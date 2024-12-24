«Эдда» Софьи Свириденко: потерянный голос великой переводчицы

На Международной ярмарке non/fiction№26 представили уникальный перевод древнеисландского эпоса, который ждал публикации 107 лет

Фото: Екатерина Петрова

Софья Свириденко (настоящая фамилия — Свиридова) — уникальная женщина трагической судьбы. И незаслуженно забытая. Она родилась в 1882 году, но точная дата ее рождения неизвестна. Дата смерти известна тоже приблизительная — примерно 1928 год. Она знала 15 языков, переводила либретто Вагнера и «Колыбельную», которую знает вся страна. А еще она сделала уникальный перевод древнеисландского эпоса, который мог бы стать каноническим, но был утерян. Спустя 107 лет после первой частичной публикации перевода книга «Эдда» вышла в полном объеме.

Потерянный голос великой переводчицы

В самом начале встречи литературовед Елена Дорофеева указала на трагичность судьбы Софьи Свириденко: «Она была человеком необыкновенного таланта, но незаслуженно забытым. Ее переводы, статьи, книги о музыке — все это оказалось в тени. А между тем она знала 15 языков и оставила наследие, достойное восхищения». Действительно, культура не всегда справедлива к своим создателям.

Софья Свириденко родилась в семье статского советника Александра Свиридова, но позднее выяснилось, что он удочерил ее, когда Софье было уже 15 лет. Ранее она носила фамилию Михайлова. Эта деталь, по словам Дорофеевой, может объяснять сложности с восстановлением точных дат жизни переводчицы. Свириденко училась в престижной петербургской гимназии, а затем на Бестужевских курсах, где ее первым наставником стал профессор Федор Александрович Браун — признанный специалист по германской и скандинавской филологии. Именно тогда у Софьи зародилась страсть к древнескандинавской культуре, которая определила всю дальнейшую жизнь Свириденко.

Литературовед и составитель книги «Эдда» Елена Дорофеева. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Работа Свириденко была многогранной. Она переводила либретто Вагнера, писала книги о немецких композиторах, сотрудничала с энциклопедией Брокгауза и Ефрона, работала с Александром Блоком в издательстве «Всемирная литература». В своем резюме Свириденко писала так:

Знаю языки вполне, как родные: немецкий, французский, итальянский, украинский, довольно хорошо: испанский, латинский, древнескандинавский (Свириденко называла древнеисландский древнескандинавским, — прим. ред.). Читать и переводить со словарем могу со шведского, норвежского, датского, польского, португальского, а также писать на машинке и делать переводы, корреспонденцию. По новой нелепой орфографии писать в случае необходимости тоже могу вполне.

После революции жизнь Софьи Свириденко кардинально изменилась. Она оказалась в изоляции, лишенная средств к существованию. В переписке с Александром Блоком она писала:

Для меня вовсе не важнейшее значение имеет поддержание физического существования. Я живу не изо дня в день главной заботой, как прокормиться. У меня своя поставленная цель в жизни, путь бытия, намеченный вполне ясно и дающий мне большое счастье и такой безусловный покой, что для меня имеет очень второстепенное значение, приходится ли мне идти этим путем сытым или голодным, босиком или обутым.

Но реальность оказалась беспощадной. Софья попала в психиатрическую клинику, а после выхода оттуда жила редкими случайными заработками, а часто и подаянием. Ее видели на улицах в полунищенском состоянии и больной. Последняя записка датирована 1928 годом. После этого следы Свириденко теряются.

Софья Свириденко в образе валькирии. Предоставлено Еленой Дорофеевой

Фотографий Свириденко почти не сохранилось. Но составители книги все-таки смогли найти несколько. На одной из них — молодая женщина в образе валькирии. Этот снимок она подарила своему другу, известному петербургскому оперному певцу Ивану Васильевичу Ершову, которому посвятила и один из своих сонетов. Елена Дорофеева рассказала: «Нам удалось найти эти фотографии, благодаря внучке Ершова, Ксении Кривошеиной, которая живет в Париже. Она была очень рада, что имя Свириденко возвращается к современному читателю».

Долгий путь к первому изданию

За рукопись перевода «Эдды» в 1911 году Свириденко получила большую премию Императорскую Академии наук. Софья стремилась выпустить обе части книги вместе — «Песни о богах» и «Песни о героях». Но жизнь внесла свои коррективы. Директор «Издательства имени Сабашниковых» Сергей Артюхов, правнук известного издателя Михаила Сабашникова, рассказал: «В 1914 году началась война. Почти была готова к изданию «Эдда». Возникли определенные сложности, но к 1917 году первая книга вышла». Однако на этом история не завершилась. Вторая часть, оставшаяся в рукописи, ждала своего часа. «Эдда» была задумана как единый труд, но революция перечеркнула эти планы.

