и обыграл третий раз за сезон

Даже Перасович признал поражение

Фото: Динар Фатыхов

«Классика российского баскетбола» вновь осталась за ЦСКА — 97:86. В 119-м очном противостоянии команд армейцы оказались сильнее УНИКСа, одержав свою 92-ю победу над казанцами в истории чемпионатов России. Команда Велимира Перасовича третий раз в сезоне проиграла действующему чемпиону Единой лиги ВТБ. Что не получилось у УНИКСа — в материале «Реального времени».

Начало игры осталось за ЦСКА



Команды начали матч с обоюдных промахов. Счет был открыт лишь на исходе второй минуты встречи, когда Никите Курбанову удался проход под кольцо УНИКСа. Тут же со средней попал Амат М'Бай — 0:4. Казанцы же действовали немного скованно, чаще бросая издали. Первый точный бросок гости совершили ближе к середине периода, и тоже в проходе — от Маркоса Найта, 2:4.

Потихоньку ЦСКА нащупал слабую сторону в игре УНИКСа. Армейцы были удачливее под щитами, за счет чего ушли в отрыв после трехочкового Каспера Уэйра — 5:11. Велимир Перасович пытался переломить ситуацию, перегружая «краску» двумя «большими». Однако бросок Мело Тримбла со средней и достижение разницы в счете двукратного размера вынудили тренера взять тайм-аут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хорватский специалист в перерыве вопрошал: «Сколько можно давать забирать подборы?» — и был прав. ЦСКА умудрился в стартовые минуты встречи семь раз подобрать мяч у кольца УНИКСа.

Серьезных изменений добиться Перасовичу не удалось. Жан-Шарль и Тони Джекири полностью переигрывали казанских оппонентов. УНИКС вчистую проиграл подборы, забрав мяч за четверть всего дважды под чужим кольцом против девяти таковых у армейцев.

Рейнольдса никто не поддержал

Ближе к середине матча включился Джален Рейнольдс, набравший 15 очков за первую половину игры. Центровой в одиночку наколотил больше стартовой пятерки УНИКСа. Американец удачно действовал в бросковой работе, стабильно реализовывая дальние и средние попытки. Именно его «трешка» во второй четверти позволила казанцам сократить отставание до пяти очков. Однако у армейцев оперативно отреагировал Алекса Аврамович. Серб в соло восстановил разницу: перехватил мяч, помог забить партнеру в быстром отрыве, а потом отправил в кольцо три штрафных — 28:38.

— Мы много ошибались. Нарушали правила далеко от кольца, что приводило к большому количеству легких штрафных бросков для хозяев. Каждый раз, когда нам удавалось сократить отставание до пяти очков, мы допускали потери. В решающие моменты игры нельзя позволять себе такие промахи, — сказал после игры Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помочь Рейнольдсу из УНИКСа никто не вызвался. ДеВон Акун-Перселл набрал за матч 18 очков, но процент брака у форварда казанцев зашкаливал. Американец реализовал всего четыре из 13 бросков и трижды промахнулся с линии штрафных. К тому же ДеВон частенько обрывал атаки своей команды, собрав за игру пять потерь мяча — ровно столько же у всего ЦСКА.



Не лучший матч провел и Маркос Найт. В отсутствие травмированного Тони Тейлора именно от него ждали подвига. Но, кроме потерь (коих собралось три штуки) и шести реализованных проходов под кольцо, ничего у разыгрывающего не вышло. Возможно, тренерам стоило дать больше времени Антону Комолову, который неплохо бросал с дистанции, реализовав три из пяти бросков.

УНИКС отдал свой щит ЦСКА

Вторая половина матча началась для УНИКСа с оптимистичных трех подряд данков Исмаэля Бако. Бельгиец получил неожиданный заряд бодрости и буквально порхал над кольцом соперника. Но ближе к концу четверти мотивация центрового куда-то улетучилась.

Возможно, Бако был шокирован мощным перформансом «больших» армейцев. Центровые ЦСКА с мясом забирали подборы под щитом гостей, хотя в среднем по сезону УНИКС имел преимущество в этом компоненте игры: 38,2% против 36,6%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Жан-Шарль и Джекири на статистику, видно, не смотрели, подчищали абсолютно все мячи. Порой атаки ЦСКА затягивались на пару розыгрышей, после каждого броска подбор доставался армейцам.

На этом фоне у игроков УНИКСа ощутимо росло внутреннее недовольство. Два неспортивных фола Найта и Рейнольдса только подчеркивали напряжение в команде. В одном из тайм-аутов капитан Дмитрий Кулагин даже пытался подбодрить партнеров, но кардинально ситуацию поменять не получилось.

Примечательно, что, собрав 21 подбор на чужом щите, игроки ЦСКА побили собственный сезонный рекорд.

УНИКС пока не чета армейцам

А вот заключительная четверть стала украшением чемпионата. Обе команды раскрылись и полетели в атаку. У ЦСКА особенно усердствовал Мело Тримбл, отправивший несколько трехочковых бросков в кольцо казанцев. Самым красивым моментом концовки стала ноу-лук-передача Аврамовича на М'Бая, который затем эффектно завершил атаку.

В составе УНИКСа забивали все — Найт, ДеВон, Кулагин и Комолов. Не хватило только точных попаданий от Рейнольдса, растворившегося во второй половине встречи. В открытом баскетболе команда Перасовича ожидаемо проиграла. Набор исполнителей и их физические кондиции на данном этапе сезона явно лучше у ЦСКА. Армейцы могли бы уверенно выступать сейчас в Евролиге, не будь российские клубы отстранены от международных турниров.

Таким образом, ЦСКА в третий раз в сезоне переиграл УНИКС — дважды в Москве и один раз в Казани. Команда Андреаса Пистиолиса закрепилась на первой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. Лишь по дополнительным показателям от армейцев отстает питерский «Зенит».

УНИКС пока не в состоянии вклиниться в борьбу двух лидеров турнира. Казанцы проводят нестабильный сезон, сбиваясь с серий побед к нескольким поражениям подряд. Ранее, в начале года, подопечные Перасовича выдали 16 победных игр, после чего проиграли во второй раз кряду. Следующий соперник УНИКСа полегче — МБА-МАИ, не победить здесь будет сложнее.

— ЦСКА с самого начала были лучше нас и заслуженно победили. Когда позволяешь сопернику забрать 21 подбор в нападении, выиграть почти невозможно. Хозяева продемонстрировали желание, физическую мощь и настойчивость в борьбе под кольцом. Особенно в начале игры, даже при нашей хорошей защите, они забирали каждый подбор и реализовывали свои моменты, — резюмировал Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА — УНИКС — 97:86 (21:12, 22:23, 20:21, 34:30)

ЦСКА: Мело Тримбл (18), Амат М’Бай (17), Ливио Жан-Шарль (13 + 6 подборов), Алекса Аврамович (11 + 3 перехвата), Антон Астапкович (9 + 5 подборов), Тони Джекири (6 + 7 подборов), Никита Курбанов (4 + 9 подборов)

УНИКС: Джален Рэйнольдс (21 + 9 подборов), ДеВон Акун-Перселл (18 + 5 передач), Исмаэль Бако (14 + 8 подборов), Маркос Найт (12 + 7 подборов + 8 передач)