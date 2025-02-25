Назад, в будущее: Кремлевской вернули ее 1978-й

В Казани начались съемки сериала «Айда!»

Сквер Лобачевского, версия 1978 года. Фото: Радиф Кашапов

В Казани начали снимать сериал «Айда!» — о том, как силами советской милиции была уничтожена ОПГ «Тяп-Ляп». В центре города, на Кремлевской и на поперечных улицах между Профсоюзной и Дзержинского, с полуночи ограничили движение. Завтра съемочная группа займется видами города, а сегодня на камеру фиксировались некоторые наружные сцены. В основном сериал будут делать уже в Москве. Подробнее — в материале «Реального времени».

«К новым трудовым победам!»

«Айда!» снимают москвичи — это компания «ТФ Контент», онлайн-кинотеатр Start, а также телекомпания НТВ. Режиссер Олег Асадуллин известен, к примеру, по сериалу «Закрытая школа». Генеральный продюсер проекта — уроженец Казани Яков Тесис. Его отец Савелий с 1974 года служил в Кировском РОВД Казани инспектором уголовного розыска по делам несовершеннолетних — и непосредственно занимался делом ОПГ «Тяп-Ляп». Сериал изображает «казанский феномен» именно с точки зрения правоохранительных органов.

Для казанских съемок с ночи перекрыли территорию в районе улицы Кремлевской. Здесь снимали, в частности, площадь 1 Мая и «скороводку» у Казанского федерального университета (в кадре появился самый известный актер проекта Владимир Вдовиченков).

На перекрестке Кремлевской и Лобачевского снимались видовые сцены с прохожими. Отметим, что с точки зрения комфорта для жителей проходили они достаточно удобно. Несколько помощников просили прохожих обходить эту территорию по другим улицам.

Советский химфак. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

К съемочной смене район университета «осоветили». У второго корпуса появилась телефонная будка и плакаты «Мы наш, мы новый мир построим» и «Молодые строители коммунизма». У главного здания повесили флаг ТАССР. Химический корпус украсили лозунгами «К новым трудовым победам!», «Партия — это ум, честь и совесть нашей эпохи». Территория у физфака обзавелась уличным указателем и тумбой «Мир, труд, братство, свобода, партия». У сквера Лобачевского появился информационный знак остановки и плакаты «Только трудолюбивым и умелым место в вузе» и «Учиться жить и работать по-коммунистически». Один из участников массовки, став на несколько минут героем фотосессий, сообщил, что изображается 1978 год.

У второго корпуса появилась телефонная будка. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Год «Тяп-Ляпа»

Именно в том году 31 августа члены «Тяп-ляпа» устроили набег на территорию другой ОПГ — «Ново-Татарской слободы». Тогда около 50 человек с оружием в руках прошли по району, избивая прохожих и стреляя куда попало. Кошмарная акция оставила после себя десятки раненых и двух убитых. Суд над ОПГ прошел в 1980 году, причем прямо в зале находился целый взвод солдат. История «Тяп-Ляпа» вошла, в частности, в книгу Любови Агеевой «Казанский феномен: миф и реальность».

В целом это самый «советский» фрагмент Кремлевской, который могли себе без лишней головной боли позволить кинематографисты: физфак здесь построили в 1973 году, а второй корпус — в конце 1977-го. Также в кадре оказался целый набор советского автопрома: ВАЗ-2102, «Москвич-412», ГАЗ-2410, «Копейка», «Запорожец», а также ереванский фургон ЕрАз-762. В соответствии с эпохой они изображали «полупустынный» трафик того времени.

Прохожих привлекали советские автомобили. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Кремлевскую не впервые так масштабно задействовали в съемках сериала. И, конечно, сегодняшний день не идет в сравнение с преображением в 2019 году ради съемочного процесса сериала «Зулейха открывает глаза», когда здесь сняли все вывески и иллюминацию, а также покрыли асфальт землей.

Также отметим, что впервые в сериале об ОПГ снимается именно Казань. Авторы фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» отснимали натуру спальных районов в Ярославле, не найдя поддержки в Татарстане.

Причем это не последний сериал об организованных группировках ТАССР — еще в прошлом году предполагалось, что тот же канал НТВ представит сериал «Город Брежнев» по одноименному роману Шамиля Идиатуллина, действие которого происходит в Набережных Челнах 1980-х, городе, носившем тогда имя генсека. Согласно последним новостям, сериал из восьми эпизодов появится в этом году.