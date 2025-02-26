Госдума приняла поправки о праве субъектов России самостоятельно определять модель МСУ

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла поправки о праве субъектов России самостоятельно определять модель местного самоуправления. Такое решение было принято на пленарном заседании, сообщает РИА «Новости».

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Изначально документ предусматривал только одноуровневую систему самоуправления. Теперь регионы смогут переходить на нее или сохранять двухуровневую систему по своему желанию.

Напомним, Татарстан выступал против упразднения органов власти на местах и повсеместного перехода на одноуровневую систему управления в субъектах. «Идет СВО, страна должна быть единой, а сейчас в стране будут спорить — какая система правильная?» — так отзывался о реформе раис республики Рустам Минниханов.

В ноябре 2024 года Госсовет Татарстана обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой учесть позицию республики при проведении муниципальной реформы. В январе Фарид Мухаметшин заявил, что республиканский парламент поддержит измененную муниципальную реформу, предоставляющую регионам право выбора модели МСУ. Он отметил, что позиция Татарстана была услышана и это воспринимается положительно. 20 января Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную поправку, которая предоставит регионам право самостоятельно определять модель МСУ.

Галия Гарифуллина