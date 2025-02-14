Что читать: издательское дело в XIX веке, писатель как рок-звезда и путешествие по библиотекам

К Международному дню книгодарения «Реальное время» выбрало 25 книг о книжной индустрии и читательских практиках

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За каждой маленькой книгой скрывается огромная индустрия. Часто она выходит далеко за пределы издательств и типографий. Это библиотеки, книжные магазины, продюсирование, перевод, литературная критика, книжный блогинг и множество других направлений. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова собрала 25 нон-фикшн книг, которые расскажут о всех аспектах книжной индустрии.

Марианна Вулф. «Бесконечная история чтения», «КоЛибри» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Марианны Вулф исследует феномен чтения с точки зрения когнитивной нейронауки. Автор показывает, как навык осмысления письменных символов перестраивает человеческий мозг. Вулф прослеживает эволюцию чтения от шумерских клинописных табличек и до цифровой эпохи, где поверхностное восприятие информации может изменить когнитивные процессы. Кроме этого, исследовательница описывает механизм чтения: взаимодействие зрительных, языковых и моторных центров мозга. Вулф рассматривает различия между углубленным чтением и быстрым сканированием текста, а также влияние дислексии на познавательные способности. Автор убеждает, что чтение — не врожденный навык, а культурное изобретение, которое требует сложных нейронных перестроек. Она исследует взаимосвязь между грамотностью и мышлением, приводит примеры того, как письменность изменила интеллектуальное развитие человечества и показывает опасность утраты глубинного чтения в условиях цифровой эпохи.

Джудит Фландерс. «Всему свое место», «Альпина нон-фикшн» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Джудит Фландерс посвящена истории алфавитного порядка и его влиянию на культуру, науку и повседневную жизнь. Автор рассматривает процессы систематизации знаний от античных библиотек и до современных цифровых архивов. В книге показано, как упорядочивание информации по алфавиту стало доминирующим способом организации данных, несмотря на философские споры и сопротивление сторонников иерархических схем. Фландерс рассказывает о развитии книжных каталогов, появлении энциклопедий, справочников и индексов. Кроме этого, исследовательница объясняет влияние алфавитного порядка на бюрократию и документооборот. Она анализирует исторические примеры, такие как реформы Дени Дидро, практика монастырских библиотек и механизмы учета в государственных структурах. Фландерс не обходит стороной тему того, как изменения в системах сортировки отражают эволюцию мышления общества. Автор прослеживает путь алфавита от простого инструмента записи до ключевого принципа классификации информации, а также рассматривает роль технологий в изменении подходов к поиску данных и возможное будущее алфавитного порядка в цифровую эпоху.

Хорхе Каррион. «Вымышленные библиотеки», Ad Marginem (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Сборник эссе Хорхе Карриона — это путешествие по книжным пространствам мира. В нем соединились личные впечатления, интервью и культурная история. Автор исследует трансформации книжных магазинов, библиотек и издательств в эпоху цифровизации, анализирует влияние маркетплейсов и размышляет о будущем книжной среды. В центре внимания — не только реальные, но и вымышленные библиотеки, которые оставили след в мировой литературе. Каррион беседует с писателями и библиотекарями, посещает культовые книжные места и предлагает манифест против Amazon. Повествование напоминает прогулку по незнакомому городу: резкие переходы от темы к теме требуют внимания, но создают эффект живого присутствия. Любопытны эссе о книжной культуре Южной Кореи и Японии, а также размышления о потребности коллекционировать книги. Это своего рода литературное приключение, которое пробуждает интерес к книгам, людям и местам, связанным с ними.

Филип Рот. «Зачем писать?», «Книжники» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Зачем писать?» — сборник эссе, интервью и выступлений Филипа Рота, составленный самим автором в 2017 году. Книга охватывает более полувека его размышлений о литературе, творческом труде, культуре и природе писательского ремесла. В текстах Рот беседует с коллегами, анализирует работы современных ему авторов, вступает в диалог с классиками и даже пишет письмо в Википедию. Особое место занимают размышления о роли писателя, границах дозволенного в литературе и взаимодействии с читателями. Ирония, интеллектуальная дерзость и готовность разрушать табу делают книгу своеобразным творческим завещанием одного из крупнейших американских писателей XX века.

