В Казани футбольный клуб «Сокол» выставлен на продажу на сайте объявлений

Фото: Динар Фатыхов

Профессиональный футбольный клуб «Сокол» из Казани, выступающий во Второй лиге, выставлен на продажу. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов. Стоимость клуба — 5,3 млн рублей. Вместе с клубом покупатель получит экипировку и инвентарь в подарок, сообщает РИА «Новости».

ФК «Сокол» базируется в Казани и является участником первенства России по футболу среди команд Второй лиги. В сезоне 2022—2023 годов команда выступает в группе 4 подгруппы Б.

Стоит подчеркнуть, что в прошедшем сезоне «Сокол» одержал одну из самых ярких побед 2024 года. Команда отыгралась с 0:2 еще по ходу первого тайма, после чего обменивалась голами с соперником до финального свистка — до счета 6:5. Подробнее — в анализе «Реального времени».