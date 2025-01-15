Зеленодольск получил звание «Город трудовой доблести»

Зеленодольск, наряду с Верхней Пышмой, Ишимбаем, Курганом, Ленинском-Кузнецким, Миассом и Салехардом, был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Этот статус был присвоен указом президента России Владимира Путина.

Звание «Город трудовой доблести» присуждается муниципалитетам, которые внесли значительный вклад в развитие экономики и социальную сферу страны, особенно в период трудных испытаний.

В годы Великой Отечественной войны в Зеленодольске построили 139 кораблей и произвели более 4 млн артиллерийских снарядов. Президент Российской академии наук Геннадий Красников подчеркнул, что Зеленодольск как «небольшой тыловой город на Волге» сыграл важную роль в обеспечении фронта, производя военные суда на заводе имени Горького.

Красников также добавил, что завод изготовил 117 бронекатеров, 13 противолодочных и 9 речных кораблей, а также другую военную технику. Бронекатера, вооруженные артиллерийскими установками и пулеметами, стали ключевым средством снабжения Красной Армии в Сталинградской битве.

Анастасия Фартыгина