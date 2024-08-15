Тендер на «ДәртФест» наконец выиграла местная компания

Название фестиваля пытается забрать себе Ресурсный центр поддержки творческих инициатив молодежи РТ

На этот раз фестиваль в Кремле проведут хотя бы не москвичи. Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В Татарстане определили организатора фестиваля «ДәртФест», пришедшего на смену фестивалю новой татарской культуры Tat Сult Fest в 2023 году. Мероприятие проведет казанская компания «Антей-Групп», известная организацией «Ночного Велофеста» и «Вкусной Казани». Субподрядчиком по договору выступит лейбл Yummy Music, у которого есть 18 дней, чтобы сделать фестиваль с двумя музыкальными сценами, детской и дискуссионной площадкой, и на этот раз — без Министерства по делам молодежи РТ.

Велосипеды, студенты, вкусная еда

Казанское ООО «Антей-Групп» уже обратилось в Минкульт РТ по вопросу проведения 30 августа фестиваля «ДәртФест». Компании предстоит работать с лейблом Yummy Music, который занимается организацией фестиваля (а также его предтечей — Tat Cult Fest) с 2018 года.

По статистике, в последние три года «Антей-Групп» выигрывает почти на всех торгах, в которых участвует. В 2021-м из 61 тендера компании Марии Оленич удалось взять только семь. Среди других мероприятий, которые проводила эта фирма, — соревнования «Манзара», конкурс «Влюбись в Казань», фестиваль «Икариада», «КышДаКар-фест». В этом году общество также заключило контракты на организацию и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», «Ночной Велофест» (который пройдет в ночь на 18 августа), а также международный форум городов стран БРИКС+.

Бюджет «ДәртФеста» составил 8,8 млн рублей. Известно, что сумма, предложенная победителем, меньше примерно на 10% первоначальной. В 2022 году при начальной стоимости в 8,82 млн рублей компания одержала победу на торгах с предложением в 7,32 млн.



В СМИ «Антей-Групп», а также его учредитель и генеральный директор Мария Оленич засветились лишь однажды, из-за жалобы в 2017 году организатора «Велоночи» Сергея Никитина на исполком Казани. Сначала Никитин, делавший массовые заезды с краеведческой основой во многих городах и трижды проводивший в городе «Казанскую звездную велоночь», опубликовал сообщение, что проект не может повториться, «поскольку стандарт авторского мероприятия не может быть реализован в условиях несогласованных действий городских служб».

«Велофест» провели по результатам аукциона, а жалобу Никитина как владельца товарного знака «Велоночь» на действия чиновников исполкома Казани при проведении открытого аукциона по проведению «Казанской звездной велоночи» УФАС по РТ посчитало необоснованной. По официальным данным, «Велофест» собрал тогда 3000 человек.

«Ночной Велофест». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как «Культ» стал «Дәртом»

Фестиваль «ДәртФест» появился в прошлом году, он вырос из другого мероприятия — Tat Cult Fest, который по сути зародился на встрече организаторов с Рустамом Миннихановым. Раис республики, заслушав доклад про многолетнюю акцию «Мин татарча сөйләшәм» с музыкой на государственном языке Татарстана, поинтересовался: «А почему только один татарский фестиваль?»

У Tat Cult Fest два «родителя» — лейбл Yummy Music, издающий и продвигающий татарскую музыку с 2012 года, и Сreepton media, занимавшееся, в частности, проектами совместно с НИИ «Прометей».

Деньги на фестиваль в Казанском кремле, где выступали Зуля Камалова, Энвер Измайлов, группа «Башкарма» и многие другие артисты, выделялись в виде субсидий. В 2022 году финансирование осуществлялось через торги, которые выиграло московское ООО «Сателлит», на чьем счету форум коренных малочисленных народов Севера, съезд оленеводов Ненецкого автономного округа и мероприятия в концертном зале «Зарядье». «Сателлит» настолько поздно обратился к организаторам, что последний Tat Cult Fest пришлось организовать за 8 дней, причем делали его на новой площадке, территории Национальной библиотеки. Таков парадокс системы госзакупок: в ней может выиграть компания, которая не имеет отношения к региону проведения события, просто предложив меньшую цену.

Оказывается, зарегистрировать бренд, который был создан Министерством культуры РТ, вполне возможно. скриншот с сайта brand-search.ru

Можно ли зарегистрировать государственный бренд? Легко!

В 2022 году основатель Сreepton media Адель Садрутдинов уехал за рубеж, как выяснилось потом, при этом успев 1 июля 2022 года зарегистрировать название фестиваля на компанию «Криптон Медиа» (до 2031 года). В июле 2023 года он в социальных сетях сообщил, что не может в сложившихся мировых условиях проводить мероприятия. По нашим источникам, Садрутдинов просто выставил слишком большой ценник для организатора, который собирался делать фестиваль удаленно.

О ситуации рассказала на традиционной летней пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова, указав, что проблемы начались в прошлом году, «когда Адель зарегистрировал бренд на свое имя, на свою компанию», отметив, что этичность этого поступка она не обсуждает, хотя бренд был создан под патронажем государства.

Пришедший ему на смену «ДәртФест» был проведен Минкультом совместно с Минмолом, что привело к забавному разделению: пока во дворе Пушечного двора пел поп-артист Марат Яруллин, во дворе Присутственных мест играл Yummy Music Band с песнями Ильхама Шакирова.

Как удалось выяснить, видимо, пойдя по пути Садрутдинова, созданный под патронажем государства бренд «ДәртФест» пытается забрать себе автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки творческих инициатив молодежи Республики Татарстан». 22 мая этого года она подала заявку в Роспатент на товарный знак, сейчас проводится экспертиза заявленного обозначения. Впрочем, есть и хорошие новости — торги выиграла местная компания, которая в начале недели обратилась и в Минкульт РТ, и к лейблу Yummy Music. Так что фестиваль «ДәртФест», несмотря на все перипетии, состоится 30 августа в Казанском кремле.