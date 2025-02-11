«Как будто на «Оскаре», да? Наши ученые — это звезды»: в Казани наградили лучших деятелей науки Татарстана
Им вручили в общей сложности 5,5 млн рублей
Сегодня в Казани наградили 10 лучших ученых республики, ставших первыми лауреатами республиканской премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Премиальный фонд в размере 5,5 млн рублей предоставила Ассоциация содействия цифровому развитию. На площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева прошла и выставка научных достижений республики, на которой представили инновационные проекты в медицине, сельском хозяйстве, информационных технологиях, химии и других областях. О том, какие вершины науки покорили в Татарстане, — в материале «Реального времени».
«Наши ученые — это звезды»
Сегодня в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева отпраздновали День российской науки, который отмечался 8 февраля. С профессиональным праздником ученых поздравил раис республики Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что Татарстан сохраняет свои позиции в тройке лидеров национального рейтинга по научно-технологическому развитию.
— В прошлом году проведена большая работа по совершенствованию существующих и внедрению новых методов финансовой поддержки ученых за счет средств регионального бюджета, — сообщил Рустам Минниханов. — В Татарстане увеличены размеры именных научных премий, определены серьезные финансовые стимулы для исследовательских проектов, связанных с критическими и сквозными технологиями. Впервые проведен конкурс постдоков, победители которого стали получателями гранта на защиту докторской диссертации. Также разработана программа улучшения жилищных условий молодых ученых.
Одной из новых мер стала учрежденная меньше месяца назад республиканская премия «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Она присуждается в 10 номинациях, охватывая как молодых специалистов, так и признанных мастодонтов науки. От деятелей науки поступило 130 заявок, в финал прошел 21 номинант.
— Как будто на «Оскаре», да? На самом деле, наши ученые — это звезды, — заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, вручая премию в номинации «Цифровизация в науке».
Такое сравнение было неслучайным. Лучшие умы республики и впрямь оказались в центре всеобщего внимания. Их эмоции транслировали на большой экран во время объявления победителей и выхода на сцену. А благодаря трогательным видеовизиткам, в которых участники рассказывали о себе и давали советы молодым коллегам, выяснилось, что служители науки успевают становиться лучшими игроками брейн-клубов, играть на музыкальных инструментах, петь и заниматься целым рядом разных видов спорта: от большого тенниса до плаванья и хоккея.
Премия — это и признание заслуг, и знак доверия на будущее
Лучшим ученым признали завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаила Варфоломеева. Награду ему вручил Рустам Минниханов. Такая оценка — это и признание заслуг, и знак доверия на будущее, подчеркнул лауреат.
— В области нефтегазовой сферы мы разработали целый ряд химических решений и технологий, которые позволяют повысить эффективность добычи, снизить затраты и экологические риски при разработке нефтяных месторождений. Эти разработки не просто [существуют] в лаборатории, они уже применяются на реальных месторождениях в Татарстане, других регионах и в том числе за рубежом, — рассказал Михаил Варфоломеев о своих успехах, отвечая на вопрос «Реального времени».
Теперь в планах ученых — сделать так, чтобы эти разработки можно было применять и в экологии, например для ликвидации последствий таких ЧП, как разлив мазута в Черном море. «Химические реагенты, которые мы разработали, могут и там оказаться полезными», — считает Варфоломеев.
Лучшим ученым-просветителем стала главный научный сотрудник Института истории им. Марджани Академии наук (АН) Татарстана Лилия Габдрафикова. «Для меня это большая неожиданность!» — поделилась она впечатлениями с нашим изданием. Лилия Габдрафикова подчеркнула: ее путь к популяризации истории татарского народа начался с колонки в «Реальном времени».
— Уже позже я завела свои авторские блоги. Особенно активно начала их вести во время пандемии. Я же занимаюсь социальной, повседневной историей, которая очень близка, скажем так, неискушенному читателю. Распространяю и популяризирую те научные знания, по которым защищала диссертации, писала монографию, — рассказала главный научный сотрудник Института истории им. Марджани.
Кроме того, лауреатами премии стали:
- в номинации «За верность науке» — профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев;
- в номинации «Цифровизация в науке» — директор Института прикладной семиотики Академии наук Татарстана Ринат Гильмуллин;
- в номинации «Перспектива» — завкафедрой строительных материалов КГАСУ Альфред Сулейманов;
- в номинации «Призвание» — профессор кафедры общей психологии КФУ Александр Прохоров;
- в номинации «Лучший молодежный стартап» — аспирант КГЭУ, руководитель молодежного бизнес-инкубатора Алсу Ямилева;
- в номинации «Лучший научный наставник» — завкафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева;
- в номинации «Наука — детям» — директор детского технопарка «Кванториум» Юлия Фукина;
- в номинации «Научный журналист» — бывший главный редактор издания «Реальное время», начальник отдела развития ИА «Татар-информ» (проект «Миллиард татар») Арслан Минвалеев.
Специальную премию Академии наук вручили казанскому сердечно-сосудистому хирургу Вадиму Горбунову, сейчас находящемуся в ЛНР. Награду на сцене получила его мама, Ирина Горбунова.
Татарстанские беспилотники бороздят просторы Дальнего Востока, инновационные повязки отправятся в зону СВО
На площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева также организовали выставку научных достижений республики. На ней представили инновационные проекты в медицине, сельском хозяйстве, информационных технологиях, химии и других областях. К примеру, было презентовано устройство «Комарик», позволяющее пациентам делать себе уколы в домашних условиях.
— Уникальность устройства в его универсальности. У вас есть возможность, используя стандартные шприцы, сделать как внутримышечные, так и подкожные инъекции. Можно настроить точную глубину введения иглы и регулировать скорость введения препарата, — рассказал директор и соучредитель ООО «Комарик» Артур Загитов.
Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s представил Университет Иннополис. Устройство является полностью импортозамещенным: для его производства необходимы только российские материалы.
— Беспилотный самолет используется в самых разных областях: для картографирования, лидарной съемки, мониторинга территорий. Его приобретают представители сельскохозяйственной отрасли, кадастровые компании. Сейчас мы заключаем контракт с Дальним Востоком: они закупают [наши беспилотники] для доставки крови и медикаментов в труднодоступные районы, — объяснила руководитель проектов АНО ВО Университет Иннополис Динара Назмеева.
По ее словам, в прошлом году было заключено порядка 100 контрактов на продажу InnoVtol-3s, на 2025-й предварительно подписано почти 120.
Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) презентовал разработки в части реабилитации инвалидов, получивших военные травмы в ходе проведения СВО.
— Здесь представлены виды повязок [применяемых] при травмах костей лицевого черепа, методики и устройства для ранней реабилитации пациентов, у которых была проведена ампутация. Она позволяет быстрее подобрать необходимые протезы и вернуться к нормальной жизни, — сообщила Диана Абдулганиева.
Сегодня разработки КГМУ уже используются в зоне СВО. «Травмы кости лицевого черепа относятся к самым уязвимым, потому что лицо всегда остается открытым, его шлем не закроет. Такой недорогой, быстрый метод фиксации нижней челюсти позволяет минимизировать нанесенный урон», — подчеркнула Абдулганиева.
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