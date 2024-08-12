День в истории 12 августа: первая модель компьютера, служба 112, переговоры России и Татарстана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 августа 2024 года
Сегодня отмечают Международный день молодежи и День Военно-воздушных сил России. 11 лет назад на всей территории России начал работать единый номер «112», 24 года назад на учениях в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск», 33 года назад в Москве начались переговоры между делегациями России и Татарстана, 43 года назад компания IBM выпустила первый персональный компьютер. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Визит раиса Татарстана Рустама Минниханова в Малайзию.
Кто родился: полярник Витус Беринг и физик Эрвин Шредингер
- 1681 — русский мореплаватель, полярный исследователь Витус Беринг (скончался 19 декабря 1741 года). Он возглавлял первую и вторую Камчатские экспедиции. В честь мореплавателя назван Берингов пролив, по которому он прошел в 1728 году, и Берингово море, которое изучали под руководством исследователя в 1725—1743 годах.
- 1887 — австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики Эрвин Шредингер (скончался 4 января 1961 года). Его знаменитое «волновое уравнение» материи играет одну из фундаментальных ролей в атомной физике. Известен также как автор парадокса, получившего название «кот Шредингера».
- 1907 — советский кинорежиссер, сценарист Александр Столпер (скончался 12 января 1979 года). Самые известные его работы — «Живые и мертвые», «Парень из нашего города», «Жди меня», «Возмездие», «Повесть о настоящем человеке».
- 1944 — советский дирижер, композитор Николай Калинин (скончался 6 июня 2004 года). Он был главным дирижером Национального академического оркестра народных инструментов имени Н.П. Осипова, которым руководил до конца своей жизни. За рубежом коллектив называли «визитной карточкой России».
Кто скончался: няня Пушкина и создатель Джеймса Бонда
- 30 до нашей эры — царица Египта Клеопатра (родилась 2 ноября 69 до нашей эры). Она правила страной 22 года совместно со своими мужьями, а затем стала независимой царицей, вплоть до завоевания Египта римлянами.
- 1828 — няня Пушкина Арина Родионовна (родилась 21 апреля 1758 года). Она оказала немалое влияние на творчество поэта, познакомив его с народной поэзией и сказками. Арине Родионовне посвящены такие стихотворения Пушкина, как «Зимний вечер», «Подруга дней моих суровых...», «Вновь я посетил тот уголок земли...».
- 1848 — английский инженер-механик, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон (родился 9 июня 1781 года). Он считается одним из «отцов» железных дорог. Стефенсон предложил использовать железные рельсы вместо чугунных, а подушки, которые в дальнейшем превратились в шпалы, делать деревянными.
- 1918 — участник гражданской войны в Казанской губернии, командир левобережной группы 5-й армии Ян Юдин (родился 17 января 1884 года). 14 августа 1918 года решением Совнаркома станция была переименована в станцию Юдино. Юдин был торжественно похоронен в Свияжске (там находился штаб Восточного фронта), после его останки перенесли в Юдино.
- 1955 — немецкий писатель Томас Манн (родился 6 июня 1875 года). В 1929 году получил Нобелевскую премию за роман «Будденброки». Также в числе наиболее важных его произведений — «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус».
- 1964 — английский писатель Ян Флеминг (родился 28 мая 1908 года). Первый роман о Джеймсе Бонде он написал в 1952 году. Книга сразу стала бестселлером, из-под пера Флеминга с 1953-го по 1966-й вышло одиннадцать романов и два рассказа об агенте 007.
- 1996 — советский астрофизик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР Виктор Амбарцумян (родился 18 сентября 1908 года). В 1934 году он основал и возглавил первую в СССР кафедру астрофизики, которой руководил до 1947-го. Амбарцумян — автор первого в Советском Союзе по этой специальности учебника «Теоретическая астрофизика».
- 2017 — советский и российский актер России Виктор Смирнов (родился 4 августа 1945 года). Больше всего известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила», «Мастер и Маргарита», «Ликвидация», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы».
