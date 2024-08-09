Афиша на выходные 10—11 августа: «Итиль», гонки на электрокарах, «Вместе просто» с TATARKA и Tesla Boy

Куда сходить в Казани 10—11 августа

Фото: Реальное время

10—11 августа любителей спортивных событий ждут День казанского спорта и Казанский триатлон, поклонников культуры — фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» и 11-й фестиваль уличного кино, экологических мероприятий — первый семейный экофестиваль «Вместе просто» и фестиваль разумного потребления «Культорг». Главные события выходных — в материале «Реального времени».

Мероприятия на свежем воздухе

Гонки на электромобилях

10 августа, 13.00, автодром KazanRing Canyon, 6+

В Казани в рамках фестиваля «Электромобильность» состоятся гонки на электромобилях. Соревнования пройдут в двух дисциплинах: драг-рейсинг и джимхана. Участие сможет принять любой желающий на своем электрическом или гибридном автомобиле — для этого нужно зарегистрироваться.

Экофестиваль «Вместе просто»

10 августа, 13.00—21.00, территория лесопарка «Лебяжье», вход на событие свободный для всех желающих, 0+

Хедлайнерами события станут TATARKA и Tesla Boy. Будет работать гастромаркет, детская площадка, зона сапбордов, развлекательные станции. На фестивале будут представлены всевозможные проекты в области экопросвещения и вторичной переработки пластиков. Можно будет увидеть и услышать локальные музыкальные проекты Fauzia, «Дышать» и диджеев Malika, BubbleGum и Solman. Мероприятие организует «Казаньоргсинтез» при поддержке мэрии Казани, приглашая узнавать новое, заводить полезные экопривычки и заботиться о природе.



Фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль»

10 августа, с 12.00 до 22.00, зеленое поле парка им. Горького в Казани, 0+

Мероприятие объединит музыку, театр, моду, кино и другие направления современного искусства. Фестиваль призван стать площадкой для межкультурного диалога и обмена опытом между творческими коллективами из разных регионов России. Хедлайнером станет российский певец и композитор Петр Налич.

Фестиваль разумного потребления «Культорг»



10 августа, с 12.00, набережная озера Кабан, 0+

На фестивале можно будет посетить зону «ГринМаркета» с растениями и цветочными свопами, а также сдать одежду на благотворительность и переработку.

Спортивные события

День казанского спорта

10 августа, с 8.45, экстрим-парк «Урам», 0+

В программе предусмотрено большое количество состязаний — например, в турнире по пляжному волейболу выступят звезды клубов Казани «Зенит», «Ак Барс», «Динамо-Ак Барс», «Рубин», «Стрела», УНИКС. Также впервые будет организован марафон по сайклингу, а в акватории Казанки состоятся соревнования по парусному спорту «Паруса Казани». Полная программа представлена ниже.

«Казанский триатлон — 2024»



10 августа, с 6.00, старт от Центра семьи «Казан», 18+

В рамках Дня казанского спорта пройдут традиционные соревнования по триатлону в трех дисциплинах. Основная часть трассы пройдет по улице Сибгата Хакима. В связи с проведением соревнований в Казани перекроют некоторые улицы и запретят использование маломерных судов.

Культурная программа

«Сальвадор Дали. Король сюрреализма / Ван Гог. Письма к Тео»

Окончание выставки 10 августа. Artplay Media. 6+.

Посетители выставки получат возможность окунуться в искусство и жизнь величайших художников эпохи — Сальвадора Дали и Ван Гога. В зале представлено сразу два проекта, охватывающих разные эпохи и направления искусства. Выставки идут в зацикленном режиме одна за другой.

Показы Volga Fashion Show

10—11 августа, с 9.00 до 21.00, экстрим-парк «Урам», 18+

Проект проводится раз в три месяца с целью развития, поддержки и популяризации российской моды не только в городах Поволжья, но и по всей стране. Зрителей ждут показы мод и другие активности — мастер-классы, деловая программа и т. д.



Фестиваль современной корейской культуры — Fire Cover Fest



10 августа, с 12.00, КДК им. Ленина, 16+



В программе — косплей-шоу, ярмарка, мастер-классы и другие интерактивные площадки.

11-й фестиваль уличного кино

11 августа, с 14.00 до 22.00, Кремлевская набережная, 6+

Жители города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Зрителей ждут картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.



«Примадонны»

11 августа. Театр на Булаке. 16+.

Главные герои Лео и Джек с треском провалили свой последний спектакль на сцене, после чего оказались на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша уже практически отчаялась найти своих племянниц для того, чтобы оставить им баснословное наследство. Парни решают разыграть спектакль в реальной жизни и ввязываются в авантюру с секретами, переодеваниями и наследством.