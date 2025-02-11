В Казани наградили лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»

Фото: Динар Фатыхов

В ИТ-парке им. Б. Рамеева в Казани наградили лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Всего поступило 130 заявок, в финал прошел 21 номинант. Премиальный фонд составил 5,5 млн рублей.

Награды вручали в 10 номинациях. Лауреатами стали:

в номинации «Цифровизация в науке» — директор Института прикладной семиотики Академии наук (АН) Татарстана Ринат Гильмуллин;

в номинации «Перспектива» — завкафедрой строительных материалов КГАСУ Альфред Сулейманов;

в номинации «Ученый-просветитель» — главный научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Лилия Габдрафикова;

в номинации «Призвание» — профессор кафедры общей психологии КФУ Александр Прохоров;

в номинации «Лучший молодежный стартап» — аспирант КГЭУ, руководитель молодежного бизнес-инкубатора Алсу Ямилева;

в номинации «Лучший ученый» — завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев;

в номинации «Лучший научный наставник» — завкафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева;

в номинации «Наука детям» — директор детского технопарка «Кванториум» Юлия Фукина;

в номинации «Научный журналист» — начальник отдела развития ИА «Татар-информ» Арслан Минвалеев (проект «Миллиард татар»);

в номинации «За верность науке» — профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Кроме того, специальную премию Академии наук Татарстана вручили казанскому сердечно-сосудистому хирургу Вадиму Горбунову, сейчас находящемуся в ЛНР. Награду на сцене получила его мама, Ирина Горбунова.

Напомним, новую премию Академия наук Татарстана учредила 18 января этого года. Она призвана стимулировать научное сообщество к повышению эффективности научно-исследовательских работ и привлекать к этой деятельности молодежь.

Галия Гарифуллина