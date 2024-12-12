Марат Хуснуллин: «Казань является крупнейшим торговым и транспортным хабом страны»

В городе завершилась двухлетняя реконструкция Горьковского шоссе

Фото: Реальное время

«В истории Татарстана таких объемов и таких решений никогда не было», — такими словами раис республики Рустам Минниханов прокомментировал открытие обновленного Горьковского шоссе стоимостью 27 млрд рублей. Его реконструкция началась еще в 2022 году, а сегодня по дороге официально запустили движение. Вместе с Горьковским шоссе в Татарстане торжественно открыли еще два объекта — дорогу «Большой Зеленодольск» и участок М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. О том, как эти события повлияют на инфраструктуру республики, — в репортаже «Реального времени».



«Еще один важнейший шаг»

Спустя более двух лет после начала реконструкции в Казани торжественно открыли обновленное Горьковское шоссе. Вместе с ним движение запустили по дороге «Большой Зеленодольск» и участку М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

— Так уж исторически сложилось, что Казань и Татарстан всегда являлись и продолжают являться крупнейшим торговым и транспортным хабом нашей страны. Так сложилось еще с давних пор. И вот сегодня мы вносим очередной вклад в развитие нашей страны, развитие этого мощнейшего транспортного узла, — заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. взято с сайта government.ru

Он добавил, что Казань продолжает развивать транспортную инфраструктуру, что привело город и Татарстан в целом к рекордным показателям:

— Это еще один важнейший шаг в развитии казанской агломерации. Отмечу, что в Казани уже превышен показатель, поставленный президентом нашей страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», здесь 85% дорожной сети находятся в нормативном состоянии (средний показатель по России — 54%, — прим. ред.). По республике региональные дороги в нормативном состоянии также превысили целевой показатель в 50%, на сегодня их доля составляет 52%.

Реконструкция Горьковского шоссе стала новым решением для города, считает раис Татарстана Рустам Минниханов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реконструкция Горьковского шоссе стала новым решением для города, считает раис Татарстана Рустам Минниханов. Такие проекты в республике еще не реализовывались:

— В истории Татарстана таких объемов и таких решений никогда не было. И, конечно же, благодаря федеральной программе и поддержке руководства страны мы реализуем стратегические проекты. Вот Горьковское шоссе — это очень серьезный, это очень нужный объект.

Пропускная способность увеличилась двукратно

Говоря о важных результатах реконструкции Горьковского шоссе, стоит отметить двукратное увеличение пропускной способности и повышение безопасности дороги. Для этого на объекте сделали дополнительные полосы и устранили все наземные пешеходные переходы.

— С целью решения проблем заторных ситуаций на въезде и выезде из Казани со стороны М-7 был реализован такой масштабный, грандиозный проект. Мы приступили к реконструкции в 2022 году и справились чуть больше чем за два года, — отметил зампредседателя комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Эдуард Вафин.

При этом ранее власти города сообщали, что реконструкция завершится в ноябре. Информация о сложностях, которые отсрочили открытие, не озвучивалась.

Зампредседателя комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Эдуард Вафин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе реконструкции шоссе на участке от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» расширили до шести полос. Дорогу расширили и на улице Нурихана Фаттаха — здесь теперь четыре полосы.

На протяжении 11,3 км — такова длина всего Горьковского шоссе — полностью ликвидировали светофоры и наземные пешеходные переходы. По задумке, это снизит количество заторов. Вместо этого на дороге:

построили пять и реконструировали один надземный переход с лифтами;

построили три и реконструировали один подземный переход;

построили два разворотных узла на двух уровнях, три на одном уровне, один на трех уровнях, что стало первой подобной конструкцией в Татарстане;

построили тоннель и эстакаду.

Позаботились и о благоустройстве — по всей длине построили тротуары шириной 3—4,5 м и велосипедную дорожку. Протяженность съездов и местных проездов составила 6,5 км.

— Одним из наиболее сложных участков в рамках реконструкции объекта стало возведение тоннеля для велосипедистов и пешеходов под железнодорожным мостом. Расширение дороги до шести метров проводилось на местности с непростым рельефом, к проезжей части вплотную примыкали опоры с уклоном, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

В ходе реконструкции шоссе на участке от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» расширили до шести полос. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На работы по обновлению выделили 27,1 млрд рублей.

— Реконструкцию Горьковского шоссе трудно переоценить — это глобальное событие для транспортной системы всего города. Магистраль была построена в середине 1970-х годов как единственный въезд в Казань с западного направления. И если первая реконструкция объекта к тысячелетию города с расширением дороги до четырех полос заняла 7 лет, то сейчас мы проделали колоссальную работу за два года, — прокомментировал результаты мэр Казани Ильсур Метшин.

«Знаковый день для Татарстана»

Вместе с Горьковским шоссе сегодня открыли и участок автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (км 761+500 — км 771+246).

— Реконструкция М-7 «Волга» обеспечит надежную транспортную связь, будет способствовать стабильному росту промышленного производства и сельского хозяйства в республике, сокращению дорожно-транспортных происшествий на участке за счет разделения встречных потоков, — сказал министр транспорта России Роман Старовойт.

Необходимость реконструкции заключалась в возросшей интенсивности движения автотранспорта — участок находится в 3,5 км от города Иннополиса. Для предотвращения заторов количество полос здесь увеличили с двух до четырех.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На участке также положили три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см. Это обеспечит нормативную прочность дорожной одежды в условиях конкретной нагрузки — более 35 тыс. автомобилей в сутки.

— На примыкании к трассе М-7 «Волга» автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск и подъезда к городу Иннополису построена транспортная развязка на разных уровнях по типу «клеверный лист». Транспортная развязка полностью обеспечит пересечение транспортных потоков во всех направлениях, а также въезд и выезд в направлении Иннополиса. Также расширили проезжую часть мостов через реки Прорву и Сулицу, — сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Уделили внимание и пешеходам — на участке появились один надземный и два наземных регулируемых перехода. Также здесь построили шесть остановок.

Что касается новой дороги в «Большом Зеленодольске», трасса улучшит транспортное сообщение между Казанью и Зеленодольским районом. По словам Минниханова, сближение городов было «давней мечтой» республики.

— Сегодня знаковый день для Татарстана, для транспортного блока России, — сказал Старовойт, — реконструкция Горьковского шоссе в совокупности со строительством нового участка на пересечении федеральных дорог М-7 «Волга» и А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск позволит разгрузить улично-дорожную сеть Казанской агломерации и создаст качественную вылетную магистраль.

1 / 22 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов