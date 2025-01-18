В Татарстане утвердили новую премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»

Фото: Динар Фатыхов

Академия наук Татарстана утвердила новую премию в области науки «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Ее учредили в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ и привлечения молодежи к научным исследованиям, говорится в положении.

Лауреатов определят в десяти номинациях:

«Цифровизация в науке»,

«Перспектива»,

«Ученый-просветитель»,

«Призвание»,

«Лучший молодежный стартап»;

«Лучший ученый»,

«Лучший научный наставник»,

«Наука детям»,

«Научный журналист»,

«За верность науке».

Награждение победителей пройдет в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки. Оно состоится в феврале, сообщили в Академии наук республики.

Напомним, в Татарстане в период с 2024 по 2027 год выделят более 7 млрд рублей на реализацию программы научно-технологического развития республики. Более 6,3 млрд рублей из этой суммы поступят из бюджета республики.



Галия Гарифуллина