Казанские врачи начали использовать отечественные импланты в операции по замене пораженной раком кости — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В казанском Онкодиспансере врачи начали применять отечественные импланты в операции по замене пораженной раком кости. С помощью их пациенты начинают ходить и двигать конечностями через 5 дней после операции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Раньше титановые импланты привозили в Казань из США. Но из-за санкций поставки прекратились. На помощь пришли самарские IT-специалисты. Перед тем как изготовить имплант они тщательно изучают снимки кости, а после переносят все параметры на 3D-принтер.

— Раньше ряду пациентов мы вынуждены были делать ампутацию, потом мы начали пациентов направлять в федеральные клиники. Это Москва, Санкт-Петербург. Сегодня мы все локализации костных опухолей можем заместить в наших стенах, благодаря современным расходным материалам, часть которых полностью изготавливается в нашей стране, — объяснил заведующий отделением опухоли костей, мягких тканей и кожи РКОД им. профессора М.З. Сигала Ильдар Сафин.

Все импланты являются индивидуальными. Сейчас специалисты Самарского технопарка ждут обратной связи от врачей, чтобы довести разработку до совершенства.

— Инструментарий, который производится у нас, он все-таки штучного характера. То есть он индивидуальный, конкретно под каждого пациента. Те, что закупались за рубежом, они все-таки имеют массовый характер. Наверное, для большого количества пациентов они более удобны, чем, если готовить под каждого пациента. Но то, что хотя бы первый шаг стали делать — это большой плюс, — рассказал врач-онколог РКОД им. профессора М.З. Сигала Денис Рукавишников.

Врачи провели уже пять подобных операций с российскими аналогами. В год планируют делать до 17.

В ноябре в РКОД 64-летней пациентке удалили почку при помощи очков дополненной реальности. По своей технологичности операция является уникальной.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов