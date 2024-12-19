В России на второй этап «Времени героев» поступило уже 15 тыс. заявок

Владимир Путин считает проект удачным

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Владимир Путин сообщил, что на второй этап программы «Время героев» поступило уже 15 тыс. заявок. Работа по этому вопросу идет активно, подчеркнул президент.



Сам проект он считает удачным и рассказал, что по первому набору работа продолжается, но уже многим сделаны предложения и многие работают руководителями регионов.

— Я посмотрел и понял, вот оно — кадровое будущее страны, — заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что идея проекта «Время героев» пришла ему во время встречи с участниками СВО в Петербурге.

Анастасия Фартыгина