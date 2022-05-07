В Татарстане на строительство административного здания отдела МВД «Верхнеуслонский» выделят 275 млн рублей

В Татарстане на строительство административного здания межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» выделят 275,2 млн рублей. Источник финансирования — бюджет региона, заказчиком выступает Главинвестстрой республики.

В административном здании должны быть установлены системы охранной-тревожной сигнализации, сигнализации периметра и коллективного телевизионного вещания. Также должны присутствовать системы радиосвязи, переговорных устройств и видео-конференц-связи.

Фото: Илья Репин (архив)

Помимо этого, необходимо обеспечить гараж на семь автомобилей. В перечень задач также входят комплекс работ по ограждению и благоустройство территории. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2022 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 мая. Подрядчика определят 17 мая.

В апреле стало известно, что здание МВД по Арскому району Татарстана реконструируют за 254,7 млн рублей. В этом году на работы направят 84,5 миллиона рублей, в 2023—2024 годах — 100 и 70,1 миллиона рублей.

Диана Жиленкова