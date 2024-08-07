«Ак Барс» в первом товарищеском матче предсезонки обыграл «Нефтяник»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» сегодня провел товарищеский матч против альметьевского «Нефтяника» — «барсы» обыграли соперника со счетом 4:2.

Это первый матч команды в текущем межсезонье и дебютный для нового тренера Анвара Гатиятулина.

В начале матча счет открыли хоккеисты «Ак Барса». На пятой минуте первого периода Илья Сафонов реализовал штрафной бросок, и казанцы вышли вперед. Однако уже через 8 минут соперники сравняли счет: Максим Лазарев забросил шайбу.



В начале второго периода новичок «Ак Барса» Ник Петан забил свою дебютную шайбу за команду и вывел казанцев вперед — 2:1.

В середине игры «Ак Барс» заменил вратаря: в рамку встал Амир Мифтахов. А через минуту капитан команды Дмитрий Яшкин увеличил преимущество до двух шайб.

Начало заключительного игрового отрезка хозяева льда отметили быстрым голом в ворота Мифтахова — Тимур Лазарев сократил отставание до минимума. В последней десятиминутке матча Дмитрий Кателевский вновь возвращает преимущество «барсов» до двух шайб — мощным щелчком с передачи Максима Быкова он прошивает «девятку».

Далее «барсы» начнут подготовку к предсезонному турниру имени Пучкова. Он пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге.

В нем примут участие сборная России, ХК «Сочи», «Ак Барс», «Куньлунь», «Северсталь» и СКА.

Олег Исаков