Российские гимнастки впервые в истории выиграли золото Олимпиады в командном многоборье
Женская сборная России по гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Национальная команда в составе Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой и Лилии Ахаимовой набрала 169,528 и заняла первое место на соревнованиях гимнасток.
Второе место заняли американские спортсменки, тройку замкнули британки.
Эта золотая медаль стала для женской сборной России первой в истории на Олимпийских играх. Ранее россиянки побеждали в 1992 году в составе Объединенной команды.
Напомним, ранее российские гимнасты впервые за последние 25 лет стали чемпионами Олимпиады.Спорт
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