Владимир Бабков. «Игра слов. Практика и идеология художественного перевода», Corpus (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Владимира Бабкова раскрывает тайны художественного перевода, показывая, что это не просто подстановка слов, а творческий процесс. Он требует тонкого чувства языка и стиля. Автор подробно разбирает алгоритм работы с текстом, объясняет, как сохранять ритм, лексический набор и интонацию оригинала. Живые примеры из английской литературы — от Диккенса до Маккарти — иллюстрируют, как перевод влияет на восприятие произведения. Читатели узнают, почему дословный перевод часто искажает смысл и каким образом переводчик должен балансировать между точностью и художественной выразительностью. Книга структурирована логично: от базовых принципов до редактуры и поиска единого стиля. Изложение легко усваивается благодаря доступному языку, образности и юмору. Это не сухой учебник, а увлекательный рассказ о профессии, который будет полезен как начинающим переводчикам, так и любителям литературы.

Томас Фостер. «Искусство чтения: Как понимать книги», «КоЛибри» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Искусство чтения» Томаса Фостера — это введение в мир литературного анализа. Автор показывает, как обнаруживать скрытые смыслы в художественных произведениях, используя принципы, которыми руководствуются профессиональные читатели. От символики дождя до значения путешествий — книга раскрывает универсальные литературные коды и помогает увидеть за простыми сюжетами глубокие аллюзии и взаимосвязи. Фостер обращается к мифологии, Библии, Шекспиру и другим культурным источникам, объясняя, как писатели черпают вдохновение из предшествующих текстов. Стиль изложения легкий и остроумный. Каждая глава посвящена отдельному аспекту анализа. Автор приводит примеры из классики и популярных произведений. Книга не претендует на исчерпывающий разбор всех литературных элементов, но она учит видеть больше, чем кажется на первый взгляд. Чтение становится более осмысленным, а знакомые истории обретают новые глубины.

Альберто Мангель. «История чтения», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«История чтения» Альберто Мангеля — это исследование того, как люди читали на протяжении веков, начиная с первых букв и заканчивая современными привычками книголюбов. Автор погружает в мир античных библиотек, средневековых скрипториев и викторианских читальных залов, рассказывает, как чтение формировало культуру, общество и личность человека. В книге — о запретах на книги, о пытках за любовь к знаниям и о необычных способах запоминания текстов, которыми пользовались мыслители древности. Мангель исследует психологические и физиологические аспекты чтения, влияние цензуры, доступность литературы и эволюцию форматов книг. Книга показывает, что чтение — это не просто навык, а особый вид свободы и источник бесконечного познания. В тексте множество отсылок к мировой литературе, философии и искусству, а также цитат и примеров из истории. Это произведение не следует строгой хронологии, а представляет собой мозаичный рассказ, в котором каждая глава — новый взгляд на роль книги в жизни человечества.

Билл Сэмюэл. «История Foyles. Книготорговец по случаю», «Азбука-Бизнес» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

История легендарного лондонского книжного магазина Foyles — это взгляд на вековую эволюцию бизнеса, который пережил взлеты и падения. Магазин был основан в 1903 году братьями Фойл. Он прошел путь от торговли подержанными книгами до мирового книжного бренда. Автор описывает не только золотые времена, но и периоды кризиса, когда бизнес оказался на грани исчезновения из-за неудачного управления. Воспоминания перемежаются любопытными анекдотами о знаменитых посетителях, среди которых были короли, писатели и голливудские звезды. Сэмюэл рассказывает о тонкостях работы книжного магазина и вызовах, с которыми сталкивается книготорговля в XXI веке. Это история о любви к книгам, традициях, семейных ценностях и о том, как можно потерять — и заново возродить — великое наследие.

Юлия Щербинина. «Книга как иллюзия», «Альпина нон-фикшн» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга посвящена альтернативной истории книжной культуры. Автор исследует книгу не только как носитель информации, но и как материальный объект. Юлия Щербинина показывает, как книга со временем утратила статус священного артефакта и превратилась в элемент декора, средство художественного самовыражения и даже утилитарный предмет. В книге представлены примеры муляжей, декоративных обманок, необычных коллекций и художественных инсталляций. Помимо этого, освещены культурологические аспекты восприятия книги в разные эпохи, начиная со Средневековья и заканчивая современными арт-объектами. Автор говорит о границах искусства и варварства в обращении с книгой. В издание множество иллюстраций, репродукций картин и фотографий, которые наглядно дополняют исследование.

Интервью с Юлией Щербининой читайте здесь.

Элла Берту, Сьюзен Элдеркин. «Книга как лекарство. Скорая литературная помощь от А до Я», «Синдбад» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Книга как лекарство» Э. Берту и С. Элдеркин — это литературный справочник, в котором книги рассматриваются как средство борьбы с жизненными трудностями. Авторы, вдохновленные идеей библиотерапии, предлагают подборки произведений, способных облегчить душевные и даже физические страдания — от тоски и страха до головной боли и усталости. В книге собраны рекомендации по чтению на любой случай, а также забавные «побочные эффекты», такие как зачитанные до дыр страницы и одержимость новыми книгами. Это руководство по «лечению» литературой, а также увлекательный обзор мировой классики. Издание может стать компасом в мире литературы, помогая находить именно те произведения, которые отзовутся в нужный момент.

Хорхе Каррион. «Книжные магазины», Ad Marginem (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Хорхе Карриона — увлекательное путешествие по книжным магазинам мира, превращенное в литературный травелог. Книжный — это не только обмен товарами. Это встреча людей, идей и культур, которые формируют интеллектуальный ландшафт городов. Автор исследует книжные магазины как феномен, анализируя их эволюцию, архитектуру, социокультурную роль и влияние на общество. Среди упомянутых мест — легендарные Shakespeare & Co в Париже, Strand Bookstore в Нью-Йорке, а также небольшие семейные лавки, наполненные особой атмосферой. Рассказ Карриона насыщен историями книготорговцев, курьезами литературного мира и личными воспоминаниями. Он уделяет внимание и независимым магазинам, которые сохраняют дух настоящего книголюбия вопреки напору цифровых технологий. Текст пронизан страстью к чтению и уважением к тем, кто делает книги доступными.

Юлия Зайцева. «Корпорацию не нагнешь», МИФ (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Юлии Зайцевой — остросюжетный документальный триллер о мире книжного бизнеса, полного интриг, борьбы и неожиданных поворотов. История создания литературной империи Алексея Иванова раскрывается через призму опыта его бессменного продюсера — Юлии Зайцевой. Она прошла путь от первых договоров до построения собственной дистрибьюторской сети. Закулисье издательского рынка предстает как поле сражений, где успех требует не только таланта, но и стратегического мышления, терпения и жесткости. Автор с предельной откровенностью рассказывает о предательствах, финансовых рисках и правовых баталиях, превращая личный опыт в увлекательный сюжет. Яркий, эмоциональный стиль, обилие деталей и живой язык создают эффект присутствия, позволяя заглянуть за кулисы книжной индустрии. Это не учебник по продвижению литературы, а скорее хроника профессионального выживания в мире, где не принято играть по правилам. Это история о том, как вера в себя и умение видеть возможности там, где другие видят тупик, определяют не только карьеру, но и судьбу.