«В дом, где жили Сабашниковы, обстреляли во время октябрьских боев в Москве. Тем не менее, несмотря на чрезвычайную ситуацию, рукописи удалось спасти», — рассказал Сергей Артюхов. В 1941 году, когда разразилась Великая Отечественная война, в дом Сабашниковых попала бомба. На этот раз рукопись была извлечена из-под обломков, хотя сам Михаил Васильевич Сабашников, который в то время возглавлял издательство, был тяжело ранен. «И решено было передать эту рукопись в отдел рукописей Российской государственной библиотеки, тогда бывшей Ленинки», — добавил Артюхов. Так «Эдда» оказалась в архиве, но судьба рукописи долгие годы оставалась неизвестной.

Рукопись «Эдды», которая хранилась в Российской государственной библиотеке. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Только в 1980-е годы впервые прозвучало, что рукопись Софьи Свириденко хранится в Российской государственной библиотеке. Елена Дорофеева вспомнила: «В 1983 году вышли «Воспоминания» Михаила Сабашникова. Собственно, там было написано о том, где она хранится. И вот первые исследователи скандинавской литературы уже могли познакомиться с этой рукописью». Однако требовалась огромная работа с рукописью, чтобы подготовить ее к печати. Дорофеева отметила уникальность документа: «Это 456 страниц машинописного текста с постраничными рукописными комментариями переводчицы, часть из которых было не так легко «расшифровать».

Литературный подвиг и новаторство

Елена Дорофеева подчеркнула, что перед нами не просто перевод текста, а целый корпус научной работы. В книге собраны все материалы, подготовленные Софьей Свириденко, — от введения и предисловия к русскому изданию до подробных комментариев и огромного указателя имен богов и героев. Внимание к персонажам со стороны переводчицы было так велико, что книга содержит своего рода мини-энциклопедию с именами божеств, людей, исполинов, карлов, духов и прочих существ и различных предметов. Свириденко не только посвятила несколько страниц любимым персонажам, например, Одину и Локи, но и кратко представила других героев, давая читателю общее представление о мире «Эдды».

В книге также представлены работы Ольги Александровны Смирницкой, одной из первых, кто детально исследовал труд переводчицы, и примечания научного редактора Дениса Андреевича Голованенко. Книга завершается его статьей, посвященной оценке работы с точки зрения современной науки.

Издатель Сергей Артюхов, литературовед Елена Дорофеева и скандинавист Максим Стражников. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Здесь нужно отметить, что оригинальный текст «Эдды» написан в форме аллитерационного стиха. А его перевод на русский язык — это практически невозможно, но, как отметил скандинавист и исследователь Максим Стражников, именно Софья Свириденко стала первым человеком, который серьезно подошел к передаче этой сложной формы. В отличие от других переводов, где аллитерация либо не сохранялась, либо была искажена, Свириденко проделала большую работу, чтобы передать ритм оригинала. В ее переводе длина строк больше, но при этом она стремилась сохранить характерные особенности древнескандинавского стиха.

Каждое слово в переводе Свириденко просвечивает через тщательно выстроенную форму, которая не нарушает смысл. Этот новаторский подход оценили еще современники Свириденко. Например, профессор Браун в 1916 году признал сам перевод как «крупное литературное событие». Свириденко, по мнению ученого, достигла «глубокого художественного понимания» текста. Именно эту работу Браун рекомендовал для публикации в Академии наук.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Как отметил Максим Стражников, Софья Свириденко уделяла огромное внимание технической стороне вопроса. Система обозначений, которую она разработала, позволяла четко различать пропуски и утраты в тексте, а также восстановленные фрагменты. Каждое из этих решений было необходимо, чтобы текст правильно воспринимался читателем. Кстати, она также восполнила утраченные фрагменты оригинального текста и сделала отдельные пометки, чтобы читатель знал, где перевод, а где творческое дополнение самой Свириденко.

В результате, спустя 107 лет, перевод Софьи Свириденко впервые выходит в полном объеме. Причем в том же возрожденном в 1991 году издательстве им. Сабашниковых, что и первая часть в 1917-м. Сейчас это книга в твердом переплете объемом 640 страниц, на хорошей бумаге. Но тираж ее совсем небольшой — тысяча экземпляров. Фактически коллекционная книга для любителей скандинавской культуры. Но, возможно, именно это издание станет началом изучения огромного наследия Софьи Свириденко — яркой и трагической фигуры в истории русской культуры начала XX века.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».