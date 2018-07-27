В Казани установили памятник Хание Фархи

В день годовщины смерти народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи на ее могиле в Казани открыли памятник.



В торжественном открытии памятника принимали участие директор Татарской госфилармонии Кадим Нуруллин, артисты татарской эстрады Зухра Шарифуллина, Ильсия Бадрутдинова, Рамиль Миндияр, ИлСаф, передает «Татар-информ».

Хания Фархи ушла из жизни 27 июля 2017 года в Татышлинском районе Башкортостана. Причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее сообщалось, что родная сестра Хании Фархи, живущая в Башкирии Фируза Ибатуллина, организовала конкурс татарской и башкирской песни в память о певице. Деньги на конкурс она получила в качестве гранта главы РБ.