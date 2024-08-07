Путина пригласили в Мексику, Трамп даст интервью Маску, в ГД предложили тестировать артистов перед концертами
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 7 августа.
- Минувшей ночью стало известно, что самолет, пропавший в Приморье 6 августа, разбился. Пассажир и пилот погибли.
- Президента России Владимира Путина пригласили на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Она состоится 1 октября, передают «Известия».
- Кандидат в президенты США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social анонс нового интервью. «В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском», — говорится в нем.
- Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену: «Нужно запретить звездам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».
- Вице-президент США Камала Харрис заявила, что официально является кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. Ранее ее кандидатуру поддержало большинство партийных делегатов.
- Американский предприниматель Илон Маск объявил войну компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему соцсеть X (ранее Twitter).
- В Волгоградской области автобус, ехавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель автобуса скончался. 16 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое.
- По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, с вечера 6 августа над территорией региона сбили четыре украинские ракеты и три беспилотника. ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи около города Суджи: в результате водитель и фельдшер погибли, а врач получил ранения.
- Кроме того, 6 августа в результате обстрела ВСУ был сожжен главный собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря, расположенного недалеко от Суджи. «Разбит и сожжен собор монастырский, главный. Поврежден братский корпус, храмовый корпус. <…> Ближе к вечеру подожжен Покровский храм. <…> Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали», — рассказал РИА «Новости» настоятель.
- В результате массированной атаки украинских военных по Курской области пострадали шестеро детей, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
- По информации Минобороны России, в ночь с 6 на 7 августа были уничтожены три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре — над Курской, по два — над Воронежской и Ростовской.
Галия Гарифуллина
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