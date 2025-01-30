Назревшая модернизация ЖКХ, поддержка малых поселений: как в России будут создавать комфортную городскую среду

На региональном дне форума «Малая Родина — сила России» в Казани первые лица России и Татарстана обсудили будущее нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: Михаил Захаров

Недостаток коммерческих площадей, устаревшая система жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), нехватка инвестиций в малые города — только часть проблем, которые обсудили сегодня в Казани на региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». На пленарном заседании «Комфортная и безопасная среда для жизни: одна из семи национальных целей развития России до 2030 года» представители федеральной власти поделились перспективами их решения, но подчеркнули: без мнения глав муниципалитетов улучшить ситуацию не получится. «Только в самоуправлении можно найти нестандартные решения», — заявил председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. О том, на что жаловались мэры и как в России будут создавать комфортную городскую среду, — в материале «Реального времени».

«Раисом Татарстана взят жесткий крен на поддержку жителей села»

Гостей из 89 регионов поприветствовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он рассказал об успехах республики по организации комфортной среды для жителей. Так, в Татарстане с нуля построили или реконструировали более 400 общественных пространств — на это потратили 33 млрд рублей. В прошлом году привели в порядок 835 дворов на сумму 10 млрд рублей. В целом в республике благоустроили свыше 5 тыс. дворовых территорий. «Ни одного проекта мы не проводили без согласования с жителями», — подчеркнул Мухаметшин.

Он в очередной раз высказался в поддержку органов местного самоуправления. «Раисом Татарстана взят жесткий крен на поддержку жителей села», — заявил Мухаметшин и добавил: скоро в республике предстоят выборы на разных уровнях, в том числе — раиса республики.

— Через кого избирать? Треть населения, около миллиона, — из сельской местности. В деревне одна вывеска: сельсовет. Куда пойдет сельский житель, возрастной, численно уменьшающийся? — подчеркнул председатель Госсовета Татарстана.

В Татарстане с нуля построили или реконструировали более 400 общественных пространств на сумму свыше 33 млрд рублей, рассказал Мухаметшин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он поблагодарил регионы, которые поддержали двухуровневую систему местного самоуправления (МСУ). По его словам, республика сохранила сельские и поселковые советы. «Они не требуют, честно говоря, больших финансовых затрат, но зато это наш актив», — резюмировал он.



На модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 4,5 трлн рублей

С 2019 года в России благоустроили более 31 тыс. общественных территорий и 41,1 тыс. дворовых, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько. Главным показателем успешности он назвал вовлеченность населения в выбор объектов благоустройства. В прошлом году свои голоса отдали более 17 млн человек: «Жители понимают, что по итогам благоустройства получают те объекты, за которые проголосовали».

Часть проектов благоустройства выбрали на конкурсной основе. С 2018-го отбор прошли 1,3 тыс. объектов из 819 муниципальных образований. Победителями стали 907 из них. По итогам реализации конкурсных проектов с 2019 года было создано почти 23,3 тыс. рабочих мест, а также 5 тыс. объектов коммерческой недвижимости.

С 2019 года в России благоустроили более 31 тыс. общественных территорий и 41,1 тыс. дворовых, сообщил Ересько. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ересько заметил: города, среда в которых становится комфортной, перестают терять население. В связи с этим конкурсные правила изменят: если раньше участвовать в отборе могли только города с населением до 200 тыс. человек, то теперь подавать заявки смогут и другие населенные пункты, и города, насчитывающие до 300 тыс. жителей.

— В рамках нового национального проекта о комфортной городской среде нам нужно благоустроить 30 тыс. объектов. Мы с вами по сути уже сформировали этот перечень. <...> В рамках конкурсов нужно будет выбрать еще 1,6 тыс. победителей, благоустроить 1,6 тыс. объектов, — добавил спикер.



На модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года из различных источников направят 4,5 трлн рублей. На данный момент формируется перечень объектов, которые войдут в комплексный план.

Выбирая территории для благоустройства, необходимо рассматривать развитие регионов в целом, подчеркнул Ересько. «Хочу здесь отметить позитивный опыт Республики Татарстан. Мы считаем, что его нужно тиражировать», — добавил он.



Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В России непозволительно мало новых коммерческих площадей

Назвал Казань примером успешного взаимодействия уровней власти и бюджетов председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко. В своем выступлении он перечислил самые животрепещущие вопросы муниципалитетов. Один из них звучит так: как привлечь инвесторов для модернизации коммунальной инфраструктуры в малые города и поселения?

