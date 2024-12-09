Радик Ахмадуллин: «Из нашей школы выросла арбитр ФИФА Надежда Горинова»
Вице-президент Федерации футбола Татарстана — о схеме подготовки арбитров в республике
В четверг, 12 декабря, состоится конференция Федерации футбола Татарстана, где подведут итоги уходящего года. Перед ее проведением «Реальное время» пообщалось с вице-президентом федерации, известным в прошлом судьей, ныне делегатом матчей Премьер-лиги Радиком Ахмадуллиным на тему организации работы судейского корпуса республики.
«Судейство — не самый плохой вариант продолжить футбольную карьеру»
— Радик Мухаметбакиевич, вопрос самого широкого плана: как сейчас обстоят дела с татарстанским судейством?
— Прежде чем ответить на ваш вопрос, позволю себе небольшое отступление. Не секрет, что судейство — не самый плохой вариант продолжить футбольную карьеру тем, кто занимался футболом и по-настоящему любит его, но в силу различных причин не заиграл на высоком уровне. Таких выпускников футбольных школ и академий куда больше, чем тех, кто после выпуска начинает карьеру профессионального игрока. И задача региональных федераций футбола, включая нашу, — привлекать таких людей к судейству.
Через занятия футболом к судейству пришли наши наиболее успешные на сегодня арбитры: Ранэль Зияков из Набережных Челнов, казанцы Михаил Небогатиков, Наиль Сейфетдинов, Игорь Захаров и Герман Коваленко. Да и сам я, занимаясь футболом с детства, как игрок дошел до ближайшего резерва «Рубина», который выступал еще во Второй лиге. В силу разных причин профессиональным футболистом я не стал, но увлечение футболом переросло в профессию судьи. Закончив судить, стал инспектором, а сейчас привлекаюсь к матчам Российской премьер-лиги в качестве делегата матчей, совмещая это с работой в Федерации футбола Татарстана.
— Есть ли флагман среди выпускников татарстанской судейской школы?
— Наш арбитр ФИФА Надежда Горинова, еще играя в женской команде «Мирас», решила попробовать себя в качестве судьи. И своим отношением к делу достигла нынешних высот: даже на самых, казалось бы, простых матчах детского уровня работала, выполняя все требования и рекомендации, которые предъявляются к арбитрам профессионального уровня. И не только перед суровыми взглядами инспекторов, но и тогда, когда мы приходили на игры инкогнито, никого не предупреждая.
В идеале хорошо бы прийти к тому, чтобы юноши и девушки, не попав в профессиональный футбол, приходили в судейство и чтобы это приобрело массовый характер. К сожалению, сейчас из футбола к нам приходят единицы — во многом из-за негатива, который сегодня создан вокруг судейства. Но Школа футбольного арбитра при Федерации футбола РТ ежегодно набирает слушателей, регулярно пополняя судейский корпус республики. Все ведущие арбитры, которых я перечислил ранее, являются выпускниками ШФА. Почему именно они достигли нынешних высот? Очень хотели, стремились к этому, шли к своей цели.
«Среди судей, работающих на уровне Премьер-лиги, случайных людей нет»
— Люди, которые задумались о судейской карьере, должны быть готовы справляться с давлением. На первых порах — с давлением родителей на детских матчах, затем — более старших футболистов на любительском уровне, давлением трибун на играх профессиональных команд. Насколько это удается?
— Приходя в судейство, необходимо осознавать, что столкнешься с таким давлением, и те, кто играл в футбол, прекрасно это понимают, потому что наверняка сами не раз спорили с судьями. В таких ситуациях на первый план выходит характер человека, а также отличное знание правил игры, умение правильно оценить игровую ситуацию при единоборствах. Школа футбольного арбитра поможет теоретическими знаниями и даст возможность закрепить их на практике. А вот справится ли молодой судья с давлением во время матча или у него после первых сложностей произойдет отторжение от судейства — это уже индивидуально. Если судья во время игры принимает правильные и последовательные решения, это упрощает адаптацию, помогает ему утвердиться на поле. Если футболисты видят, что судья знает правила игры и понимает ее нюансы, они будут воспринимать его решения. Но при этом не упустят возможности поддавить судью, если тот даст хоть малейший повод. И тут для молодого арбитра важно не «поплыть», проявить психологическую устойчивость. Вы правы, давление идет не только от игроков, но и от тренеров и даже от родителей на детских соревнованиях. Кто-то не выдерживает и бросает судить.
Следующий шаг для судей — от соревнований на уровне города к уровню республики и всероссийских соревнований. Сегодня это матчи ЮФЛ-Приволжье и федеральной Юношеской футбольной лиги. А это — фактор работы на незнакомых стадионах перед публикой, которая тебя не знает. И настоящее сито отбора. Сейчас у меня есть уверенность в том, что среди судей, работающих на уровне Премьер-лиги, случайных людей нет. Они прошли на своем пути огонь, воду и медные трубы. Но в то же время каждый матч для них — экзамен, потому что от того, как ты отработаешь сегодня, зависит, получишь ли назначение завтра.
— Но ошибки судей случаются, даже на самом высоком уровне. Можно ли их исключить или хотя бы свести к минимуму?
— Человеку свойственно ошибаться. Право на ошибку есть, но нужно найти ее природу, что мы и делаем вместе с судьями. Главное, чтобы ошибка не повторялась.
Работу судей оценивают инспекторы матчей, и их деятельность не нужно воспринимать как исключительно карающую. Они проводят разбор игры, помогая судьям улучшить качество своей работы.
«Судья, как никто другой, заинтересован в нормальном, спокойном течении матча»
— Раньше протоколы матчей заполнялись перед игрой в судейской, где арбитр мог предупредить представителей команд, на что он будет обращать внимание. Сейчас же общение участников матча с судьями перед игрой минимизировано, возможность для профилактических мероприятий со стороны арбитра — тоже.
— Практика заполнения электронных протоколов — это веление времени, что предполагает минимум взаимодействия судей с командами до игры, хотя ранее, я согласен, в судейской могла проводится некая профилактика. Но, находясь в футболе, мы так или иначе постоянно взаимодействуем. Наверное, общаться необходимо, поговорить, объясниться в том плане, что тот же судья, как никто другой, заинтересован в нормальном, спокойном течении матча, а не скандальном его характере.
— Как сегодня выстроена работа в Школе футбольного арбитра?
— Совместно с Академией РФС мы проводим начальный этап обучения судей. Он длится два года и включает теоретические и практические занятия, а также судейство матчей городских и республиканских соревнований. Плюс есть такой козырь, как Юношеская футбольная лига. В федеральной ЮФЛ Татарстан представлен юношами «Рубина», в ЮФЛ-Приволжье выступают «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Трудовые резервы». Для наших арбитров это отличная возможность развиваться, работать на глазах специалистов Академии РФС. Из региональной ЮФЛ лучшие арбитры получают назначения на матчи федеральной ЮФЛ, затем — Молодежной футбольной лиги. Если судья хорошо зарекомендовал себя в матчах МФЛ, он попадает в список судей, рекомендованных для обслуживания матчей профессиональных команд.
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