Андре Шиффрин. «Легко ли быть издателем», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Андре Шиффрина «Легко ли быть издателем» раскрывает закулисную жизнь книгоиздательского бизнеса, показывает противостояние независимых издателей и крупных медиаконцернов. Автор, долгие годы работавший в издательстве «Пантеон», подробно рассказывает о том, как транснациональные корпорации вытесняют интеллектуальную литературу в пользу коммерчески выгодных изданий. История борьбы за сохранение книжной культуры разворачивается на фоне ключевых событий XX века — от маккартизма до триумфа рыночной экономики. Шиффрин показывает механизм слияний и поглощений, объясняет, как формируются читательские предпочтения, и критикует систему, ориентированную исключительно на прибыль. Несмотря на давление бизнеса, он доказывает, что независимое издательство может существовать, если в приоритет ставить не маркетинг, а качество книг.

Виктор Кашкевич. «Мифология «Ведьмака», МИФ (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Виктора Кашкевича — это анализ вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского. В своем исследовании автор соединяет академический подход с литературным приключением. В книге раскрываются культурные корни саги, символизм героев и особенности художественного метода Сапковского. Кашкевич рассматривает исторические и политические аллюзии, влияния рыцарского эпоса и современные социальные вопросы, вплетенные в повествование. Автор отдельно рассматривает структуру фэнтезийного мира, его мифологию, народы и персонажи, такие как Геральт, Йеннифэр и Цири. Кашкевич исследует эволюция «Ведьмака» в массовой культуре, включая влияние произведений Сапковского на игровую индустрию и кино. Читатель сможет узнать, какие реальные страны вдохновили писателя при создании политической карты континента, и почему эльфы саги напоминают польских националистов. Книга предназначена как для преданных поклонников, так и для тех, кто стремится глубже разобраться в феномене популярности «Ведьмака».

Сара Вайнман. «Подлинная жизнь Лолиты», Individuum (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Сары Вайнман — это журналистское расследование. Оно раскрывает малоизвестную историю, которая могла повлиять на создание одного из самых скандальных романов XX века. В центре повествования — судьба Салли Хорнер, одиннадцатилетней девочки, похищенной преступником и удерживаемой в неволе почти два года. Автор опирается на судебные документы, архивы ФБР, воспоминания семьи и друзей Салли, а также письма и интервью Владимира Набокова. Вайнман выстраивает параллели между биографией Набокова, процессом создания «Лолиты» и реальными событиями. Вопрос о том, действительно ли история Хорнер стала основой для романа, остается открытым, но книга заставляет взглянуть на знаменитое произведение под новым углом. Вайнман не только исследует связь между вымыслом и реальностью, но и говорит о природе художественного вдохновения и этике литературы. Эта книга, рассказанная с документальной точностью и напряжением детективного расследования, заинтересует как поклонников Набокова, так и любителей жанра тру-крайм.

Рецензию на роман Сары Вайнман «Подлинная жизнь Лолиты» читайте здесь.

«Полка: История русской поэзии», «Альпина нон-фикшн» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«История русской поэзии» — это масштабное исследование, которое охватывает развитие русской поэзии от Средневековья до современности. В основе книги — статьи авторов проекта «Полка». Они анализируют смену эпох, стилистических направлений и литературных школ, выявляя внутреннюю логику развития поэзии. Важное место уделено контексту: духовному климату времени, диалогу поэзии с властью, вопросам цензуры и самиздата. Авторы предлагают новый взгляд на литературный процесс, отходя от традиционного противопоставления направлений и течений. Здесь не только признанные шедевры, но и менее известные тексты, которые позволяют глубже понять методы и поиски поэтов. История неподцензурной поэзии впервые представлена столь полно, а современная поэзия — в сложном и многослойном контексте. Авторы избегают идеологических оценок, фокусируясь на художественных особенностях стихов. Издание предлагает не канон, а генеалогию поэзии, показывая, как каждое поколение пересматривает традицию.

