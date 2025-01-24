В новом здании театра Камала улучшили связь

Установленное телеком-оборудование позволило обеспечить стабильной голосовой связью и мобильным интернетом залы, рестораны, фойе и другие помещения театра

Фото: Динар Фатыхов

В новом здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала развернули сеть из десяти внутренних базовых станций, которые позволяют обеспечить в театре устойчивое покрытие голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом сообщили в МТС.

Индивидуальный проект по indoor-покрытию здания был разработан с учетом дизайнерской конструкции и архитектурных особенностей объекта. Помимо бетонных конструкций и других стандартных материалов, при строительстве трехэтажного здания театра, в отделке и в интерьере использовано много металла, стеклянных и иных экранирующих элементов, которые могут затруднять проникновение сигнала сотовой связи с наружных базовых станций.

Установленное телеком-оборудование позволило обеспечить стабильной голосовой связью и мобильным интернетом залы, рестораны, фойе и другие помещения театра.

— Театр им. Г. Камала — один из старейших в республике, он выступает хранителем традиций и транслирует национальные ценности, пользуется высоким авторитетом среди коллег и любовью зрителей. Запущенная телеком-инфраструктура может также стать основой при организации видеонаблюдения, системы сканирования билетов и других цифровых решений для обеспечения комфорта и безопасности сотрудников, артистов театра и его гостей, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Напомним, 20 января в Казани открылось новое здание театра имени Галиасгара Камала, на церемонии присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и глава Минстроя Ирек Файзуллин. Также на мероприятие прибыл Владимир Машков, который назвал здание «кристаллом таланта». В конце марта здесь начнутся спектакли, а летом пройдет 31-я церемония награждения премии «Золотая маска». Подробнее — в материале «Реального времени».