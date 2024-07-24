Досрочная пенсия многодетных отцов-одиночек, закон об обучении детей с ОВЗ, план заморозки российских активов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 24 июля.
- Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости для мужчин, являющихся единственным родителем трех и более детей, в зависимости от их количества — в 62, 61 и 55 лет, при условии ухода за детьми в течение 8 лет со дня приобретения статуса одиночки. При этом не будут учитываться дети, в отношении которых отца лишили родительских прав.
- Госдума приняла закон о создании специальных условий для обучения детей-инвалидов. Образовательные организации должны будут обеспечить таких учеников учебниками, дидактическими материалами и специальными техническими средствами. Закон также предполагает изменение термина «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта».
- Евросоюз подготовил два варианта заморозки российских активов на длительное время. США опасаются, что санкции ЕС не будут продлены, что может создать трудности при выплате Украине кредитов на $50 млрд. Вашингтон попросил коллег придумать механизм, гарантирующий продление санкций. Согласно одному из вариантов, заморозка активов будет бессрочной и будет пересматриваться через определенное время. По второму варианту — заморозка будет продлена на 18, 24 или 36 месяцев.
- Ассоциация туристических агрегаторов рассказала, что этим летом самостоятельные российские туристы больше всего тратили на пляжном отдыхе в Адлере, Абрау-Дюрсо и Ялте, а средний чек за сутки проживания в отелях Краснодарского края этим летом составил 5,6 тыс. рублей, что на 22% больше, чем прошлым летом. Также, согласно их статистике, самое бюджетное размещение предлагали отели Керчи, Судака и Феодосии. Казань же попала в список одного из самых дорогих направлений для экскурсионного туризма — средняя стоимость поездки в столицу Татарстана составила 5,9 тыс. рублей, что сопоставимо с ценами в Санкт-Петербурге и Москве.
- Вице-президент США Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню народной поддержки на 2 процентных пункта. По результатам опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, ей отдают предпочтение 44% избирателей, Трампу — 42%. Опрос был проведен после того, как Байден заявил о выходе из предвыборной гонки.
- Мадридский «Реал» стал первым футбольным клубом, кто смог достичь дохода свыше 1 млрд евро. Согласно статистике команды, он составил 1,073 млрд евро — в эту сумму не входят контракты игроков и сотрудников клуба. Это на 27% больше, чем в предыдущем сезоне, и на 905 млн евро больше, чем 23 года назад. Чистая прибыль клуба за минувший сезон 2023/24 составила 16 млн евро.
- У побережья Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia, в экипаже которого есть россияне. По данным испанских СМИ, погибли шесть человек, семеро числятся пропавшими без вести, еще 14 рыбаков были спасены.
- Ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны.
Олег Исаков
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