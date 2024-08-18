Призрак реальной Лолиты

Книга этой недели — литературное расследование Сары Вайнман «Подлинная жизнь Лолиты»

Фото: Реальное время

Роман Владимира Набокова «Лолита» вышел в США 18 августа 1958 года. Книга сразу же вызвала бурю противоречивых эмоций и ожесточенные дискуссии. Однако немногие знают, что за этой шокирующей историей стояла реальная трагедия маленькой девочки по имени Салли Хорнер, чья жизнь и судьба оказались пленниками литературного успеха.

Кто такая Салли Хорнер

Март 1948 года навсегда изменил жизнь 11-летней Салли Хорнер. Она совершила, казалось бы, незначительное правонарушение — украла пятицентовый блокнот из магазина Woolworths в Кэмдене, Нью-Джерси. Этот необдуманный поступок был всего лишь желанием соответствовать компании подружек, но именно он привел к встрече с человеком, который разрушил ее детство. Когда Салли покидала магазин, ее схватил за руку незнакомый мужчина с холодными серо-голубыми глазами и шрамом на щеке, представившись агентом ФБР. Он пригрозил, что, если она не будет ему подчиняться, ее отправят в исправительное учреждение. Испуганная девочка поверила в это, мужчина отпустил Салли, и девочка постаралась забыть о случившемся.

Однако через несколько месяцев этот человек снова появился в ее жизни. Он сообщил Салли, что правительство требует ее визита в Атлантик-Сити. И если она откажется, то будет отправлена в колонию. Этим человеком оказался Франк Ла Саль, педофил и серийный преступник, недавно освобожденный из тюрьмы за изнасилование пяти девочек в возрасте от 12 до 14 лет. В течение 21 месяца Ла Саль путешествовал с Салли по разным штатам, притворяясь ее отцом, и непрерывно насиловал ее. Салли удалось позвонить семье лишь в марте 1950 года из Сан-Хосе в Калифорнии.

Передай маме, что я жива-здорова, пусть не волнуется. Я хочу домой. Я раньше боялась звонить.

Полиция арестовала Ла Саля, он до конца жизни провел в тюрьме. Салли же, вернувшись домой, не успела насладиться свободой: через два года она погибла в автокатастрофе в возрасте всего 15 лет.

Это была она?

Книга Сары Вайнман «Подлинная жизнь Лолиты» — сочетание литературного расследования и документального криминального повествования. Автор поставила перед собой задачу раскрыть, как реальная история Салли Хорнер могла повлиять на написание романа «Лолита», и показать, что ее трагедия — не просто эпизод в литературе, но и реальная человеческая драма, которая заслуживает своего признания.

Салли Хорнер. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Вайнман уделяет особое внимание подробностям похищения Салли, ее жизни с Ла Салем и тому, как история девочки была отражена в медиа тех лет. Автор также рассматривает, как Салли стала воплощением ужаса реальности, скрытого за художественной выдумкой Набокова. Сложно не заметить параллели между судьбой Салли и событиями, описанными в «Лолите»: педофил, обманом похитивший девочку-подростка, долгое время передвигался с ней по стране, вдали от ее семьи, и трагический финал.

Автор проводит подробное расследование, пытаясь выяснить, насколько Набоков был знаком с историей Салли Хорнер и как эта информация могла повлиять на его работу. Хотя Вайнман признает, что прямых доказательств того, что Набоков основывался на истории Салли, нет, она приводит множество косвенных свидетельств, начиная от случайных упоминаний до открытых параллелей, которые невозможно игнорировать.

Набоков не согласен

Владимир Набоков всегда категорически отрицал, что Салли Хорнер послужила прототипом Лолиты. Он настаивал на том, что роман — плод его творческого воображения и что любая связь с реальными событиями — чистое совпадение. В своих интервью и письмах Набоков неоднократно подчеркивал, что история Лолиты существовала в его сознании задолго до похищения Салли, и что он в первую очередь стремился создать художественное произведение, а не хронику реальных событий.

Тем не менее Вайнман не оставляет попыток доказать, что Набоков был знаком с историей Салли Хорнер. Она анализирует его записки, в которых упоминается «21 месяц рабства» Салли и ее имя, которое фигурирует в самом тексте «Лолиты». Автор также обращает внимание на сходство между Ла Салем и главным героем романа Гумбертом Гумбертом. В обоих случаях перед нами предстает образ извращенного взрослого мужчины, который манипулирует и разрушает жизнь девочки.

Однако, несмотря на все собранные Вайнман доказательства, нельзя с уверенностью утверждать, что Набоков заимствовал сюжет у реальной истории. Возможно, он действительно использовал ее лишь как один из множества источников вдохновения, переработав реальность до неузнаваемости, чтобы создать литературный шедевр. В то же время Вайнман подчеркивает, что отрицание Набоковым этого влияния не умаляет его таланта, но добавляет мрачный оттенок к пониманию ужаса, который он передал в своей книге.

Книга Сары Вайнман «Подлинная жизнь Лолиты» — это больше, чем просто литературная критика или история одного преступления. Это попытка восстановить справедливость для маленькой девочки, чья жизнь оказалась в тени великого произведения. «Лолита» остается одним из самых важных и сложных романов XX века. Вайнман не стремится обесценить его, но призывает не забывать о реальных людях, чьи трагедии могут стоять за художественными шедеврами.

Издательство: Individuum

Перевод: Юлия Полещук

Количество страниц: 320

Год: 2019

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».