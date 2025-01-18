Рустам Минниханов назвал присвоение Зеленодольску звания «Город трудовой доблести» знаковым событием
Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал знаковым событием присвоение Зеленодольску звания «Город трудовой доблести». Об этом он сказал сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.
— Трудовой подвиг Зеленодольска высоко отмечен. Это знаковое событие, особенно в Год защитника Отечества, — передает слова татарстанского лидера его пресс-служба.
Администрации Зеленодольского района и правительству Татарстана предложено подумать об установке в городе памятной стелы в честь этого события.
— Вклад Зеленодольска в общую победу нашей страны неоценим, и мы всегда должны это помнить, — подчеркнул Минниханов.
По его словам, в республике живут 150 участников Великой Отечественной войны. Раис Татарстана поручил главам муниципальных образований и городских округов на ближайших заседаниях представительных органов принять решения о присвоении фронтовикам звания «Почетный гражданин».
Напомним, недавно Зеленодольск, наряду с Верхней Пышмой, Ишимбаем, Курганом, Ленинском-Кузнецким, Миассом и Салехардом, был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Оно присуждается муниципалитетам, которые внесли значительный вклад в развитие экономики и социальную сферу страны, особенно в период трудных испытаний.
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