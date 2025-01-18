Рустам Минниханов назвал присвоение Зеленодольску звания «Город трудовой доблести» знаковым событием

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал знаковым событием присвоение Зеленодольску звания «Город трудовой доблести». Об этом он сказал сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.

— Трудовой подвиг Зеленодольска высоко отмечен. Это знаковое событие, особенно в Год защитника Отечества, — передает слова татарстанского лидера его пресс-служба.

Администрации Зеленодольского района и правительству Татарстана предложено подумать об установке в городе памятной стелы в честь этого события.

— Вклад Зеленодольска в общую победу нашей страны неоценим, и мы всегда должны это помнить, — подчеркнул Минниханов.

По его словам, в республике живут 150 участников Великой Отечественной войны. Раис Татарстана поручил главам муниципальных образований и городских округов на ближайших заседаниях представительных органов принять решения о присвоении фронтовикам звания «Почетный гражданин».

Напомним, недавно Зеленодольск, наряду с Верхней Пышмой, Ишимбаем, Курганом, Ленинском-Кузнецким, Миассом и Салехардом, был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Оно присуждается муниципалитетам, которые внесли значительный вклад в развитие экономики и социальную сферу страны, особенно в период трудных испытаний.



Галия Гарифуллина