Праздники: День молодежи и День ВВС России
- Международный день молодежи. Праздник, который призван напомнить о роли молодых людей в развитии мира, установила Генеральная Ассамблея ООН в 1999 году. В России День молодежи отмечается в последнюю субботу июня.
- День Военно-воздушных сил России. Дата выбрана не случайно: 12 августа принято считать началом создания военной авиации страны. За время своего существования она прошла путь от фанерных поршневых самолетов до сверхзвуковых машин. Советские и российские летчики сражалась в Корее, Вьетнаме, Европе, Египте, Афганистане и Сирии.
События в истории: Зингер запатентовал швейную машинку, в России заработал сервис «112»
- 1323 — Великий Новгород и Швеция заключили первый официальный мирный договор. В общей сложности он продолжал действовать более 270 лет, до 1595-го.
- 1851 — американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. У новой модели были прямая игла с ушком, скользящий челнок-лодочка и прижимная лапка для фиксирования ткани, а еще врезанное в стол зубчатое колесо двигателя ткани. В последующем Зингер использовал в машинах ножной привод из качающейся педали и вращающегося колеса, тогда как во всех других машинах применяли ручной рычаг.
- 1865 — во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота — фенол — для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Решился на этот способ хирург из Королевского лазарета в Глазго Джозеф Листер, который прочитал труды Луи Пастера о том, что болезнь вызывают микробы. За последующие 4 года уровень послеоперационной смертности в мужском отделении снизился до 45%.
- 1908 — в США начали производство новой модели автомобиля — «Форд-Т», или, как называли автомобиль его поклонники, «Жестяная Лиззи». В год своего выпуска машина стоила 825 долларов. Уже к 1912 году стоимость автомобиля составляла всего 375 долларов, что сделало его самым доступным средством передвижения в Америке.
- 1953 — на Семипалатинском испытательном полигоне был взорван термоядерный заряд РДС-6с мощностью 400 килотонн, первая советская водородная бомба. Заряд размещался на башне на высоте 30 м над землей. Необходимо уточнить, что это, скорее, был атомный заряд с так называемым термоядерным усилением. Разрабатывала его группа ученых под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона.
- 1981 — компания IBM выпустила первый персональный компьютер. Началась эпоха современных персональных компьютеров. Аппарат стоил 1 565 долларов, им было просто научиться пользоваться, он помещался на столе. Оперативная память — целых 16 или даже 64 килобайта. У компьютера не было винчестера, дисковод продавался отдельно. За первый год было продано более 130 тысяч ПК.
- 1991 — в Москве начались переговоры между делегациями России и Татарстана, которым поручили разработать двусторонний договор. Диалог был прерван 19 августа в связи с августовским путчем. Первая встреча Бориса Ельцина и Минтимера Шаймиева была назначена на 10 часов 19 августа, но ее перенесли.
- 2000 — в результате катастрофы на учениях в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота — погибли все 118 членов экипажа. Подъем «Курска» завершился в октябре 2001 года силами 120 компаний из 20 государств.
- 2013 — на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб «112». Единую систему вызова экстренных служб, которая бы включала в себя службы пожарной, скорой помощи и полиции, начали разрабатывать в 2008 году. К 2012 году удалось развернуть ее только в Татарстане, в Курской и Архангельской областях. В большинстве регионов до августа 2013-го номер «112» был доступен только с мобильного.
- 2016 — утром в Таиланде произошли шесть взрывов в двух городах — Хуахине и Сурат Тхани. Четыре человека погибли и более 30 получили ранения. 18 августа власти страны сообщили о задержании 15 человек, подозреваемых в организации взрывов. Изначально стражи порядка задержали 17 подозреваемых, однако в итоге двоих из них отпустили на свободу.
- 2021 — на Камчатке вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике. В воздушном судне находились 16 человек. Восемь пассажиров погибли, остальным удалось спастись.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ о Дне российской анимации, который будет отмечаться 8 апреля. Праздник установили с учетом выдающейся роли анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации.
- 2023 — 10 казанских атлетов установили рекорд — они сдвинули с места КАМАЗы в сцепке общей массой около 100 тонн.
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