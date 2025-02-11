«Как будто на «Оскаре», да? Наши ученые — это звезды»: в Казани наградили лучших деятелей науки Татарстана

Им вручили в общей сложности 5,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани наградили 10 лучших ученых республики, ставших первыми лауреатами республиканской премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Премиальный фонд в размере 5,5 млн рублей предоставила Ассоциация содействия цифровому развитию. На площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева прошла и выставка научных достижений республики, на которой представили инновационные проекты в медицине, сельском хозяйстве, информационных технологиях, химии и других областях. О том, какие вершины науки покорили в Татарстане, — в материале «Реального времени».



«Наши ученые — это звезды»

Сегодня в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева отпраздновали День российской науки, который отмечался 8 февраля. С профессиональным праздником ученых поздравил раис республики Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что Татарстан сохраняет свои позиции в тройке лидеров национального рейтинга по научно-технологическому развитию.

— В прошлом году проведена большая работа по совершенствованию существующих и внедрению новых методов финансовой поддержки ученых за счет средств регионального бюджета, — сообщил Рустам Минниханов. — В Татарстане увеличены размеры именных научных премий, определены серьезные финансовые стимулы для исследовательских проектов, связанных с критическими и сквозными технологиями. Впервые проведен конкурс постдоков, победители которого стали получателями гранта на защиту докторской диссертации. Также разработана программа улучшения жилищных условий молодых ученых.



В Татарстане увеличены размеры именных научных премий, сообщил Рустам Минниханов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одной из новых мер стала учрежденная меньше месяца назад республиканская премия «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Она присуждается в 10 номинациях, охватывая как молодых специалистов, так и признанных мастодонтов науки. От деятелей науки поступило 130 заявок, в финал прошел 21 номинант.

— Как будто на «Оскаре», да? На самом деле, наши ученые — это звезды, — заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, вручая премию в номинации «Цифровизация в науке».

Такое сравнение было неслучайным. Лучшие умы республики и впрямь оказались в центре всеобщего внимания. Их эмоции транслировали на большой экран во время объявления победителей и выхода на сцену. А благодаря трогательным видеовизиткам, в которых участники рассказывали о себе и давали советы молодым коллегам, выяснилось, что служители науки успевают становиться лучшими игроками брейн-клубов, играть на музыкальных инструментах, петь и заниматься целым рядом разных видов спорта: от большого тенниса до плаванья и хоккея.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Премия — это и признание заслуг, и знак доверия на будущее

Лучшим ученым признали завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаила Варфоломеева. Награду ему вручил Рустам Минниханов. Такая оценка — это и признание заслуг, и знак доверия на будущее, подчеркнул лауреат.

— В области нефтегазовой сферы мы разработали целый ряд химических решений и технологий, которые позволяют повысить эффективность добычи, снизить затраты и экологические риски при разработке нефтяных месторождений. Эти разработки не просто [существуют] в лаборатории, они уже применяются на реальных месторождениях в Татарстане, других регионах и в том числе за рубежом, — рассказал Михаил Варфоломеев о своих успехах, отвечая на вопрос «Реального времени».

Теперь в планах ученых — сделать так, чтобы эти разработки можно было применять и в экологии, например для ликвидации последствий таких ЧП, как разлив мазута в Черном море. «Химические реагенты, которые мы разработали, могут и там оказаться полезными», — считает Варфоломеев.

«Мы разработали целый ряд химических решений и технологий, которые позволяют повысить эффективность добычи, снизить затраты и экологические риски при разработке нефтяных месторождений», — рассказал Михаил Варфоломеев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лучшим ученым-просветителем стала главный научный сотрудник Института истории им. Марджани Академии наук (АН) Татарстана Лилия Габдрафикова. «Для меня это большая неожиданность!» — поделилась она впечатлениями с нашим изданием. Лилия Габдрафикова подчеркнула: ее путь к популяризации истории татарского народа начался с колонки в «Реальном времени».

— Уже позже я завела свои авторские блоги. Особенно активно начала их вести во время пандемии. Я же занимаюсь социальной, повседневной историей, которая очень близка, скажем так, неискушенному читателю. Распространяю и популяризирую те научные знания, по которым защищала диссертации, писала монографию, — рассказала главный научный сотрудник Института истории им. Марджани.

Путь к популяризации истории татарского народа для Лилии Габдрафиковой (слева) начался с колонки в «Реальном времени». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, лауреатами премии стали:

в номинации «За верность науке» — профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев;

в номинации «Цифровизация в науке» — директор Института прикладной семиотики Академии наук Татарстана Ринат Гильмуллин;

в номинации «Перспектива» — завкафедрой строительных материалов КГАСУ Альфред Сулейманов;

в номинации «Призвание» — профессор кафедры общей психологии КФУ Александр Прохоров;

в номинации «Лучший молодежный стартап» — аспирант КГЭУ, руководитель молодежного бизнес-инкубатора Алсу Ямилева;

в номинации «Лучший научный наставник» — завкафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева;

в номинации «Наука — детям» — директор детского технопарка «Кванториум» Юлия Фукина;

в номинации «Научный журналист» — бывший главный редактор издания «Реальное время», начальник отдела развития ИА «Татар-информ» (проект «Миллиард татар») Арслан Минвалеев.

Специальную премию Академии наук вручили казанскому сердечно-сосудистому хирургу Вадиму Горбунову, сейчас находящемуся в ЛНР. Награду на сцене получила его мама, Ирина Горбунова.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстанские беспилотники бороздят просторы Дальнего Востока, инновационные повязки отправятся в зону СВО

На площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева также организовали выставку научных достижений республики. На ней представили инновационные проекты в медицине, сельском хозяйстве, информационных технологиях, химии и других областях. К примеру, было презентовано устройство «Комарик», позволяющее пациентам делать себе уколы в домашних условиях.

При помощи «Комарика» можно самостоятельно делать как внутримышечные, так подкожные инъекции, объяснил Артур Загитов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уникальность устройства в его универсальности. У вас есть возможность, используя стандартные шприцы, сделать как внутримышечные, так и подкожные инъекции. Можно настроить точную глубину введения иглы и регулировать скорость введения препарата, — рассказал директор и соучредитель ООО «Комарик» Артур Загитов.



Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s представил Университет Иннополис. Устройство является полностью импортозамещенным: для его производства необходимы только российские материалы.

— Беспилотный самолет используется в самых разных областях: для картографирования, лидарной съемки, мониторинга территорий. Его приобретают представители сельскохозяйственной отрасли, кадастровые компании. Сейчас мы заключаем контракт с Дальним Востоком: они закупают [наши беспилотники] для доставки крови и медикаментов в труднодоступные районы, — объяснила руководитель проектов АНО ВО Университет Иннополис Динара Назмеева.

По словам Динары Назмеевой, в прошлом году было заключено порядка 100 контрактов на продажу InnoVtol-3s, а на 2025-й предварительно подписано почти 120. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, в прошлом году было заключено порядка 100 контрактов на продажу InnoVtol-3s, на 2025-й предварительно подписано почти 120.

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) презентовал разработки в части реабилитации инвалидов, получивших военные травмы в ходе проведения СВО.

— Здесь представлены виды повязок [применяемых] при травмах костей лицевого черепа, методики и устройства для ранней реабилитации пациентов, у которых была проведена ампутация. Она позволяет быстрее подобрать необходимые протезы и вернуться к нормальной жизни, — сообщила Диана Абдулганиева.



Сегодня разработки КГМУ уже используются в зоне СВО. «Травмы кости лицевого черепа относятся к самым уязвимым, потому что лицо всегда остается открытым, его шлем не закроет. Такой недорогой, быстрый метод фиксации нижней челюсти позволяет минимизировать нанесенный урон», — подчеркнула Абдулганиева.

1 / 50 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов