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Российские гимнастки впервые в истории выиграли золото Олимпиады в командном многоборье

16:05, 27.07.2021
Российские гимнастки впервые в истории выиграли золото Олимпиады в командном многоборье
Фото: vk.com/olympic_russia

Женская сборная России по гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Национальная команда в составе Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой и Лилии Ахаимовой набрала 169,528 и заняла первое место на соревнованиях гимнасток.

Второе место заняли американские спортсменки, тройку замкнули британки.

Эта золотая медаль стала для женской сборной России первой в истории на Олимпийских играх. Ранее россиянки побеждали в 1992 году в составе Объединенной команды.

Напомним, ранее российские гимнасты впервые за последние 25 лет стали чемпионами Олимпиады.

Спорт
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