— Фарид Хайруллович сказал, что Татарстан занимается не только развитием городов: 30% населения живет в сельской местности. Я представляю Оренбургскую область, у нас там сосредоточено 40%. Наша задача — сделать так, чтобы люди, которые живут в селе, понимали, что у них одинаковые условия [с городом]. Там, куда не идет инвестор, должна быть федеральная программа, — призвал он.

Настало время пересмотреть и переосмыслить работу управляющих компаний, считает Шевченко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил: сегодня в России «строят непозволительно мало новых коммерческих площадей».

— Я не равняю все регионы, ситуация разная. Но если брать в целом по стране, коммерческих площадей сильно недостает. Четкое планирование позволит нам в перспективе поменять сам подход к застройке территорий. Бизнес будет следовать за планами власти, а не наоборот, как сейчас. Общее градостроительное решение должно на несколько шагов опережать принятие решений по каждому конкретному участку. В эту сторону будем двигать действующее законодательство, — пообещал спикер.

Проблемной отраслью он также назвал ЖКХ. По его словам, самое важное в его модернизации не замена труб и котельных, а изменение подходов к организации этой системы.

— Мы старую советскую систему распределения ресурсов, когда цены и учет были не важны, за все платило государство, пытаемся в буквальном смысле слова натянуть на сегодняшние реалии, когда за все платит человек. Эта сова на глобус, очевидно, не налезает, — заявил он.

По словам Пахомова (слева), самое важное в модернизации ЖКХ не замена труб и котельных, а изменение подходов к организации этой системы. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Выход он видит в формировании «цивилизованного, понятного, прозрачного рынка», переходе на тотальный учет. Ведь населению важен не размер тарифа ЖКХ, а итоговая цифра в «платежке», считает спикер.

«Настало время пересмотреть работу управляющих компаний»

— Систему ЖКХ необходимо менять, но не резко. Сломать-то можно все что угодно. Но есть механизмы, которые работают и сегодня, — сказал о ЖКХ Шевченко, отвечая на вопрос «Реального времени». — На мой взгляд, настало время пересмотреть и переосмыслить работу управляющих компаний: подход к их лицензированию, требованиям, ответственности, в конце концов.

ЖКХ сегодня отстает по развитию от других отраслей, посетовал он.

— С одной стороны, мы говорим: нам нужны очень, очень большие деньги. Но очень важно не просто вбрасывать их в то, что видно на первый взгляд: коммуникации, коммунальные сети. Важно поменять сам комплексный подход к развитию ЖКХ, — сказал Шевченко.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Спикеры неоднократно просили глав муниципалитетов делиться своим мнением, выдвигать предложения, касаются ли они модернизации ЖКХ, формирования мастер-плана территории, сохранения исторического наследия. «Слабое местное самоуправление — это глиняные ноги для региональной власти. Чем крупнее регион, тем сильнее оно должно быть», — резюмировал Пахомов.

Откликнулся на эту просьбу выступавший последним мэр Казани Ильсур Метшин.

— Анатолий Чубайс уехал, но дело его живет. В 90-х годах в Белом доме два этажа занимали эксперты Международного валютного фонда, считай, американские спецслужбы, которые написали нам законы, по которым мы живем до сих пор. То же ЖКХ: управляющая компания должна собирать платежи только со своего дома. Рядом стоит четырнадцатиэтажка, там котловой метод [учета затрат], денег хватает. А у меня 20% жилого фонда, которому не хватает. Нет, мы все собираем, живем хорошо, будем жить еще лучше... Законы а-ля Чубайс и его компания. Давайте уже поменяем эти законы, — призвал он.

Также он поделился, как развивалась Казань после ее 1000-летия. В частности, только за последние 10 лет в городе был построен 91 детский сад, 25 школ, 18 домов культуры, 5 больниц, 16 поликлиник, 23 спортивных объекта и молодежный центр.

— Когда в 2007 году мы писали стратегию развития Казани до 2030-го, я позволил себе в присутствии огромного количества журналистов, коллег, Минтимера Шариповича Шаймиева сказать, что Казань станет туристической Меккой и к нам приедет миллион туристов. Минтимер Шарипович потом сказал по-отечески: «Ильсур, ну что ты несешь, откуда миллион туристов, у нас в год 1000-летия приехали 465 тысяч». Я говорю: «Минтимер Шарипович, пожалуйста, поддержите, не сомневайтесь, мы это сделаем». В прошлом году, по данным «СберАналитики», мы приняли 4,5 миллиона туристов, — заявил Метшин.

1 / 28 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров