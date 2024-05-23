«Таких сериалов еще не снимали»: ТНВ экранизирует военную прозу

В Татарстане работают над кинокартиной о жителях татарской деревни времен Великой Отечественной войны

Фото: Максим Платонов

В Тюлячинском районе, в селе Новые Зюри, телеканал ТНВ совместно с кинокомпанией «Ватан 21-й век» снимает сериал на татарском языке «Кеше китә, җыры кала» («Человек уходит — песня остается»). Это экранизация одноименного произведения народного писателя Татарстана Мухаммета Магдеева, за которое он был удостоен Государственной премии им. Тукая. Книга рассказывает о жителях татарской деревни времен Великой Отечественной войны, которые героически проявили себя и на полях сражений, и в работе тыла. Съемки планируют завершить в ноябре, а в следующем году картина выйдет на экраны.

«Всегда нужно оставаться мужчиной и человеком»

Для съемок сериала потребовалось большое число самых разных актеров и массовки, рассказал «Реальному времени» кастинг-директор проекта Ирек Хафизов. Режиссером выступил Александр Далматов, снимавший, в частности, ленту «В мае cорок четвертого» («Кырык дүртнең май аенда»). Но над многосерийным фильмом для ТНВ работает не только он — практически вся съемочная и творческая команда, известная по татарским сериалам, обновилась. Сценарий написали сам Далматов и известный журналист Ильдар Киямов.

Основные темы картины — жизнь татарской деревни и ее обитателей в условиях военных лет. Главные герои влюбляются, создают семью, переживают личную трагедию и общее горе, проявляют самоотверженность и преданность Родине в тяжелое для страны время.

Человек рождается для счастья, он должен любить и быть любимым — это и есть главная идея исторического сериала, говорит Александр Далматов.

— Мухаммет Магдеев показывает привычную деревенскую жизнь, обычаи народа, самоотверженный труд в тылу и героизм на передовой, радости и горести лихолетья, измену и преданность. Наряду с этим, через реплику одного из персонажей, он высказывает основную мысль произведения: «В такое сложное для Отчизны время нельзя позволять себе быть слабым, всегда нужно оставаться мужчиной и человеком! Только тогда можно рассчитывать на то, что твой род, твоя земля, твой дом будут в целости и сохранности». Мы хотим донести этот глубокий смысл до зрителя!

Сюжет многосерийного фильма повествует нам историю трех сыновей, продолжателей рода, Шаяхмета, Хакимуллы и Нурвали. Еще до женитьбы и во время дальнейшей семейной жизни они попадают в разные перипетии — неожиданные, смешные и порой грустные. Несмотря на то, что война разрушила привычный уклад их деревенского быта, жизнь идет своим ходом, их род продолжается.

События сериала начинаются в середине 1930-х годов и заканчиваются в шестидесятые годы свадьбой молодого тракториста Наримана — внука Шаяхмета. Он женится на Зульфие — девушке из соседней деревни. Но молодым до желанной свадьбы так же, как и их предкам, приходится преодолевать непростые психологические препятствия и жизненные испытания.

События сериала начинаются в середине 1930-х годов и заканчиваются в шестидесятые годы (на фото режиссер и сценарист сериалов на ТНВ Алмаз Акберов). Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Это своего рода эксперимент»

На ТНВ до сих пор выходили многосерийные фильмы, которые в основном рассказывали современные истории. Это сериалы «Бер-бер хәл», «Алмаш» и «Юллар чатында», созданные кинокомпанией «Ватан 21-й век», учредителем которой является АО «ТРК «Новый Век».



Новый исторический сериал повествует о событиях 1930-х, 1940-х, 1950-х годов, поэтому и снимать его будет труднее, признался режиссер и сценарист сериалов на ТНВ Алмаз Акберов. На этот раз он будет выступать в роли координатора проекта.

— Эпизодный сценарий написан, сейчас идет более детальная его проработка. Диалоговая часть обычно пишется под актеров, уже после кастинга. Премьера планируется в конце года. Если многие вещи в современных сериалах, в современных локациях зритель воспринимает как что-то обычное, то в случае исторического фильма нужно будет сделать реконструкцию и показать, как было на самом деле, чтобы люди, которые не знакомы с этой эпохой, погрузились в нее сполна. Все в то время было другим, вплоть до приема пищи, нужно будет показать эту атмосферу правдоподобно. Сериал будет снимать новая творческая группа, поэтому эта работа в каком-то роде эксперимент.

Алмаз Акберов заодно поделился идеями будущих сериалов: «В планах очень много разных синопсисов, как игровых, так и комедийных, в запасе всегда есть два-три сценария. Сейчас все внимание акцентировано на том, чтобы запустить этот новый сериал, а дальше уже будет понятно, останутся ли силы параллельно для работы над следующим фильмом».

«Цель, которая перед нами стоит, — это создание кумиров через фильмы и сериалы», — отметил Акберов.

Мухаммет Магдеев показывает привычную деревенскую жизнь, обычаи народа, самоотверженный труд в тылу и героизм на передовой. скриншот с сайта НБ РТ

— Сейчас у молодежи возникает путаница, в кого верить, каким ценностям следовать. Мы хотим показать, что нужно всегда ставить правильный вектор. Важны не сиюминутные удовольствия сейчас, а то, к чему они могут привести впоследствии, — продолжил Акберов. — Если говорить о задумках, то их много — например, у нас разработана концепция одного сериала, который затрагивает тему, раскрытую в фильме «Мажор». В нашей версии сына богатого папы отправляют на работу в Кремль, где он знакомится с историей и в то же время с жизнью обычных людей, есть и любовная линия, когда герой влюбляется в простую девушку, которая красива своим внутренним миром. Наша задача — показать современной молодежи моральные ценности, а не деньги или лайки в соцсетях.

Мухаммет Магдеев опубликовал повесть «Человек уходит — песня остается» в 1978 году. За нее, а также за произведения «Там, где гнездятся журавли» и «Прощание» он получил Государственную премию имени Габдуллы Тукая.