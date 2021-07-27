Владислав Ларин завоевал золото в тхэквондо на Олимпиаде-2020
Владислав Ларин завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.
В финальном поединке в весовой категории свыше 80 кг россиянин обыграл македонца Деяна Георгиевского со счетом 15:9 и стал чемпионом Олимпиады.
Это уже третья золотая медаль для России за сегодняшний соревновательный день.
Напомним, ранее Ларин разгромил в полуфинале китайского спортсмена.Спорт
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