Умберто Эко. «Роль читателя. Исследования по семиотике текста», Corpus (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В книге «Роль читателя» Умберто Эко исследует взаимодействие между автором и читателем, доказывая, что текст обретает смысл только в процессе прочтения. Автор объясняет, как заложенные в произведении механизмы направляют восприятие, вовлекают в игру с текстом и создают пространство для интерпретации. На примерах классической и популярной литературы — от «Божественной комедии» до комиксов о Супермене — Эко демонстрирует, как структурируются повествование и читательское ожидание. Разбирая труды Пирса, Джойса, Флэминга и других, автор показывает, что процесс чтения остается неизменным на протяжении веков. Несмотря на насыщенность теоретическими концепциями, книга наполнена живыми примерами и увлекательными разборками произведений. Эко не упустил и скрытые инструменты влияния на восприятие, которые позволяют писателю манипулировать вниманием читателя.

Линда Петерсон. «Становление писательницы», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Линды Петерсон посвящена роли женщин-авторов в формировании профессионального писательства в викторианскую эпоху. Вопреки стереотипам, писательницы XIX века не только создавали литературу, но и осваивали книжный рынок, зарабатывая на жизнь литературным трудом. Петерсон рассматривает стратегии Гарриет Мартино, Элизабет Гаскелл, Шарлотты Бронте и других авторов, которые определяли статус пишущей женщины. Автор размышляет, можно ли было считать писательство полноценной профессией наравне с юридической или медицинской деятельностью. Она анализирует споры о различии между авторством и торговлей, сложные отношения с издателями и стремление писателей отделить литературный труд от ремесла. В книге показано влияние периодических изданий на развитие профессии писателя, появление устойчивых гонораров и формирование нового общественного статуса литераторов. Петерсон рассказывает, как женщины участвовали в публичных дебатах о профессии писателя, расширяя границы возможного для своего времени.

Бьянка Питцорно. «Счастье с книжкой. История одной книгоголички», «Иностранка» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Бьянки Питцорно — это увлекательное путешествие по литературному миру, переплетенное с воспоминаниями о детстве, семье и жизненном пути. Автобиография превращается в энциклопедию книг, которые сформировали мировоззрение автора — от древних текстов до современной прозы. Чтение становится не просто увлечением, а частью сущности, способом осмысления жизни. Это искренний, наполненный страстью к литературе рассказ. Питцорно делится размышлениями о значении перевода, перечитывании, а также о книгах, которые так и не удалось одолеть. Страсть к чтению прослеживается с детства, когда книги поглощались взахлеб, и до зрелых лет, когда осознание их ценности только возрастает. Разговор о книгах неизменно ведет к воспоминаниям о людях, эмоциях и эпохах. Эта работа увлекает легкостью стиля, чувством юмора и глубоким уважением к литературе.

Джон Б. Томпсон. «Торговцы культурой», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Индустрия книгоиздания существует уже более пяти столетий. Но в XXI веке она сталкивается с беспрецедентными вызовами. Технологическая революция, цифровые платформы и меняющиеся читательские привычки трансформируют издательский бизнес, подвергая сомнению его традиционные модели. Книга Джона Томпсона — глубокое исследование механизмов современной книжной индустрии. Автор анализирует ее эволюцию за последние 40—50 лет. В основе работы — сотни интервью с ключевыми игроками рынка: издателями, литературными агентами, книготорговцами и топ-менеджерами крупнейших компаний. Томпсон рассматривает, как цифровая эпоха меняет структуру власти в издательском мире, и каким образом традиционное книгоиздание сохраняет свою значимость. Взгляд антрополога позволяет увидеть этот процесс изнутри, разобрать динамику изменений и оценить перспективы отрасли. Книга поднимает важные вопросы о будущем книги как культурного объекта, о роли издателей и авторов, а также о балансе между коммерцией и искусством.

