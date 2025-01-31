Ветеранам ВОВ в Казани вручили юбилейные медали «80 лет Победы»

Фото: Динар Фатыхов

В казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны. Награды вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Раис отметил, что юбилейная медаль, учрежденная президентом России Владимиром Путиным, является символом памяти о героях войны, тружениках тыла, а также о всех тех, кто пережил тяготы блокады, концлагерей и голода, но не потерял веру в победу.

— Наша задача — воспитать молодежь на высоких образцах патриотизма, прикладывать все усилия для сбережения исторической памяти. От этого зависит успешное развитие страны. В объявленный Год защитника Отечества мы особенно остро осознаем важность наследия Победы. Сегодня ваши сыновья, внуки, правнуки достойно продолжают славные боевые традиции героев, отстаивая интересы нашей Родины в условиях специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них! — сказал он.

В ходе церемонии награды были вручены девятнадцати ветеранам, среди которых участники войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. От имени ветеранов с ответным словом выступил труженик тыла Ахат Юлашев, отметивший важность этого дня и памяти о пережитом в годы войны.

В завершение церемонии Минниханов пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

1 / 27 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рената Валеева