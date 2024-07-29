На фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест 2024» выделили 8,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В День города — 30 августа — в Казанском кремле пройдет фестиваль «ДәртФест 2024» — масштабное событие, объединяющее современную татарскую культуру. В этом году на его проведение выделяется 8,8 млн рублей.

Для посетителей фестиваля оборудуют большую и малую сцены, проведут модный показ. Также будут работать семейная площадка и выставка татарского дизайна.

Что ждет гостей?

С 12.00 до 18.00 возле мечети «Кул-Шариф» будет работать детская площадка. Для детей подготовили три театрально-музыкальных номера от 30 до 60 минут, а также 12 игр и мастер-классов.

С 14.00 до 16.00 состоится модный показ — на нем представят не менее 10 единиц одежды и аксессуаров от татарских дизайнеров.

С 17.00 до 22.00 для посетителей фестиваля выступят артисты — всего их будет не менее 28. Все они будут представлять современные музыкальные жанры и направления на татарском языке.

На семейной площадке проведут восемь мастер-классов, на каждый отводится до часа. В Министерстве культуры рассказали «Реальному времени», что выбор артистов будет исходить из завершенного тендера, однако у организаторов мероприятий в планах позвать уже известных публике музыкантов и музыкальные группы.



В прошлом году на фестивале выступили множество творческих объединений, таких как Yummy Music, фолк-группа Juna, рок-группа Gauga и многие другие. Кроме того, на мероприятии побывал раис Татарстана Рустам Минниханов.

О том, как прошло культурное мероприятие в 2023 году, — смотрите в фотогалерее «Реального времени».

1 / 39 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Олег Исаков