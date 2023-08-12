В Казани атлеты установили рекорд, сдвинув с места КАМАЗы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В День физкультурника десять казанских атлетов установили новый рекорд — они сдвинули с места КАМАЗы в сцепке общей массой около 100 тонн. Об этом сообщили в Министерства спорта Татарстана.

Казань, как и многие другие города России, 12 августа отмечает День физкультурника. В честь праздника в столице Татарстана прошли спортивные состязания.

Сегодня любителей активного образа жизни ждала масса различных мероприятий: от плавательных заплывов до легкоатлетического забега участников «Казанского триатлона». Напомним, заявились на участие порядка тысячи человек из трех десятков городов России.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Илина Хакимова