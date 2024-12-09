Радик Ахмадуллин: «Из нашей школы выросла арбитр ФИФА Надежда Горинова»

Вице-президент Федерации футбола Татарстана — о схеме подготовки арбитров в республике

Радик Ахмадуллин (справа) на награждении. Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

В четверг, 12 декабря, состоится конференция Федерации футбола Татарстана, где подведут итоги уходящего года. Перед ее проведением «Реальное время» пообщалось с вице-президентом федерации, известным в прошлом судьей, ныне делегатом матчей Премьер-лиги Радиком Ахмадуллиным на тему организации работы судейского корпуса республики.

«Судейство — не самый плохой вариант продолжить футбольную карьеру»

— Радик Мухаметбакиевич, вопрос самого широкого плана: как сейчас обстоят дела с татарстанским судейством?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, позволю себе небольшое отступление. Не секрет, что судейство — не самый плохой вариант продолжить футбольную карьеру тем, кто занимался футболом и по-настоящему любит его, но в силу различных причин не заиграл на высоком уровне. Таких выпускников футбольных школ и академий куда больше, чем тех, кто после выпуска начинает карьеру профессионального игрока. И задача региональных федераций футбола, включая нашу, — привлекать таких людей к судейству.

Через занятия футболом к судейству пришли наши наиболее успешные на сегодня арбитры: Ранэль Зияков из Набережных Челнов, казанцы Михаил Небогатиков, Наиль Сейфетдинов, Игорь Захаров и Герман Коваленко. Да и сам я, занимаясь футболом с детства, как игрок дошел до ближайшего резерва «Рубина», который выступал еще во Второй лиге. В силу разных причин профессиональным футболистом я не стал, но увлечение футболом переросло в профессию судьи. Закончив судить, стал инспектором, а сейчас привлекаюсь к матчам Российской премьер-лиги в качестве делегата матчей, совмещая это с работой в Федерации футбола Татарстана.

— Есть ли флагман среди выпускников татарстанской судейской школы?

— Наш арбитр ФИФА Надежда Горинова, еще играя в женской команде «Мирас», решила попробовать себя в качестве судьи. И своим отношением к делу достигла нынешних высот: даже на самых, казалось бы, простых матчах детского уровня работала, выполняя все требования и рекомендации, которые предъявляются к арбитрам профессионального уровня. И не только перед суровыми взглядами инспекторов, но и тогда, когда мы приходили на игры инкогнито, никого не предупреждая.

В идеале хорошо бы прийти к тому, чтобы юноши и девушки, не попав в профессиональный футбол, приходили в судейство и чтобы это приобрело массовый характер. К сожалению, сейчас из футбола к нам приходят единицы — во многом из-за негатива, который сегодня создан вокруг судейства. Но Школа футбольного арбитра при Федерации футбола РТ ежегодно набирает слушателей, регулярно пополняя судейский корпус республики. Все ведущие арбитры, которых я перечислил ранее, являются выпускниками ШФА. Почему именно они достигли нынешних высот? Очень хотели, стремились к этому, шли к своей цели.



Команда футбольных арбитров. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Среди судей, работающих на уровне Премьер-лиги, случайных людей нет»

— Люди, которые задумались о судейской карьере, должны быть готовы справляться с давлением. На первых порах — с давлением родителей на детских матчах, затем — более старших футболистов на любительском уровне, давлением трибун на играх профессиональных команд. Насколько это удается?

— Приходя в судейство, необходимо осознавать, что столкнешься с таким давлением, и те, кто играл в футбол, прекрасно это понимают, потому что наверняка сами не раз спорили с судьями. В таких ситуациях на первый план выходит характер человека, а также отличное знание правил игры, умение правильно оценить игровую ситуацию при единоборствах. Школа футбольного арбитра поможет теоретическими знаниями и даст возможность закрепить их на практике. А вот справится ли молодой судья с давлением во время матча или у него после первых сложностей произойдет отторжение от судейства — это уже индивидуально. Если судья во время игры принимает правильные и последовательные решения, это упрощает адаптацию, помогает ему утвердиться на поле. Если футболисты видят, что судья знает правила игры и понимает ее нюансы, они будут воспринимать его решения. Но при этом не упустят возможности поддавить судью, если тот даст хоть малейший повод. И тут для молодого арбитра важно не «поплыть», проявить психологическую устойчивость. Вы правы, давление идет не только от игроков, но и от тренеров и даже от родителей на детских соревнованиях. Кто-то не выдерживает и бросает судить.

Следующий шаг для судей — от соревнований на уровне города к уровню республики и всероссийских соревнований. Сегодня это матчи ЮФЛ-Приволжье и федеральной Юношеской футбольной лиги. А это — фактор работы на незнакомых стадионах перед публикой, которая тебя не знает. И настоящее сито отбора. Сейчас у меня есть уверенность в том, что среди судей, работающих на уровне Премьер-лиги, случайных людей нет. Они прошли на своем пути огонь, воду и медные трубы. Но в то же время каждый матч для них — экзамен, потому что от того, как ты отработаешь сегодня, зависит, получишь ли назначение завтра.

— Но ошибки судей случаются, даже на самом высоком уровне. Можно ли их исключить или хотя бы свести к минимуму?

— Человеку свойственно ошибаться. Право на ошибку есть, но нужно найти ее природу, что мы и делаем вместе с судьями. Главное, чтобы ошибка не повторялась.

Работу судей оценивают инспекторы матчей, и их деятельность не нужно воспринимать как исключительно карающую. Они проводят разбор игры, помогая судьям улучшить качество своей работы.



Ахмадуллин (крайний справа) на награждении республиканских федераций. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Судья, как никто другой, заинтересован в нормальном, спокойном течении матча»



— Раньше протоколы матчей заполнялись перед игрой в судейской, где арбитр мог предупредить представителей команд, на что он будет обращать внимание. Сейчас же общение участников матча с судьями перед игрой минимизировано, возможность для профилактических мероприятий со стороны арбитра — тоже.

— Практика заполнения электронных протоколов — это веление времени, что предполагает минимум взаимодействия судей с командами до игры, хотя ранее, я согласен, в судейской могла проводится некая профилактика. Но, находясь в футболе, мы так или иначе постоянно взаимодействуем. Наверное, общаться необходимо, поговорить, объясниться в том плане, что тот же судья, как никто другой, заинтересован в нормальном, спокойном течении матча, а не скандальном его характере.

— Как сегодня выстроена работа в Школе футбольного арбитра?

— Совместно с Академией РФС мы проводим начальный этап обучения судей. Он длится два года и включает теоретические и практические занятия, а также судейство матчей городских и республиканских соревнований. Плюс есть такой козырь, как Юношеская футбольная лига. В федеральной ЮФЛ Татарстан представлен юношами «Рубина», в ЮФЛ-Приволжье выступают «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Трудовые резервы». Для наших арбитров это отличная возможность развиваться, работать на глазах специалистов Академии РФС. Из региональной ЮФЛ лучшие арбитры получают назначения на матчи федеральной ЮФЛ, затем — Молодежной футбольной лиги. Если судья хорошо зарекомендовал себя в матчах МФЛ, он попадает в список судей, рекомендованных для обслуживания матчей профессиональных команд.

