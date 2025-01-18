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В Татарстане утвердили новую премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»

09:51, 18.01.2025
В Татарстане утвердили новую премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»
Фото: Динар Фатыхов

Академия наук Татарстана утвердила новую премию в области науки «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Ее учредили в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ и привлечения молодежи к научным исследованиям, говорится в положении.

Лауреатов определят в десяти номинациях:

  • «Цифровизация в науке»,
  • «Перспектива»,
  • «Ученый-просветитель»,
  • «Призвание»,
  • «Лучший молодежный стартап»;
  • «Лучший ученый»,
  • «Лучший научный наставник»,
  • «Наука детям»,
  • «Научный журналист»,
  • «За верность науке».

Награждение победителей пройдет в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки. Оно состоится в феврале, сообщили в Академии наук республики.

Напомним, в Татарстане в период с 2024 по 2027 год выделят более 7 млрд рублей на реализацию программы научно-технологического развития республики. Более 6,3 млрд рублей из этой суммы поступят из бюджета республики.

Галия Гарифуллина

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