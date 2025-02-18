В Татарстане запустили программу для ветеранов и участников СВО «Батырлар»

Проект станет аналогом федеральной инициативы «Время героев»

Фото: Михаил Захаров

Рустам Минниханов объявил о запуске новой программы для ветеранов и участников специальной военной операции — «Батырлар. Герои Татарстана». Программа стартует сегодня, 18 февраля, и является аналогом федеральной инициативы «Время героев», разработанной по поручению президента России. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Минниханов отметил, что тысячи татарстанцев сейчас выполняют свой воинский долг, защищая безопасность страны. Он подчеркнул, что их патриотизм и мужество служат примером для всех. Раис выразил уверенность, что уникальный опыт и навыки ветеранов должны быть использованы для решения важных государственных задач.

Цель программы «Батырлар. Герои Татарстана» — подготовка перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в других сферах.

Минниханов призвал ветеранов и участников СВО активно участвовать в программе, которая поможет раскрыть их управленческий потенциал и лидерские качества для дальнейшего развития Татарстана и России.

Ранее прокуратура Татарстана объявила о запуске горячей линии, предназначенной для оказания помощи и поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.



Анастасия Фартыгина