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Владислав Ларин завоевал золото в тхэквондо на Олимпиаде-2020

16:35, 27.07.2021
Владислав Ларин завоевал золото в тхэквондо на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/olympic_russia

Владислав Ларин завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В финальном поединке в весовой категории свыше 80 кг россиянин обыграл македонца Деяна Георгиевского со счетом 15:9 и стал чемпионом Олимпиады.

Это уже третья золотая медаль для России за сегодняшний соревновательный день.

Напомним, ранее Ларин разгромил в полуфинале китайского спортсмена.

Спорт
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