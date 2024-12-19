В России на второй этап «Времени героев» поступило уже 15 тыс. заявок
Владимир Путин считает проект удачным
Владимир Путин сообщил, что на второй этап программы «Время героев» поступило уже 15 тыс. заявок. Работа по этому вопросу идет активно, подчеркнул президент.
Сам проект он считает удачным и рассказал, что по первому набору работа продолжается, но уже многим сделаны предложения и многие работают руководителями регионов.
— Я посмотрел и понял, вот оно — кадровое будущее страны, — заявил Владимир Путин.
Президент напомнил, что идея проекта «Время героев» пришла ему во время встречи с участниками СВО в Петербурге.
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