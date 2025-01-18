В Татарстане утвердили новую премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»
Академия наук Татарстана утвердила новую премию в области науки «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Ее учредили в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ и привлечения молодежи к научным исследованиям, говорится в положении.
Лауреатов определят в десяти номинациях:
- «Цифровизация в науке»,
- «Перспектива»,
- «Ученый-просветитель»,
- «Призвание»,
- «Лучший молодежный стартап»;
- «Лучший ученый»,
- «Лучший научный наставник»,
- «Наука детям»,
- «Научный журналист»,
- «За верность науке».
Награждение победителей пройдет в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки. Оно состоится в феврале, сообщили в Академии наук республики.
Напомним, в Татарстане в период с 2024 по 2027 год выделят более 7 млрд рублей на реализацию программы научно-технологического развития республики. Более 6,3 млрд рублей из этой суммы поступят из бюджета республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.