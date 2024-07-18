В Казани 10 августа пройдет «Казанский триатлон — 2024»: какие улицы перекроют

Фото: Владимир Васильев

В субботу, 10 августа, в Казани ограничат движение транспорта на ряде улиц. Это связано с проведением соревнований «Казанский триатлон — 2024». Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии.

Ограничения будут действовать с 4.30 до 16 часов 10 августа на следующих участках города:

съезд по улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы С. Хакима), где будет приостановлено одно направление движения;

улица С. Хакима (от улицы Декабристов до улицы Ф. Амирхана), где приостановят движение по двум направлениям;

участок улицы С. Хакима от улицы Ф. Амирхана до пересечения с улицей Чистопольской, где приостановят движение по двум полосам, но оставят возможность сквозного проезда со стороны улиц А. Козина и Нигматуллина;

на улице Чистопольской от съезда с улицы С. Хакима до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» приостановят три правые полосы движения;

по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», где полностью перекроют движение;

нижний мост (по направлению от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева);

улица Пролетарская, где перекроют два направления движения.

Комитету внешнего благоустройства исполкома поручено скорректировать график проведения ремонтно-строительных работ по маршруту соревнований, провести комплексные мероприятия по благоустройству подъездных путей и мест парковки транспорта при подготовке события.

После окончания мероприятия комитет обеспечит уборку объектов улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения. Комитету также поручено разместить схемы перекрытия на опорах освещения и организовать содействие в перекрытии дорог грузовой техникой совместно с администрациями районов города.



В Казани до 31 августа продлили ограничение движения транспорта на участках улиц Приволжского и Советского районов. Меры приняты из-за реконструкции водовода.

Рената Валеева