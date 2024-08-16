Афиша на выходные 17—18 августа: «Ночной велофест», фестиваль исторической техники, матч «Ак Барса»

Куда сходить в Казани (и не только) 17—18 августа

Фото: Реальное время

10—11 августа в Казани пройдет матч «Ак Барса» и «Нефтяника», юбилейный «Ночной велофест» и презентация татарской манги. На территории горнолыжного курорта «Свияжcкие холмы» состоится XVII Международный фестиваль исторической техники, в Елабужском городище зрителей ждет III Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр», а в селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана — «Яблочный спас». Главные события выходных — в материале «Реального времени».

Мероприятия на свежем воздухе

XVII Международный фестиваль исторической техники

17 августа, с 10:00 до 18:00, территория горнолыжного курорта «Свияжcкие холмы», 6+

В рамках фестиваля будут представлены более 300 старинных автомобилей и мотоциклов со всей России. Зрителей ожидают ретро-ралли, ретро-базар, «автосабантуй», конкурсы водительского мастерства.

Благотворительная акция «Лапа дружбы»

17 августа, с 12:00 до 16:00, площадка для выгула собак в парке «Крылья Советов», 6+

Мероприятие проводится в четвертый раз за это лето. На нем можно будет познакомиться с кошками и собаками из городских приютов, частных передержек и забрать понравившегося питомца домой. Перед передачей собаки потенциальный хозяин пройдет обязательное собеседование кинолога.



Кинопоказ под открытым небом

17 августа, 20:30, парк у ДК им. Саид-Галиева, 18+

В этот вечер зрителям покажут советский фильм «Любовь и голуби» (1984 год).

Финал проекта Stand Up в парках

18 августа, начало в 18:00, Горкинско-Ометьевский лес, 16+

За звание лучшего юмориста парков поборются 10 самых сильных участников. Компанию им составят резиденты Stand Up Club Kazan: Матвей Ромашкин, Ильнур Асхадуллин, Данила Филимонов, а также хедлайнер вечера комик Тимур Хамадуллин.



Спортивные события

«Ак Барс» — «Нефтяник»

17 августа, начало в 12:00, «Татнефть Арена», 0+

Это уже второй контрольный матч команд в текущем межсезонье. Первый прошел в Альметьевске и завершился со счетом 4:2 в пользу «Ак Барса».



Юбилейный «Ночной велофест»

17 августа, сбор в 20:00, начало у Центра семьи «Казан», 18+

Маршрут десятой ночной велоэкскурсии впервые будет закольцованным — он начнется и закончится у Центра семьи «Казан». Старт движения — в 22:00. Общая протяженность маршрута составит 14 километров, он пройдет по исторической части города и Заречью и займет около двух часов. В связи с мероприятием ограничат движение транспорта по ряду улиц — полный список тут.



Фольклорные мероприятия

III Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр»



17 августа, начало в 9:00, территория Елабужского городища, 0+

Соревнования будут состоять из семи этапов: всадник, стрельба с колена, биатлон, атака, стрельба с классической стойки, стрельба на скорость, турецкая пута. Помимо этого гости смогут посетить ярмарку ремесел, интерактивную зону и мастер-классы, которые будут проводиться в день соревнования.



Традиционный музейно-фольклорный праздник «Яблочный Спас»

17 августа, с 10:00 до 18:00, село Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана, 0+

Программа праздника состоит из четырех частей и пройдет в разных локациях: сельский музей Горького, берег Волги, Дом культуры Красновидово и утес Венец. Зрителей ждут презентация экологического маршрута, театральная постановка на берегу Волги, выставка семейных реликвий и концертная программа. Как это было в прошлом году — в фотогалерее «Реального времени».



1 / 53 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru



Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Культурная программа

Презентация татарской манги и дискуссия « Манга и комиксы на татарском: новый тренд в продвижении национальной культуры»

17 августа, 13:00, конференц-зал Национальной библиотеки Татарстана, 16+

В мае «Движение Первых» в Татарстане запустило лабораторию комиксов — проект по переводу комиксов манги «Домик Чи» на татарский язык. В эту субботу каждый сможет ознакомиться с результатом работы ребят, получив один из 200 бесплатных экземпляров манги.

«Отель Vegas»

17 августа. Театр на Булаке, 18+.

Комедия Динары Сайфутдиновой перенесет зрителей в трехзвездочный отель с громким названием Vegas. Сотрудников здесь едва больше, чем самих посетителей, а именно — шесть прелестных девушек разного возраста. Размеренная жизнь в отеле течет своим чередом, но в один момент все перевернется с ног на голову.

«Солисты оркестра CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах»

17 августа. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+.

В исполнении первых номеров оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора Людовико Эйнауди.

«Я не вывожу»

18 августа. Stand Up Club Kazan. 18+.

«Я не вывожу» — групповой сеанс, в котором комики и психолог обсуждают популярные запросы людей на терапии. Одна тема, разные проблемы, но одно решение — ирония и смех.