Луиза Уиллдер. «Увлечь за 100 слов», «Лайвбук» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Луизы Уиллдер — это исследование искусства короткого рекламного текста, которое раскрывает тайны создания блербов (отзывы известных людей или цитаты из рецензий) и их влияние на восприятие книг. Автор, имея двадцатипятилетний опыт работы в издательском деле, делится наблюдениями о том, как всего несколько слов на обложке способны привлечь читателя. Уиллдер рассматривает принципы создания аннотаций, влияние дизайна книги, значение первых строк и выбор названия. Она анализирует удачные и неудачные примеры книжных описаний, а также способы подстройки текста под стиль автора. В книге затрагиваются вопросы субъективности обзоров, маркетинговых уловок и роли книжных клубов в продажах. Остроумный и живой стиль подачи делает материал доступным и увлекательным. Подойдет как писателям и копирайтерам, так и всем, кто хочет лучше разбираться в книжной индустрии.

Поль Рикер, Ханс-Георг Гадамер. «Феноменология поэзии», «Рипол-Классик» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Сборник включает переводы ключевых текстов феноменологической традиции, которые охватывают вопросы времени, эстетики и поэтики. В издании представлены работы как классиков феноменологии, таких как Эдмунд Гуссерль, так и современных исследователей, включая Александра Шнелля. Первый том посвящен проблеме времени в феноменологии Гуссерля и его рукописному наследию. Второй том рассматривает феноменологическую эстетику, природу эстетического восприятия и художественного акта. Третий том сосредоточен на интерпретации поэтического творчества, демонстрируя герменевтический анализ текстов Пауля Целана в работах Ханса-Георга Гадамера и концепцию живой метафоры Поля Рикера. Эти тексты впервые опубликованы в переработанном виде после апробации в журнале «Horizon. Феноменологические исследования».

Аркадий Мильчин. «Человек книги. Записки главного редактора», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Человек книги» — мемуары Аркадия Эммануиловича Мильчина, выдающегося редактора и специалиста по книгоизданию. В книге — воспоминания о детстве, учебе, профессиональном становлении и многолетней работе в советских издательствах. Автор рассказывает о редакторском труде, цензуре и влиянии руководителей на культурную сферу. Через личные размышления и переписку с коллегами передан дух эпохи и внутренний мир редактора. В тексте — исторические свидетельства, профессиональные наблюдения и философские раздумья о роли книги. Воспоминания сопровождаются документами и письмами, которые отражают процессы создания культовых изданий. Личность автора предстает не только в контексте профессии, но и через призму жизненных принципов и отношения к своему делу.

Рюд Хисген, Адриан ван дер Вейл. «Человек читающий», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Человек читающий» — исследование феномена чтения и его роли в современном мире. Авторы прослеживают эволюцию письменного слова от глиняных табличек до цифровых носителей и анализируют, как изменения в способах потребления информации влияют на общество. Книга рассказывает, как чтение формирует критическое мышление, почему его снижение угрожает демократическим институтам и какую опасность представляют цифровые технологии для глубинного восприятия текста. В книге представлены доводы о том, что сокращение времени на вдумчивое чтение меняет когнитивные способности человека. А также эта работа рассматривает влияние технологических гигантов на читательские привычки, риски цифровизации и возможные способы сохранения и развития навыков глубокого чтения. «Человек читающий» выйдет на российский рынок в марте.

Гвидо Витиелло. «Читатель на кушетке», «Лед» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Читатель на кушетке» — сборник ироничных эссе о странностях книжного мира и причудах книголюбов. Гвидо Витиелло рассматривает чтение через призму психоанализа, показывая, как оно может становиться навязчивой привычкой, заменять реальность и даже вызывать чувство вины. Автор с тонкой насмешкой описывает читателей-моногамов и читателей-полиаморов, фанатиков строгого порядка на книжных полках и безнадежных собирателей, которым никогда не хватит времени прочитать все свои книги. В каждой главе неожиданно раскрываются парадоксы литературной жизни: как классика превращается в инструмент угнетения, почему трудно признаваться в том, что скучно читать великие произведения и чем боваризм опасен для читателя. Здесь можно найти истории о книгах, которые в прямом смысле ели, и о читателях, которые не расставались с книгой даже перед казнью. Витиелло намеренно уходит от однозначных выводов, но заставляет задуматься: не слишком ли чтение сакрализуется и не пора ли взглянуть на него с легкой иронией?

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».